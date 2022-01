Kimmo Ahola sai nostella taas Talvimaljaa – ”Kesällä vielä vähän parempi”

Vermon raveissa leivottiin peräti viisi suurkilpailuvoittajaa lauantaina.

Lämminveristen Talvimaljan ennakkoasetelmat menivät uusiksi, kun suuri ennakkosuosikki Grainfield Aiden vetäytyi viivalta kisapäivän aamuna. Arvoitukselliseksi muuttuneen klassikkokisan voiton ja 10 000 euron ykkösrahat vei Kimmo Aholan valmentama Maze Runner.

Ruuna oli valmis suurkilpailuvoittoon jo toisessa pitkää kilpailutaukoa seuranneessa kilpailussaan.

My Sweden sai vetää letkaa kaikessa rauhassa, mutta sen otteissa tauko näkyi vielä. Vahvasti kirinyttä Maze Runneria kirittivät parhaiten Sahara Sandstorm ja Shadow Of Brisbane.

Ohjastaja Santtu Raitalan mukaan Maze Runner oli lauantaina paljon rauhallisempi kuin paluukilpailussa kaksi viikkoa sitten. Siihen auttoivat hiukan erilainen valmistautuminen ja pienet varustemuutokset.

Voitto oli Kari Lähdekorven omistamalle ja Ruotsissa uransa aloittaneelle hevoselle ensimmäinen Suomessa.

– Loppusuoran puolivälissä tuntui, että näinköhän Maze on taas toinen, kuten aika usein Suomessa tähän asti. Hevonen kuitenkin osoitti hyvää moraalia tänään. Se lähti viimeisellä satasella vielä Sahara Sandstormin mukaan ja pystyi vastaamaan sille niukasti maalissa, Raitala kehaisi.

Kimmo Aholan valmentama hevonen voitti Talvimaljan myös viime vuonna. Tuolloin Thai Profit oli etevin talvisessa suurkilpailussa.

– Tavoitteena oli voittaa toisenkin kerran. Olin aika luottavainen etukäteen, kun tämä ei ollut maailman kovin avoin lähtö. Uskon että Maze Runner on kesällä vielä vähän parempi, valmentaja arvioi.

Talvi-cupin finaaleja ravattiin neljä. Kaikissa loppukilpailuissa maksettiin Talvimaljan tavoin kymppitonnin ykköspalkinto.

Kylmäveristen tammojen kisaa hallitsi Tähtiviilee. Perusmatkan sisäradalta startannut hevonen johti aja-komennosta saakka. Esa Holopainen ohjasti Seppo Suurosen valmennettavaa.

Holopainen on ihastunut kevytravisen hevosen ajo-ominaisuuksiin. Niiden turvin menestyskulun ei tarvitse katketa lähiaikoina.

– Tähtiviilee on kevyt ajaa ja vastailee tarpeen mukaan keulapaikalta. Koitin ajaa tasaisen reipasta, että takamatkalaisilla olisi mahdollisimman vaikeaa. Tähtiviileen sarjat ovat muuttuneet muutaman kuukauden aikana paljon, mutta tuntuu että kehityskaari on edelleen oikeaan suuntaan.

Siriliisi jyräsi väkevästi kakkoseksi takajoukoista ja voittajaa matkalla peesannut Rehtorin Salli oli kolmas.

Lämminveristen tammojen Talvi-cup oli Jezzet Savoyn ja Pekka Korven hallintaa.

Myös lämminveritammojen loppukilpailussa johtopaikka oli valttia. Jezzet Savoy haki keulan kiihdytyksessä ja piti paikkansa maaliin saakka.

Dainamin seurasi kärjen takaa kakkoseksi ja johtavan rinnalla töitä tehnyt Pitch Perfect oli kolmas.

Tuoreen suurkilpailuvoittajan kaikkea osaamista ei vieläkään nähty. Näin arvioi Pekka Korpi, joka paitsi ohjasti ja valmentaa voittajaa, myös omistaa sen.

– Tammaa on koitettu treenata kovasti kesää varten. Siitä puuttuu viimeinen terävyys vielä. Tämä on tosi lahjakas hevonen, mutta pikkuisen erikoinen luonteeltaan. Jos sen kanssa pysytään samalla aaltopituudella, uskon että se menee aika pitkälle.

