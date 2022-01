Kuninkuusravien hevosten valinta mullistuu – mukaan tahtoville 50 pistelähtöä

Erikseen nimetyt pistelähdöt selkeyttävät seppelejahtiin mielivien hevosten kilpailuohjelmaa ja luovat yleisölle lisäjännitystä.

Kuninkuusravien pääosanesittäjien valinnoista on noussut säännöllisin väliajoin suurempi tai pienempi poru.

Jatkossa kahdentoista armoitetun kilpailijan mukaan pääsystä tulee läpinäkyvä. Osanottajat valitaan selkeän pisteytyksen mukaan ilman epäilyjä esimerkiksi aiemmin ne päättäneen kuninkuusravien päätoimikunnan kotiinpäinvetoisuudesta.

Hevoset saavat totisesti näyttää, ketkä kuuluvat mukaan seppelejahtiin.

Pistelähtöjä ajetaan noin 50 ja ne alkavan maaliskuun 5. päivänä Kuopiossa ja Turussa järjestettävissä Superlauantai-raveissa. Viimeiset pistelähdöt oriille ja tammoille ajetaan heinäkuun puolivälissä St. Michel -raveissa kaksi viikkoa ennen Forssan Kuninkuusraveja.

– Uusi pisteytysmalli on selkeä kaikille. Varsinkin tammojen puolella valinnat ovat olleet todella haastavia, eikä tehtävä ole ollut helppo päätoimikunnalle. Nyt kaikki saavat tasavertaiset lähtökohdat uuteen kauteen, ja viime vuoden menestyjät huomioidaan myös oikeutetusti erikseen, Suomen Hippoksen kilpailupäällikkö Tuomo Pekonen kertoo.

Kuninkuusravien pääkilpailuiden osallistujien valinnat on ennen tätä vuotta tehnyt päätoimikunta. Valinnoissa on käytetty apuna muun muassa suurkilpailujen karsintaperiaatteita, hevosten keskinäisiä kohtaamisia sekä niiden sen hetken kuntoa ja sarjaan sopivuutta.

Suomen Hippoksen raviurheilun johtaja Tomi Himanka sanoo, että pisteytyksessä käytetään Formula-kisoista tuttua kaavaa. Pistelähtöjen voittajat saavat 25 pistettä, kakkoset 18 pistettä ja niin edelleen.

– Nämä eivät ole uusia lähtöjä, vaan Kohti Kuninkuusraveja -lähdöt on valittu vakiintuneen kilpailukalenterin pohjalta niistä lähdöistä, jotka sopivat tähän mukaan, Himanka huomauttaa.

Pistelähdöissä on painotettu myös lähdön palkintoa ja hevosten nykykuntoa mukailevilla kertoimilla.

Esimerkiksi, kun ykköspalkinto on korkeintaan 2000 euroa, kerroin on 1, kun ykköspalkinto on 2001-5000 euroa, kerroin on 2 ja kun ykköspalkinto on yli 5000 euroa, kerroin on kolme.

Tapio Perttusen valmentama ja Pinja Kaleniuksen hoitama Suven Sametti on hallitseva ravikuningatar.

Maaliskuun ja huhtikuun Kohti Kuninkuustaveja -pistelähdöt ovat jo selvillä, ja loput julkistetaan viimeistään maaliskuun puoliväliin mennessä.

– Isot lähdöt saavat pistelaskussa suuremman painoarvon, mutta myös pienemmän ykköspalkinnon lähdöissä menestymällä voi nousta mukaan pääkilpailuun. Onkin mielenkiintoista nähdä, millaisella taktiikalla pisteitä lähdetään keräämään, Pekonen sanoo.

– Näytön paikkoja tulee varmasti kaikille, paikkakuntaan ja ajankohtaan katsomatta. Pistetilanne on jännittävää seurattavaa hevosten taustajoukkojen lisäksi varmasti koko raviyleisölle.

Pekonen korostaa Hippoksen haluavan, että hevoset ovat parhaimmillaan kuninkuusraveissa.

– Koska kilpailukausi on pääkilpailuiden hevosilla pitkä, kesäkuun 1. päivänä alkava lisäkerroin ottaa paremmin huomioon myös päivän kuntoa.

Edellisten kuninkuusravien menestyjiä on hyvitetty pisterankingissa.

– Kolme viime vuoden parasta saa hyvää. Ravikuningas ja -kuningatar saavat 100, kakkoset 72 ja kolmoset 60 pistettä. Nämä pisteet eivät tule kuitenkaan yksinään riittämään mukaan pääsyyn, Himanka sanoo.

Kuninkuus- sekä kuningatarkilpailuun ilmoittautuneista hevosista kymmenen eniten pisteitä kerännyttä varmistaa suoran paikan pääkilpailuun.

Päätoimikunnalla säilyy mahdollisuus nostaa sijoille 11 ja 12 hevonen, jolla on vähemmän pisteitä kuin kyseisillä paikoilla olevilla. Nostoihin pitää olla erityisen vahva perustelu, kuten esimerkiksi poikkeuksellinen nousukunto tai menestys edellisen vuoden kilpailussa.

Himanka kertoo esimerkin.

– Ajatellaan, että vaikka edellisen kesän ravikuninkaalla Evartilla on ollut keväällä ja alkukesällä ongelmia joiden takia se ei ole ehtinyt mukaan pistelähtöihin. Jos se sitten kulkeekin hurjia kyytejä lähtölaukan jälkeen Mikkelissä kaksi viikkoa ennen h-hetkeä, kuninkuusravien päätoimikunnalla on mahdollisuus valita se mukaan pisteytystaulukossa sijalla 12 olevan hevosen tilalle.

– Näin voidaan toimia vain kahden viimeisen paikan kohdalla ja erittäin harkituista ja painavista syistä, Himanka korostaa.

Evartti tähtää kesällä jo kolmanteen peräkkäiseen ravikuninkuuteen.

Himanka perustelee uutta valintamenettelyä sillä, että se selkeyttää myös kuninkuus- ja kuningatarkilpailuihin tähtäävien hevosten kilpailuohjelman suunnittelua.

Taustajoukot tietävät tarkasti, mistä heidän hevostensa on mahdollisuus kerätä rankingpisteitä aina minkäkin verran.

– Järjestelmä on läpinäkyvä ja kaikki ovat samalla viivalla. Hevosten taustavoimat tietävät koko ajan, missä mennään ja onko heidän hevosensa pääsemässä mukaan kuninkuusraveihin. Se luo myös ylimääräistä jännitystä kevään ja kesän lähtöihin, kun pisteitä ynnätään.

Kesän kuninkuusravinäyttämön Pilvenmäen toiminnanjohtaja Elina Hirvonen kertoo, että nuorille 4- ja 5-vuotiaille suomenhevostammoille järjestetään omat Pikkuprinsessa- ja Pikkukuningatar-lähdöt. Aikaisemmin ne ovat joutuneet juoksemaan oriita vastaan Pikkukunkussa ja Pikkuprinssissä.

– Viime vuonna ensimmäisen kerran ravattu suomenhevosten Pilvenmäki Special ja lämminveristen perinteikäs Tammavaltikka ajetaan myös kolmipäiväisen kuninkuusravimme yhteydessä, Hirvonen sanoo.