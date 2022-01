Maailman ykkösravuri koki kovia – ”Ura 90 prosentin varmuudella ohi”

Suomenkin kaviourilla häikäissyttä Face Time Bourbonia tuskin nähdään enää kilpailuissa.

Maailman ykkösravuri Face Time Bourbon joutui heittämään haaveet kolmannelle peräkkäiselle Prix d’Amerique-voitolleen.

Ranskalaismonsterin taustajoukot kertoivat tiistaina twitterissä, että hevosen etujalka kipeytyi, kun se valmistautui ensi sunnuntaina 450 000 euron ykköspalkinnolla ravattavaan superlähtöön.

Equidia uutisoi 7-vuotiaan Face Time Bourbonin koko kilpauran olevan enemmän kuin vaakalaudalla.

– Hevosen ura on 90 prosentin varmuudella ohi, valmentaja Sébastien Guarato arvioi lehden haastattelussa.

Vielä aikaisemmin oriin taustavoimat sanoivat, ettei kyse olisi vakavasta vammasta.

On kerrottu, että Face Time Bourbonin vamma on sädeluussa. Hevosurheilun haastattelema eläinlääketieteen tohtori Olli Mäkelä kertoo, että sädeluuongelma on ravureilla yleisempi kuin luullaan.

– Kyllä sitä on ravureillakin aika paljon, vaikka ratsujen tyyppiongelma onkin. Sädeluussa voi olla synnynnäisesti jo heikkoutta ja joka tapauksessa se joutuu hevosen uralla aina kovaan rasitukseen, Mäkelä sanoo.

– Sädeluu on pieni luu kavioluun takana, mutta se voi aiheuttaa ison vaivan. Sädeluu ottaa vastaan kovaa iskutusta. Vaivautuessaan se voi kipeyttää myös syväkoukistajajänteen, joka kulkee aivan sen takaa syvälle kavion alle.

Mäkelän mukaan akuutti luuruhje vastaa hyvin hoitoon, mutta kroonisempaa sädeluuvaivaa on vaikeampi korjata.

Face Time Bourbon on voittanut 43 startistaan 35, ja sen voittosumma on liki 3,4 miljoonaa euroa.

Ori on käynyt kilpailemassa kahdesti Suomessa. Se voitti vuonna 2019 Vermossa ravatun 4-vuotiaiden UET GP:n ja viime kesänä St. Michel-ajon Mikkelissä.

Vaikka Face Time Bourbon ei pääsisi enää kilpailemaan, sitä odottaa pitkä siitosura. Maailman paras ravuri on luonnollisesti huippusuosittu tammanomistajien silmissä.