Viime talven valtiaan tauko venyy operaation takia – ”En lähde arvailemaan, milloin startissa”

Kuninkuuskilpa ei ole enää suomenhevostähti Lissun Eerikin valmentajan tärkein tähtäin.

Viime talvena kovimpia suomenhevoslähtöjä mennen tullen hallinneen Lissun Eerikin sairaustauko jatkuu.

Seinäjoen kuninkuuskilpailuun suurimpien suosikkien joukossa lähtenyt, mutta toisena vuotena peräkkäin epäonnistunut ori ei ole startannut elokuun alun karkeloiden jälkeen.

Valmentaja Pekka Luukkonen kertoi loppukesällä IS Ravien haastattelussa, että Lissun Eerikin jaloissa on pientä sanomista ja epäili hevosen kauden olevan ohitse.

– Lissun Eerikille kuuluu tällä hetkellä periaatteessa hyvää, mutta sille piti tehdä joku aika sitten pieni operaatio. Sen jalasta poltettiin luuliika. Se oli oriilla uusi vaiva, joka ei häirinnyt sitä vielä kuninkuusraveissa, Luukkonen kertoo.

– Oriin tilanne oli loppukesällä vähän epäselvä, ja on sitä nytkin. Sillä on voitu ajaa pohjakuntotreeniä, ja sen fyysinen kunto on hyvä, mutten osaa sanoa, milloin sitä pääsee hiittaamaan. Lissun Eerikki olisi kilpailukunnossa varmasti 1,5 kuukauden hiittaamisen jälkeen.

Pekka Luukkonen kertoo, että Lissun Eerikki vaatii puolentoista kuukauden hiittijakson ennen kuin se on kilpailuvireessä.

Koska ajankohta hiitinajon aloittamiselle on epäselvä, hämärän peitossa on myös se, koska Luukkosen 11-vuotias suojatti nähdään kilparadoilla.

– En lähde yhtään arvailemaan, milloin hevonen voisi olla startissa. Uskon sen kuitenkin ehtivän mukaan kesän suurkilpailuihin.

Forssan Kuninkuusravit eivät ole silti päällimmäisenä treenarin mielessä.

– Koska hevosemme on epäonnistunut niin pahasti kaksi kertaa, kuninkuuskilpaan tähtääminen ei minua enää innosta, Luukkonen sanoo.

Hevosella on ilmeisesti kuitenkin kaikki hyvin?

– On ja ei. Kyllähän se harmittaa, kun ei ole pystytty etenemään oriin kanssa normaalisti.