Sairaustauolta palaava sporttinen ori tähtää kuninkuuskilpaan – tallikaverikin umpipihkassa

Vixus on lumonnut uuden valmentajansa ja tammalauman blondin.

Vixus on äärimmäisen nopea suomenhevonen.

Toissa vuoden kuninkuuskilpailun kolmosen Vixuksen pitkä tauko on päättymässä. Viimeksi 14 kuukautta sitten startanneelle orille kuuluu nykyisen valmentajan Terho Rautiaisen mukaan erittäin hyvää.

Aiemmin Katja Melkon treenissä ollut Vixus muutti Rautiaisen talliin viime huhtikuussa.

– Hevosen jänteessä oli sanomista. Sitä on kuntoutettu ja treenattu luonamme, ja se astui viime kesänä myös tammoja. Ori on nyt hyvin terveen tuntuinen, Rautiainen iloitsee.

Valmentaja olettaa, että Vixus voisi kilpailla jo ennen kevättä.

Vixus lähestyy kilpailukuntoa.

– Vixukselle on ajettu sellainen pohjakunto, että se kyllä kestää koko kesän. Sillä on päästelty jo myös useampia hiittejä, ja vauhtiharjoituksia on tarkoitus jatkaa kerta viikkoon niin kauan kuin hevonen alkaa kilpailla. Luulisin sen olevan kilpailuvireessä maaliskuussa.

Terveyden lisäksi kokenut suomenhevosmies on iloinen 9-vuotiaan suojattinsa innokkuudesta ja ulkonäöstä. Sulavakroppainen sporttiori on hänen mukaansa aina valmis työntekoon kuin partiopoika.

– Vixus painelee koko ajan mielellään korvat hörössä. Kun se näkee ylämäen, se oikein kyselee sen juurella lupaa, että joko saa spurtata, Rautiainen kuvailee ja naurahtaa päälle.

Terho Rautiainen mielii Forssan Kuninkuusraveihin kahdella huippuhevosella.

– Hevonen on jo myös kropaltaan sopivissa mitoissa, enkä näe esteitä, etteikö se voisi palata huipulle. Oriin kanssa voi kyllä tähdätä Forssan Kuninkuusraveihin.

Kanta-Hämeeseen Rautiainen mielii myös 11-vuotiaan Elias Juonettaren kanssa. Kiiltokuvamainen liinaharjatamma sijoittui viime kesän kuningatarkilpailussa kahdeksanneksi.

Elias Juonetar on kärsinyt kesäisin allergiasta, mikä on vienyt siltä tehoja. Tämä kesä on vaaleaverikölle luultavasti viimeinen mahdollisuus taistella ravikuningattaren seppeleestä.

Elias Juonetar siirtyy luultavasti siitokseen tämän kauden jälkeen.

– Viime kesän kilpailu ei mennyt meiltä ihan pieleen, kun emme jääneet edes hännille. Elias Juonetar astutetaan luultavasti keväällä, ja tiineinä tammojen hengitysongelmat monesti helpottavat.

Rautiainen ei ole varma, millä oriilla Elias Juonetar siemennetään, mutta omat epäilyksensä kangasniemeläisellä on. Hänen tallinsa käytävillä ovat leijailleet rakkauden suloiset tuoksut.

– Omistajat päättävät Elias Juonettaren partnerin, mutta kovin rakastuneelta se ainakin näyttää Vixukseen.