Jukka Torvinen taituroi raviohjastajien Suomen mestariksi

SM-tittelistä ajettiin toista kertaa.

Viime vuonna 12 eniten voittoja ajaneet kuskit mittelivät raviohjastajien Suomen mestaruudesta Teivossa. Kaikkiaan kuusi osalähtöä käsittäneen kisan ensimmäiset kolme lähtöä ajettiin Vermossa keskiviikkona.

Jani Ruotsalainen kuskaama Ray Boy oli paras Teivon ensimmäisessä SM-osalähdössä, joka ajettiin jo ennen Toto75-kohteita.

Avauspäivän jälkeen johtaneen Esa Holopaisen ajokki jäi pois. Toisena ollut Jukka Torvinen narutteli puolestaan Gambinon kolmanneksi ja siirtyi SM-kilpailussa piikkipaikalle.

Toisessa osalähdössä nähtiin harvinainen tasapääjuoksu, kun edes maalikameran kuvasta ei saatu eroa Antti Teivaisen ajaman Leemark's Hectorin ja Torvisen kannustaman Aurora's Dreamin välille.

Holopaisen ajokki jäi hännille, joten 27-vuotias jämsäläiskuski siirtyi kisassa jo selvään johtoon. Hänelle riitti SM-titteliin ratkaisevassa osalähdössä sijoittuminen kuuden joukkoon.

Viimeisen osakilpailulähdön voiton vei Tapio Perttusen suojatti Shining Armour, joka vain 1,3 prosenttia pelattuna jättiyllättäjänä tykitti takajoukoista komeasti ykköseksi.

– Minunhan piti olla kova poika tässä kisassa (ohjastajien SM-kisa), mutta keskiviikkona meni plörinäksi. Osa oli sairaita ja ajettiin huonosti, ihan rehellisesti sanottuna. Näköjään lopussa kiitos seisoo, Perttunen totesi hymyssä suin radan voittajahaastattelussa.

Torvinen teki tapaansa mukaan tarkkaa työtä, narutteli ajokkinsa Googla Inin kolmanneksi ja voitti SM-kisan lopulta selvällä marginaalilla. Antti Teivainen nousi kisassa toiseksi ja Jani Ruotsalainen oli kolmas.

– Hyvä päivä oli jo Vermossa, kun tuli voitto ja varmaan maksimit mitä sinä päivänä oli mahdollisuus. Tänään oli hyvät hevoset jo ennakkoon. Tuntui, että ensimmäisestä lähdöstä olisi voitu saada enemmänkin pisteitä ja toinen meni tasapääksi, niin menetettiin siinäkin vähän pisteitä.

– Omalla tavallaan meni siksi vähän jännäksi, mutta oli luottavainen olo, että on sellainen hevonen (päätöslähtöön), joka pystyy olemaan tarvittavilla sijoilla, Torvinen kertasi kisan vaiheita.

Edes absoluuttiseen parhaimmistoon kuuluvan raviohjastajan elämä ei ole pelkkää pokaalisadetta ja voittajakuvissa hymyilyä.

- Tähän alkuvuoteen on sattunut monta vaikeaa päivää, tullut paljon laukkoja. Elävien eläimien kanssa kun ollaan tekemisissä, niin tässä mennään vähän aallonharjalta toiselle. Välillä menee hyvin ja välillä huonosti, ihan väkisinkin. Onneksi sattui hyvät päivät nyt, Torvinen sanoi.

Raviohjastajien Suomen Mestaruudesta ajettiin toista kertaa. Viime vuonna kisan vei nimiinsä Esa Holopainen.

Lue lisää: Ohjastajien SM-kisasta tulossa trilleri – mestarikandidaatti rakentaa taktiikkansa videosulkeisilla

Tuore Suomen mestari kannusti heti seuraavassa lähdössä lähdössä jättiyllättäjä Delightful Momentin ykköseksi ohi koko kierroksen eniten pelatuimmasta Alien Hillista.

– Ei ollut aavistusta, että se voi olla tänään näin hyvä. Hevonen ailahtelee ja tekee omia konnankoukkujaan. Ei vieläkään olla opittu sitä kunnolla lukemaan, vaikka pitkään sen kanssa on touhuttu. Ruuna oli tänään ennen lähtöä rauhallinen ja se oli hyvä merkki, Torvinen sanoi.

