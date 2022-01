Ohjastajien SM-kisasta tulossa trilleri – mestarikandidaatti rakentaa taktiikkansa videosulkeisilla

Suomen mestaruus ratkeaa lauantaina Tampereen Teivossa.

Jukka Torvinen lähtee ohjastajien SM-kisan jälkimmäiseen kilpailupäivään kakkostilalta. 26-vuotias jämsäläinen taistelee tittelistä, josta kilpaillaan nyt toista kertaa. Eroa kärkimies Esa Holopaiseen on 2,5 pistettä.

Ratkaisevat kolme osalähtöä ajetaan Teivon kavioliigaraveissa lauantaina.

Mitalisijat ovat täysin auki, sillä kärkikolmikko on vain neljän ja -kuusikko 15 pisteen sisällä. Osakilpailuvoitosta saa 20 pinnaa.

Jukka Torvinen, puolet osalähdöistä on takana ja olet tiukasti mestaruustaistossa. Jäikö mitään hampaankoloon keskiviikolta?

– Ei oikeastaan. Pisteiden valossa meni niin hyvin kuin voi. Yksi voittosauma oli ennakkoon ja se onnistuttiin käyttämään. Toinen ajokkini millä pääsin kilpailemaan suoritti myös positiivisesti. Hevonen oli niillä sijoilla (4.), mihin oletinkin sen pystyvän. Kolmas ajokki jäi pois.

Luciano Brynen ylivoima vakuutti ainakin katsojan. Miltä oriin kyyti tuntui rattaille?

– Tosi pystyvä ja hyväntuntuinen hevonen. Kova temppu, kun vasta 3-vuotiaaksi kääntynyt varsa pystyy voittamaan noin vakuuttavasti isojen joukossa. Luciano Bryne meni helposti 16-tuloksen, vaikka rata ei ollut nopeimmillaan.

Kuka on suosikki ohjastajien SM-kisan voittajaksi puolimatkan krouvissa?

– Kotiläksyt ovat kesken lauantain osalta, joten hankala ottaa syvällisesti kantaa vastustajien saumoihin. Omalta kannalta näyttää tietysti ihan hyvältä. Kärkisijoista kamppaileminen on mahdollista, jos hevoset suorittavat tasollaan.

Lauantaina Teivossa ensimmäinen ajokkisi on Gambino. Miltä sen tehtävä näyttää?

– En ole ennen ajanut ruunaa, mutta ollut usein mukana samoissa lähdöissä ja nähnyt hevosen läheltä. Gambino on ollut ihan hyvä kun kaikki on ollut kohdillaan ja pystynyt tekemään omaakin juoksua.

Sama kysymys Aurora’s Dreamista, joka starttaa T75-lähtöön ykkösradalta.

– Se voisi olla paras saumani voittaa lauantaina, jo lähtöpaikkansa vuoksi. Tamma vaikuttaa ihan kyvykkäältä. Aurora’s Dream on vaihtanut hiljattain tallia, joten pitää jutella vielä valmentaja Tiina Koskisen kanssa hevosen tilanteesta. Pari itselleni erittäin tuttua ajokkia sattui vastaan tällä kertaa, mikä auttaa juoksun hahmottamista ennakkoon.

Sitten vielä Googla In SM-kisan ratkaisulähdössä.

– Hyväkuntoinen hevonen, joka sai hyvän lähtöpaikan. Yritetään sijoittua mahdollisimman hyvin.

Kaikki kolme ajokkiasi lauantain osalähdöissä ovat hevosia, joilla et ole ennen ohjastanut. Miten se vaikuttaa valmistautumiseen?

– Ennakkotutkiminen eli videokirjaston pyörittäminen korostuu. Pitää miettiä erityisen tarkasti, mikä voisi olla se juoksunkulku, jolla hevonen saa parhaan mahdollisen sijoituksen. Yleensä teen muutaman skenaarion, miten lähtö voisi todennäköisimmin mennä. Mutta mukana on 11 muutakin kuskia ja kaikilla on omat skenaarionsa, joten suunnitelmat saattavat lentää nopeasti roskikseen.

Vaikuttaako SM-kisan tilanne yksittäisen lähdön taktiikkaan?

– Ei hirveästi. Joka tapauksessa jokaisessa ravilähdössä yritetään aina sijoittua mahdollisimman korkealle ja saada hevosesta optimaalinen suoritus irti. Jos liikaa alkaisi miettimään ohjastajakisaa ja vaikkapa hankaloittaa vastustajien tekemisiä, se kosahtaisi omaan nilkkaan joko heti lähdön aikana tai viimeistään jatkossa.

SM-kisa uudistui viime vuodesta, nyt ajetaan kuusi osalähtöä kolmen sijaan. Mitä mieltä siitä?

– Oikeaan suuntaan mentiin. Mitä enemmän lähtöjä, sitä vähemmän sattumalla on osuutta. Lähtöjä voisi olla vieläkin reilusti lisää, jotta hevosten ja lähtöpaikkojen vaikutus tasaantuisi. Toivotaan, että konseptin hiominen jatkuu. Jos lauantaista puhutaan, tärkeintä on pärjätä T75-lähdöissä ja ohjastajakisa on mieluinen lisämauste.

Miten ohjastajien pukukopilla on otettu tämän vuoden SM-kisa vastaan?

– Aivan varmasti kaikki 12 miestä haluavat voittaa. Hienoa että tällainen kilpailu järjestetään, se nostaa lajin arvostusta. Tulevan mestarin on varmasti mukava jutella jonkun lajin ulkopuolisen ihmisen kanssa, että voitin muuten raviohjastajien SM:n.

Tilanne, 3/6 osakilpailua

1. Esa Holopainen 38 pistettä

2. Jukka Torvinen 35,5 p.

3. Tuomas Pakkanen 34 p.

4. Hannu Torvinen 28 p.

5. Hannu Hietanen 27 p.

6. Jani Ruotsalainen 23 p.

7. Antti Teivainen 21 p.

8. Ari Moilanen 18,5 p.

9. Tapio Perttunen 17 p.

10. Ville Pohjola 16 p.

11. Olli Koivunen 13 p.

12. Santtu Raitala 12 p.

Raviohjastajien SM 2022

Viime vuoden 12 voitokkainta ohjastaa kohtaa toisensa raviohjastajien SM-kilpailussa. Tittelin vie ohjastaja, joka kerää eniten pisteitä kuudesta osalähdöstä.

Kolme ensimmäistä osalähtöä ajettiin Vermossa keskiviikkona ja loput Tampereen Teivossa lauantaina.

SM-kilpailuun osallistuvat Hannu Hietanen, Esa Holopainen, Olli Koivunen, Ari Moilanen, Tuomas Pakkanen, Tapio Perttunen, Ville Pohjola, Santtu Raitala, Jani Ruotsalainen, Antti Teivainen, Hannu Torvinen ja Jukka Torvinen.

Pisteitä jaetaan sijoituksista seuraavasti: 20-15-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1, hylätty tai keskeytys 0 pistettä, poisjäänti 7 pistettä.