Korpi palkittiin samalla viime vuoden Vermon valmentajaliigan voitosta. Keskusradan monikymmenvuotisella menestyjällä ei ollut hajuakaan, monesko liigavoitto oli kyseessä.

– Kai nämä viimeisiä alkaa olemaan? Pitää sanoa kuin Janne Ahonen – eihän minun kuuluisi täällä olla, vaan nuorten miesten, ikinuori 71-vuotias raviurheilun elävä legenda veisteli.

Kylmäveristen oriiden ja ruunien Talvi-cupin finaali oli laukkojen sävyttämä kisa. Marko Heikarin ohjastama ja valmentama Hetku oli yksi laukanneista, mutta hevonen taisteli silti arvovoittoon.

Laukka tuli kärkipaikalta puolimatkassa. Hetku ei jäänyt kauas kärjestä ja eteni johtohevosen rinnalle takasuoran lopulla.

– Alku meni paremmin kuin hyvin, kun päästiin keulaan. Laukka yllätti ja pelästytti, mutta onneksi ruuna oli niin hyvä, että pystyi korjaamaan sen. Tämä on myös siitä hyvä hevonen, ettei se osaa vieläkään mennä ihan tosissaan, mutta tekee silti hyvin töitä, Heikari kommentoi.

Maisteri Jutila kiersi Hetkun tuntumaan kakkoseksi. Larvan Iisu oli kolmas.

Hetkun taustavoimien tunteet olivat pinnassa Vermon voittajakehässä. Hevonen on selättänyt terveysmurheensa, joiden vuoksi se joutui pitämään kaksi pitkää kilpailutaukoa viime vuosina.

– Tuntuu tosi hyvältä kaikkien vastoinkäymisten jälkeen, ohjastaja-valmentaja tiivisti.

Hetku venyi arvokkaaseen voittoon laukasta huolimatta.

Lämminveristen oriiden ja ruunien loppukilpailussa pelisuosikki Amadeus Possiblelta odotettiin koko matkan johtoa, mutta voitto tulikin terävällä kirillä. Loppuveto kantoi ohi johtavan rinnalta hienosti taistelleen Rahajamatchin. Kolmanneksi noussut Rarity Red jäi kärkikaksikosta selvästi.

Ari Moilanen ohjasti Amadeus Possiblea, jonka menestys on tiimityön tulosta. Jorma Kuokkanen on 10-vuotiaan ruunan vastuuvalmentaja, mutta hevosen takaa löytyvät myös Toni Florin ja Satu Ahilampi.

T75-kohteiden suurin suosikki Way To Go jatkoi voittotehtailuaan. Ruuna pääsi kärkipaikalle juoksua kontrolloimaan ja riisui vastustajat aseista pinkomalla maalisuoran kovaa. Kovakuntoinen Vikens Energy oli vikkelämpi kiihdytyksessä ja kävi edellä, mutta pääsi lopussa vain tuntumaan.

Kristian Lellan valmentaman Way To Gon voittosumma lähestyy kovaa vauhtia 100 000 euron rajaa. Antti Teivainen on 9-vuotiaan ruunan vakio-ohjastaja.

Enintään 44 000 euroa tienanneiden lämminveristen Kavioliiga-lähdössä Yolo Savoy tykitti viime metrit ylivoimaisesti parhaiten. Se tavoitti kalkkiviivoilla Ashley Facen, joka näytti jo karanneen muilta kirissä. Tommi Kylliäinen ohjasti Jarno Kauhasen valmentamaa ruunaa.

Kylliäinen on hyvin todennäköisesti seuraava jäsen 1000 voittoa ajaneiden suomalaisohjastajien klubissa. Voittoja on nyt kasassa 992.

Oikea T75-rivi

T75-1: 2 Way To Go

T75-2: 1 Tähtiviilee

T75-3: 7 Jezzet Savoy

T75-4: 5 Yolo Savoy

T75-5: 2 Hetku

T75-6: 1 Amadeus Possible

T75-7: 10 Maze Runner

Seitsemän oikein tuloksille: 226,61 euroa

Kuusi oikein: 8,28 euroa

Viisi oikein: ei voitto-osuutta