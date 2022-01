Ravikuninkaan paluu sujui tahmeasti – ”En ole yhtään huolissani”

Edellisen kerran lokakuussa kilpaillut Evartti jätettiin tylysti jumboksi.

Oulun ravien seuratuin hevonen keskiviikkona oli kaksinkertainen ravikuningas Evartti. 11-vuotiaaksi varttuneen oriin paluu pitkältä kilpailutauolta sujui tuloksellisesti huonoimmalla mahdollisella tavalla.

Kiritykin tuttu loppuveto jäi näkemättä ja se ravasi maaliin seitsemäntenä eli koko joukon viimeisenä.

– Hevonen tuntui ennen lähtöä aivan hyvältä ja tuntui matkan aikanakin, mutta kun ruvettiin menemään viimeiseen kurviin, tunsin ettei sillä ole ihan niin tuoreita kirivoimia mitä pystyisi olemaan, ohjastaja Santtu Raitala kommentoi TotoTV:ssä kisan jälkeen.

Kuninkaan hovikuski ei ollut lainkaan pahoillaan hevosen suorituksesta, vaikka lopputulos oli kehno.

– Evartti on aina tarvinnut startteja alle tauolta. Sen takia aloitettiin starttaaminen poikkeuksellisesti näin aikaisin, että hevonen olisi jo keväällä hyvä ja saataisiin huippukunto nousemaan Elitkampenia kohden, Raitala sanoi Antti Ojanperän valmennettavasta.

– En ole yhtään huolissani. Heppa tuntui hyvältä ja kun pari starttia saadaan kroppaan, kiri alkaa irrota normaaliin tyyliin, ohjastaja jatkoi.

Kylmäveristen Elitkampen ravataan Tukholmassa toukokuun viimeisenä sunnuntaina.

Kun Evartti vielä haki virettään, pöytä oli katettu talven kilpailuissa vahvasti esiintyneelle Joriinille. Se kuitenkin jäi pussiin passiivisen ajosuorituksen seurauksena eikä päässyt käyttämään kirivoimiaan.

Tilanteen hyödynsi kisaa alusta loppuun johtanut suuryllättäjä Haukeli Expressen. Jani Peräsalo ohjasti Antti Ala-Rantalan valmennettavaa.

– Antti sanoi ennen lähtöä, että anna vaan mennä reilusti äläkä päästä ketään ohi. Hevonen jaksaa polkea kaksi kierrosta vaikka täyttä, Peräsalo kertoi.

Nyland kiri kakkoseksi ja täydensi Ala-Rantalan tallin kaksoisvoiton.

Vaikka Evartti oli talviterässä, Santtu Raitala ei jäänyt ilman T65-voittoa. Sen toi Eija Sorviston valmentama Moonlight Velvet, jolle voitto oli ensimmäinen sitten toissa syksyn Kasvattajakruunun. Väliin mahtuu kuusi starttia ja yli 10 kuukautta kestänyt kilpailutauko, jonka aiheutti leikkaushoitoa vaatinut jalkavaiva.

– Hevonen oli tänään tosi hyvän ja suoran tuntuinen. Ja mikä tärkeintä, se kesti lähdönuusinnat, Raitala kehaisi.

Keskiviikon kovimman lämminveristen lähdön vei johtavan rinnalta jyrännyt Kitzune G.G. Kuten valmentaja Kyösti Lindgren osasi jo ennakkoon odottaa, reilunlainen starttiväli ei näkynyt missään.

– Hetken mietin jäädäkö sisäradalle, mutta kun vauhti alkoi rauhoittua, ajattelin että sinne jäädään jos ei nousta ulos. Kitzune G.G. vastaa tosi hyvin vetolappuihin ja saatiin kiskaista ne loppusuoran alussa, ohjastaja Ville Pohjola sanoi.

Vahva oli myös Pohjolan toinen voittoajokki Q-Rex Oak, joka johti alusta loppuun 2600 metrin kisaa.

Pohjolan mukaan hevosella oli heikko hetki loppusuoran alussa, mutta sen selvitettyään ruuna kontrasi hienosti.

– Viime vuodesta jäi hampaankoloon. Nyt hevoset ovat hyvällä mallilla, kaksi voittoa kahdella hevosella Äimärautiolta hakenut valmentaja Miika Tenhunen sanoi.

Tallin toinen voittajahevonen oli ennen T65-kohteita kilpaillut Fu King Fab Press.

Koska T65-kierros ravattiin poikkeuksellisesti Oulussa, ravirivin voittajahevosten taustalta löytyi myös hieman vähemmän tunnettuja nimiä. Kuten Esko Majala, joka ohjasti hallitun voiton oman tallin Minnie Windcapella.

Valjakko dominoi lähtöä johtavan rinnalta. Voitto oli niin ylivoimainen, että kuskilla oli aikaa tuuletella hyvissä ajoin ennen maalilinjaa.

– Ei huolestuttanut ajaa kuolemanpaikalta, kun tamma on ollut paras vapaalta radalta. Tämä on ehdottomasti paras hevonen mitä minulla on ollut, Majala sanoi.

Kari Alapekkala sai tuulettaa tonnin paukkumista Tarmo Liikamaan valmentaman Sweetmanin rattailla.

Kolmannen T65-kohteen voittaneen Sweetmanin voitto jää historiankirjoihin. Ruuna kiidätti torniolaisen Kari Alapekkalan uran tuhannenteen voittoon. Arvostetussa klubissa on nyt 60 ohjastajaa.

– Kovalta merkkipaalulta kuulostaa. Ei voi kuin vähän ihmetellä, Alapekkala sanoi.

Juhlakalu kertoi myös, että aikoo supistaa toimintaansa ammattimaisesta raviurheilusta harrastamisen suuntaan tämän kauden jälkeen.

Oikea T65-rivi

T65-1: 3 Minnie Windcape

T65-2: 2 Haukeli Expressen

T65-3: 10 Sweetman

T65-4: 16 Moonlight Velvet

T65-5: 4 Q-Rex Oak

T65-6: 1 Kitzune G.G.

Kuusi oikein tuloksille: 1559,71 euroa

Viisi oikein: 12,24 e