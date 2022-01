Esa Holopainen pitää tiukasti kiinni SM-tittelistään – johtaa Vermon osalähtöjen jälkeen

Hallitseva ohjastajien Suomen mestari Esa Holopainen keräsi eniten pisteitä Vermon yllätysten illassa.

Vermon keskiviikkoravien kohokohdat olivat ohjastajien Suomen mestaruus -kilpailun ensimmäinen kilpailupäivä ja kylmäveristen TalviCupin karsintalähdöt.

Kuskien SM herätettiin henkiin viime talvena Teivossa. Koska vain kolmen osalähdön perusteella ratkenneessa kilpailussa arvontatuurin koettiin olleen liian ratkaisevassa roolissa, tittelijahti laajennettiin täksi vuodeksi kuusi lähtöä käsittäväksi kahden päivän kisaksi.

Lue lisää: Raveissa uusi SM-kilpailu – konkarikuski aikoo iskeä viimeisessä osalähdössä

SM:n sääntöjen mukaan hevoset arvotaan kilpailijoille paitsi, että omaa tallia pyörittävät ohjastajat joutuvat ajamaan valmennettaviaan, jos ne ilmoitetaan kohdelähtöihin mukaan.

Vermossa Tapio Perttusella oli ohjissa oma treenattava jokaisessa ja Tuomas Pakkasella yhdessä osalähdössä.

Mestaruus ratkeaa lauantaina Teivossa ajettavissa kolmessa osalähdössä. Vermon jälkeen sitä lähtee tavoittelemaan piikkipaikalta hallitseva mestari Esa Holopainen 38 pisteellään.

Toisena olevan Jukka Torvisen pistesaalis on 35,5, josta Pakkanen on jäänyt 1,5 pistettä.

Tittelijahti alkoi Torvisen tahdissa. Hänen ajokkinaan oli huippulahjakas 3-vuotias Luciano Bryne, joka voitti suorastaan häikäisevällä tyylillä, vaikka vastassa oli paljon sitä vanhempia ja kokeneempia ja menijöitä.

Puhtaalla pelillä aloittanut Luciano Bryne on suurlupaus. Se ei saanut kunnon vastusta Vermossakaan.

Torvinen kierrätti Luciano Brynen puolimatkassa Perttusen ajaman Rullebackens Göstan rinnalle, mistä se ratkaisi kamppailun maalisuoralla selvästi edukseen kovilla voimillaan.

Seppo Palmroosin valmentama ori ei kolmen startin jälkeen vielä tiedä, miltä tappio tuntuu. Se oli voittanut ylivoimaisesti myös aikaisemmat juoksunsa kaksivuotiskaudella.

Lupausta odottavat keväällä kovemmat tehtävät synnyinmaassaan Ruotsissa.

– Seuraavaksi Luciano Bryne juoksee Porissa ja 1,5 kuukauden päästä se lähtee kilpailemaan Ruotsiin. En jännittänyt tänäänkään yhtään, sillä ori on niin hyvä. Nyt on jo kansankin uskottava, että Palmroosilla on taas hyväkuntoinen ja hyvä hevonen, Palmroos iloitsi TotoTV:n voittajahaastattelussa.

Toisessa osalähdössä saatiin hirmuinen yllätys. Pakkanen kiritti kolmen hevosen tiukassa taistossa vain 0,5 prosenttia pelatun Her Royal Highnessin täpärään voittoon ennen yhtä mojovaa yllättäjää Stone Capes Sparrow’ta ja pelihevosiin lukeutunutta Troopersia.

Kuumista suosikeista Frankenstein AM oli kärkipaikalta todella pehmeä ja Vikens Energy jäi sen perästä pussiin.

Tuomas Pakkanen tarjosi vastustajilleen ja pelureille kylmää kyytiä toisessa SM-osalähdössä.

Her Royal Highnessin valmentaja Tiina Poikolainen oli yhtä lailla pölkyllä päähän lyöty kuin pelaajat.

– En tullut starttiin voittomielellä, vaan kysymysmerkkejä oli, koska tamma oli viimeksi tauon jälkeen aika pehmeä. Startti teki näköjään tehtävänsä, ja myös kuskinvaihdos piristi hevosta selvästi. Olen shokissa. Tämä on niin upeaa, liikuttunut Poikolainen luonnehti.

Kolmas SM-lähtö oli hallitsevan mestarin Holopaisen näytöstä. Hän ajoi Markku Niemisen tallin Q-Rex Oakilla ylivoimaisen voiton johtopaikalta. Holopainen nousi samalla kolmospaikalta kisan kärkeen.

Hänen edellään olleen Torvisen ajokki joutui jäämään viimeisestä lähdöstä pois, eikä Pakkasen hevonen hätyytellyt kärkisijoja.

