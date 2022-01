Prix d'Ameriqueen lähdetään jännittävistä lähtökohdista

Face Time Bourbonin poisjäänti sai entisestään lisää virtaa huimaan kilpailuun.

Alkuviikosta saatiin lukea todellisia shokkiuutisia.

Jopa maailman parhaana ravihevosena pidetyn Face Time Bourbonin taustajoukot ilmoittivat, ettei ori juokse Prix d’Ameriquessa, eikä välttämättä enää koskaan kilpaa.

Suursuosikin poisjäänti tiesi sitä, että sunnuntaina juostavan Prix d'Ameriquen pakka meni täysin uusiksi.

Silti 2700 metrin matkalle starttaa 18 jäätävän kovaa hevosta.

Face Time Bourbornin lisäksi lähdön joutui jättämään väliin myös Ganey De Banville, joten puolet hevosista pääsi voittosummansa perusteella mukaan.

– Tämä on varmaan kahteenkymmeneen vuoteen avoimen oloisin Prix d'Amerique. Lähdössä on jopa kymmenen hevosta, jotka pystyvät voittamaan, Martti Ala-Seppälä kommentoi.

Ranskan volttikiemurat saattavat näyttää oudoilta, mutta todellisuudessa ne ovat paljon selkeämmät.

– Lähtöhetki merkkaa paljon. Numeroilla ei ole mitään merkitystä, olen itsekin siellä ajanut kilpaa ja tärkeintä on saada hyvä paikka. Kuskilla on merkitystä paljon siihen, minkä paikan saa, röyhkeimmät ja Ranskan volttauskulttuurin osaavimmat kuskit saavat kyllä parhaat juoksupaikat, Ala-Seppälä sanoo

Prix d'Ameriquen jopa yllättävän isoksi ennakkosuosikiksi on noussut nyt Etonnant, joka kukisti Face Time Bourbonin kisan toisessa esikilpailussa Prix De Bourbonnaisissa.

Etonnantin treenari Richard Westerink tietää miten isoja lähtöjä voitetaan.

Hänen elämän hevosensa, ja Etonnantin isä, Timoko on isoimpia voittosummia tienannut eurooppalaisravuri.

– Jean-Michel Baziren valmennettavat ovat myös hyviä. Feydeau Seven on niistä ehkä vahvin lenkki, Ala-Seppälä sanoo.

Baziren treenattavia lähdössä on peräti neljä.

Davidson du Pontin valmentaja on vaihtunut kuningas Baziren jälkeen poikansa Nicolaksen nimiin, mutta tämä on vain sääntöjen sanelemaa. Ranskassa ei saa juosta liian monta hevosta saman valmentajan nimissä.

Kaiken raviurheilussa näkenyt ja kokenut Ala-Seppälä pitää 450 000 euron ykköspalkinnoltaan ajettavaa Ameriqueta kovassa arvossa.

– Esimerkiksi Elitloppet on menettänyt vähän merkitystään, hieman ruotsalaisten omasta syytäkin. Sinne moni ei-pohjosmaalainen suostu edes enää tulemaankaan. Ameriquessa täytyy kaiken onnistua täydellisesti putkeen. Lähtö on suurin ja arvostetuin, vain The Hambletonian on samassa kastissa.

Heti Ameriquen jälkeen juoksee viimeksi Vincennesissa loistanut suomalainen Dusktodawn Boogie, joka vaikuttaa Baziren tallissa.

– Dusktotawn Boogie on varmasti parhaita Euroopan 4-vuotiaita tammoja. Menestyminen ei yllättäisi, vaikka vastus on kovempi kuin viimeksi. Nyt vastassa on oikeasti kovat hevoset, Ala-Seppälä toteaa.

Dusktotawn Boogien omistaa lietolainen tallinimi First Ready Cash ja sen on kasvattanut Häijään Oriasema Oy.

Prix d'Amerique juostaan huomenna sunnuntaina klo 17.20.