Delightful Momentin voittama koitos ajettiin viidentenä kohteena ja jo tässä vaiheessa oli selvää, ettei Toto75-pelissä tule löytymään yhtään seitsemän oikein-tulosta.

Shining Armour ei ollut Tapio Perttusen ainoa suuryllättäjä. Alle prosentin kannatukselle jäänyt Harjujen Roomeo punnersi pitkällä kirillä kolmatta ilman vetoapua ykköseksi.

– Tietysti tämä oli itsellekin yllätys, mutta valmentaja (Markus Kiiski) on koko ajan puhunut, että on ollut huonoa tuuria ja tämä on tauluaan parempi, Perttunen sanoi.

Lähtö oli Seppo Sarkolan muistoajo.

– Oli hienoa voittaa juuri tämä lähtö, teki ihan erilaisen lisäsäväyksen. Koko ravikansa muistaa Seppoa hyvällä. Hirveä tekemään töitä ja välillä oli aika huonojakin ne hevoset, mistä Seppo teki juoksijoita. Uskomaton hevosmies, Perttunen muisteli vuonna 2020 edesmennyttä teivolaislegendaa.

Seppo Sarkolan muistoajon voittanut Harjujen Roomeo oli ylivaikeaksi osoittautuneen Toto75-rivin isoin yllättäjä.

Harjujen Roomeo asustelee Vieremällä ja myös toisen 75-kohteen kylmäverilähdön voittaja saapui Savosta. Juankoskella vaikuttavan Heikki Mikkosen ohjastama ja valmentama Kartier hallitsi keulajuoksun päätteeksi.

– Kova oli kiihdytys ja hirvitti miten kestää, kun oli vasta kolmas startti pitkältä tauolta. Varmasti ori lopussa vastaili. Ei tämä vielä ole samanlainen kuin esimerkiksi viime maaliskuussa voitettuaan Karjalainen-ajon, Mikkonen totesi.

Kartier on kärsinyt urallaan runsaasti ongelmista. Viimeisimpänä siltä murtui nuljuluu.

– Ura on ollut valitettavan katkonainen, muutenhan voittosumma olisi ihan erilainen. Toivotaan, että pysyisi nyt terveenä, niin nähdään mihin pystyisi. Kyllähän tämä varmaan sinne 12 parhaan oriin joukkoon kuuluisi, Mikkonen sanoi.

Lämminveristen eniten tienanneiden lähdöt ajettiin ensimmäisenä ja viimeisenä kohteena.

Avauskohteen maililla Celsius Evo rynnisti Henna Halmeen kannustamana kolmannesta ulkoa ykköseksi, vaikka pöytä näytti olevan katettu keulassa juosseelle suosikki Mark Morelle.

– Tuntui jo, että ollaan liian kaukana, kun pahin vastustaja oli keulilla ja sai vetää nätisti. Tämä on uskomaton hevonen, ei jätä ikinä leikkiä kesken ja sillä on halu voittaa, Halme ihasteli.

Päätöskohteessa hienoon iskuun kohonnut Deangelo kiri vastustamattomasti ykköseksi.

– Kun ajoin tällä jo ihan ensimmäisiä kertoja, niin sillä oli jo tosi hyvät potkut. Ruuna on kehittynyt ja rauhoittunut tosi paljon. Varsinkin nämä kaksi viimeistä kilpailua mitä olen ajanut, niin se on ollut tosi hyvä, Deangeloa ajanut Olli Koivunen sanoi.

Oikea Toto75-rivi Teivo 22.1

Toto75-1: 3 Celsius Evo

Toto75-2: 1 Aurora's Dream & 4 Leemark's Hector

Toto75-3: 10 Harjujen Roomeo

Toto75-4: 8 Shining Armour

Toto75-5: 5 Delightful Moment

Toto75-6: 2 Kartier

Toto75-7: 7 Deangelo

Seitsemän oikein -tuloksia: ei löytynyt

Kuusi oikein: 681,2 euroa

Viisi oikein: 17,21 euroa