– Lähdin hyvin mielin tähän lähtöön, sillä Q-Rex Oak oli ollut hyvässä kunnossa. Valmentaja evästi, että se on keulasta selvästi parempi kuin muualta, ja pääsimmekin sinne nipin napin. Hevonen oli oikein hyvä, Holopainen kommentoi.

Hän kertoi jatkavansa hyvillä mielin myös kohti Teivon osalähtöjä.

– Tämä ilta meni odotettua paremmin, ja minulla pitäisi olla ihan hyvät mahdollisuudet kamppailla kärkisijoista lauantaina. Ajettavani näytti olevan ainakin yksi hyvä hevonen.

TalviCup-lähtöjen menestyshahmo oli Terho Rautiainen. Hän ajoi karsintavoitot valmentamillaan Lumettajalla ja Lissun Assilla.

Lumettajan nousuvireiset esitykset huipentuivat helppoon keulavoittoon. Se avasi startissa omaa vauhtiaan piikkipaikalle, mistä sillä ei ollut hädän päivää missään vaiheessa juoksua.

Vahva Virin Urho jyräsi takajoukosta pitkällä kirillään niukaksi kakkoseksi ohi voittajan peesissä juosseen Larvan Iisun. Suursuosikki Ierikka laukkasi niin pahasti alussa, ettei se ehtinyt vauhdikkaasta nousustaan huolimatta enää neljättä sijaa ylemmäksi.

– Hevosen askeleet osuivat alussa hyvin lankulle ja pääsimme lujaa matkaan. Voitto tuli aika helposti. Lumettaja meni vain korvat hörössä koko ajan, Rautiainen kertoi.

Lumettaja oli Terho Rautiaisen ensimmäinen voittoajokki.

Lissun Assin voittoreseptinä oli myös keulajuoksu. Kun puolet lähdön hevosista laukkasi lähtösuoralla, Rautiaisen tamma sai tehdä kaikessa rauhassa oman juoksunsa ilman herhiläisiä. Sen voitto tuli leikittelevään tyyliin.

Laukanneiden laumaan kuulunut Siriliisi paikkasi erheensä väkevällä nousulla, joka kantoi lähimmäksi voittajaa.

– Lissun Aassi lähti tänään voltista ihmeen varmasti, vaikka sillä oli viitosrata, joka on ollut välillä hankala. Pääsimme keulaan eikä meillä ollut sen jälkeen mitään hätää, Rautiainen vakuutti.

Kärkisijoilla viime kilpailuissa viihtynyt Hymynvirne voitti myös helpon oloisesti piikkipaikalta Jani Ruotsalaisen ajamana. Pahin uhkaaja Maisteri Jutila pääsi myöhään maalisuoralla yrittämään ohitusta, mutta kärkivaljakko vastasi sille helposti, eikä kunnon kamppailua ehtinyt syntyä.

– Hymynvirne teki hyvän startin. Se lähti varmasti ja voitti mielestäni helposti, radan varresta suojattinsa voitokasta menoa seurannut valmentaja Tero E. Mäenpää sanoi.

Illan toisen totopaukun räjäytti Patri Filatoff, joka kiritti ensimmäisenä maaliviivalle isänsä Jyrkin valmentaman Ekosalaman. Valjakkoa oli rastittu Toto65-pelissä vain yksi prosentti ja se oli lähtönsä vähiten pelattu.

– Voitto oli yllätys, koska Ekosalama ei ole paljon voitellut, mutta tosi hyvässä kunnossa se on ollut. Sen juoksut ovat vain menneet monesti ihan vihkoon, Jyrki Filatoff sanoi.

– Tuntuu tosi hyvältä, kun ruuna onnistui nyt näin hienossa paikassa. Jatkamme hyvillä mielin finaaliin hyväkuntoisella hevosella.

Toto65-pelissä ei löytynyt kahden jymy-yllätyksen jälkeen yhtään täysosumaa.

Ohjastajien SM:n tilanne:

Esa Holopainen 38 pistettä

Jukka Torvinen 35,5 p.

Tuomas Pakkanen 34 p.

Hannu Torvinen 28 p.

Hannu Hietanen 27 p.

Jani Ruotsalainen 23 p.

Antti Teivainen 21 p.

Ari Moilanen 18,5 p.

Tapio Perttunen 17 p.

Ville Pohjola 16 p.

Olli Koivunen 13 p.

Santtu Raitala 12 p.

Oikea Toto65-rivi, Vermo 19.1.:

Toto65-1: 2 Hymynvirne

Toto65-2: 3 Luciano Bryne

Toto65-3: 7 Lumettaja

Toto65-4: 5 Lissun Assi

Toto65-5: 2 Ekosalama

Toto65-6: 7 Her Royal Highness

Kuusi oikein -tuloksia ei löytynyt. Viisi oikein 1490,20 euroa.