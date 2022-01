Janita Antti-Roiko ei kainostele mieskuskien keskellä – jahtaa hattutemppua Vermossa

Vaikka Ashley Face starttaa suosikkina, se on valmentajansa odotuksissa tallin heikoin lenkki.

Janita Antti-Roiko voitti viime vuonna 43 ravilähtöä. Myös montessa eli raviratsastuksessa loistavasti pärjäävän ohjastajan voittojen kokonaismäärä ravihevosilla on 113.

Vermon Kavioliigaraveissa juostaan lauantaina peräti viisi lähtöä mojovalla 10 000 euron pääpalkinnoilla.

Yksi niistä on jo vuodesta 1969 alkaen pääkaupungissa ravattu huippuluokan lämminveristen Talvimalja, ja neljä muuta ovat nouseville lämminverisille ja kylmäveriselle tarkoitetut TalviCupin finaalit.

TalviCupeissa virtaa kaviouralla myös naisenergia, kun miesten joukossa loistavasti pärjäävä Janita Antti-Roiko hakee tiukasti voittoa kahdella valmennettavallaan.

Vaikka legendaarisen ravivalmentajan Aki Antti-Roikon tyttären ajokit The Story ja La Donna Perfetta joutuivat tyytymään toissa viikon karsintalähdöissä kakkossijaan, molemmilla on yllätyssauma.

Ashley Face tunnetaan voimavaroistaan.

Eikä taitavan ja konkarikuskeja kainostelemattoman valmentajan jännitys rajoitu lauantaina pelkästään TalviCup-lähtöihin. Niiden ulkopuolella Antti-Roiko ohjastaa Ashley Facea, joka starttaa Toto75-pelaajien suosikkina.

Valmentaja uskoo kolmikostaan eniten The Storyyn. Ruuna sai karsintaerässä raskaan juoksun kärkivaljakon kupeella ja joutui lopussa päästämään yhden vastustajan ohitseen.

– The Storylla on hevosistamme parhaat mahdollisuudet voittoon, sillä se jaksaa tehdä töitä koko matkan, Antti-Roiko perustelee.

– Hevonen on ollut koko ajan hyvä, ja olin sen esitykseen tyytyväinen myös karsintalähdössä. Se on treenannut tosi hyvin sen jälkeenkin.

Janita Antti-Roiko aloitti ohjastamisen jo hyvin nuorena poneilla. Kuva on vuodelta 2008.

The Story on varmistunut huikeasti sen jälkeen, kun siirtyi Antti-Roikon valmennukseen viime keväänä. Laukka ei ole silti treenarin mukaan vieläkään vieras askellaji ruunalle.

– The Storylla on paljon kiinni siitä, kuinka se malttaa lähteä. Se kyllä antaa laukan paremmin alas kuin esimerkiksi La Donna Perfetta.

Vaikka Ashley Face on lähtönsä suosikki, valmentaja rankkaa odotuksissaan myös La Donna Perfettan sen edelle.

Tamma paikkasi karsinnassa lähtölaukkansa väkevällä nousulla, joka kantoi voittajan tuntumaan.

– La Donna Perfetta on ehkä tallimme kakkonen. Vaikkei voittoja ole tullut, olen ollut tosi tyytyväinen sen viime juoksuihin. Kun tamma on saanut itseluottamusta lisää, se on jaksanut tehdä töitäkin kilpailuissa.

– Myös sillä on lauantaina paljon kiinni siitä, millä askellajilla se lähtee matkaan. Jos tamma kulkee ravia, ja sen juoksu muutenkin onnistuu, sillä on jonkinlaiset mahdollisuudet pärjätä, Antti-Roiko olettaa.

La Donna Perfetta on rautaisessa kunnossa.

Ashley Facella on alla heikompi sijoitus kuin tallikavereillaan. Se jäi viime lauantaina Teivossa kuudenneksi.

Alussa laukanneen ja viimeiset 1200 metriä kolmatta rataa ilman vetoapua puurtaneen oriin esitystä ei voinut kuitenkaan moittia.

– Hevonen kävi liian kuumana ja laukkasi alussa takarivistä. Sillä meni senkin jälkeen kaikki pieleen, valmentaja kertoo.

Antti-Roiko olettaa, ettei sama toistuisi Vermossa. Hän kuvittelee oriin olevan rauhallisempi, kun se pääsi puhaltamaan höyrynsä ulos viikko sitten.

– Ashley Facella on tälläkin kertaa takarivin paikka, mutta uskon, että lyhyt starttiväli auttaa sitä.

– Hevosella on hyvä fysiikka, mutta se on silti vähän muiden armoilla lähtöpaikkansa takia. Jos oriin juoksu kuitenkin onnistuu, sekin voi nousta kärkipäähän.