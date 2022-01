Morisonin poikkeuksellinen ominaisuus ratkaisi arvovoiton – ”Siksi laukkakin voi tulla joskus”

Talvi on Siru Juutisen valmentaman voimanpesän etsikkoaikaa.

Morison on kotimaisen ravikauden ensimmäinen suurkilpailuvoittaja. Ruuna vei kylmäveristen hevosten Valkeala-ajon Kouvolassa lauantaina.

Juha Utala ohjasti Siru Juutisen suojattia, joka tienasi voitosta 12 000 euroa. Voitto on hevosen uran toiseksi arvokkain.

Morison ravasi kilometriajan 24,4/2120 metriä, mikä on kovaa valuuttaa talviradalle.

– Jännittyneenä seurasin kisaa, kun se laukka voi tulla välillä. Hevonen on käynyt vähän ylikierroksilla, mutta tänään se oli oikein hyvä, treenari iloitsi.

Juutinen on myös kasvattanut Morisonin ja omistaa sen yhdessä Harri Männistön kanssa.

– Yllätys on ollut, että ruuna on näin venynyt ja kehittynyt. Sitä ei paljoa kiusata kotona.

Siru Juutinen (vas.) valmentaa Morisonia.

Ellin Sisu yritti ratkaista lauantain juoksun rakettikiihdytyksellä. Vaikka ori starttasi takamatkalta, se viiletti kärkipaikalla jo ensimmäiseen kurviin mentäessä.

Menohaluisen kärkihevosen voimat kuitenkin ehtyivät ennen ratkaisuhetkiä. Sen rinnalla matkaa taittanut Morison rynnisti kärkeen loppukaarteen alussa.

Peli ei kuitenkaan ollut vielä ratkennut. Kovaa kirinyt Joriini pakotti Morisonin panemaan parastaan 23,5-vauhtisessa lopetuksessa.

– Ruuna kiri jo viimeksi Vermossa tosi kovaa ja siitä jäi hyvä fiilis. Tällä kertaa päästiin kokeilemaan lähempää kärkeä, Utala sanoi.

11-vuotias Morison on ohjastajalle tuttu uran ensimmäisistä kilpailuista saakka. Etenkin sen kilpailumoraali on tehnyt vaikutuksen.

– Ruuna on äärettömän rehti kilpailija, harva hevonen on näin yrittäväinen. Siksi laukkakin voi tulla joskus, kun Morison yrittää niin hirveästi, Utala sanoi.

Kuskin mukaan Morison jyrää samoja vauhteja vuodenajasta riippumatta. Lumiset ja jäiset alustat ovat väkivahvalle hevoselle etu nopeampiin vastustajiin verrattuna.

– Nykyaikainen hevonen! Ei tarvitse paljoa käskeskellä, riittää kun istuu kyydissä ja Morison hoitaa homman.

Perinteinen Valkeala-ajo ravattiin ensimmäistä kertaa tammikuussa. Aiemmin se on ollut suomenhevosparhaimmiston keväinen voimainkoitos.

Lämminveristen kovimmassa T75-lähdössä suuri ennakkosuosikki Grainfield Aiden koki yllätystappion. Vaikka hevonen tunnetaan väkivahvana, sillekin oli ymmärrettävästi liikaa, kun koko matka oli kierrettävä kolmatta rataa pitkin kovassa tempossa.

Suosikin sievoiset lisämetrit hyödynsi parhaiten kiritykki Deangelo, joka starttasi kisaan joukon pienimmällä voittosummalla. Ari Moilanen ohjasti Aripekka Pakkasen valmentamaa ruunaa.

– Keulapäässä oli aika paljon tapahtumia ja se tietysti auttoi meitä. Oltiin tosi kaukana alussa, mikä huolestutti. Viimeisellä takasuoralla alkoi tulla hevosia selkä edellä vastaan, Moilanen kertasi.

Moilasen mukaan Deangelo on ollut miellyttävän rauhallinen viime aikoina. Se helpottaa ohjastajan työtä.

Deangelon kirivoimat olivat valttia kovavauhtisessa juoksussa.

Sarjaa alempana Kavioliigan sarjapisteen saalisti Way To Go, joka palasi samalla nopeasti voittokantaan yhden hudin jälkeen.

Kristian Lellan ruunaa ei haitannut lainkaan, vaikka se joutui juoksemaan johtavan rinnalla ja My Sweden sai huseerata kaikessa rauhassa keulapaikalla.

– Johtavan rinnalle pyrittiin, koska hevonen on vapaalta radalta parempi kuin toisten takaa. Takasuoralla alettiin laittaa kunnolla painetta päälle. Tiukalle meni, mutta annoin kuitenkin hevosen rullata vain viimeiset 50 metriä, ohjastaja Antti Teivainen sanoi.

Kotiradan It’s Raining Man voitti 1600 metrin pyrähdyksen melko odotetusti piikkipaikalta. 5-vuotias ruuna kehittelee kovaa nousua sarjoissa.

Olli Henttosen valmentama hevonen ei kuitenkaan päässyt helpolla. Rinnalla jyrännyt Knocking Match kävi loppusuoralla edellä, mutta It’s Raining Men kontrasi uudelleen kärkeen viimeisellä 100 metrillä.

Ohjastaja Santtu Raitala malttoi odottaa voittotaiston viime hetkille varustevirityksen hyödyntämistä. Voittoon kantanut puristus löytyi, kun ohjastaja nykäisi niin sanotut vetolaput hevosen silmille näkökenttää kaventamaan.

– Tämä on hyvin tuttu hevonen. Tiesin, että kun laput nykäistään, löytyy vielä pykälä lisää. Raamikas huippuhevonen, joka kehittyy koko ajan, Raitala ihasteli.

Seppo Suurosen tallin suomenhevosori Core on myös erittäin lahjakas nousukas. Se johti enintään 15 000 euroa tienanneiden kylmäveristen lähtöä alusta loppuun ja voitti näytöstyyliin.

Esa Holopainen sai nauttia erityisen suvukkaan kilpurin kyydistä rattailla.

– Tosi kiva hevonen, joka ei tee mitään ylimääräistä vaan menee vain sen mitä tarvitsee. Siinä on todella paljon hyviä ominaisuuksia. Jos terveyttä riittää, tiedä vaikka Core nähtäisiin joskus avoimissa lähdöissä.

Enintään 60 000 euroa tienanneiden lämminveritammojen lähdössä nähtiin nousukkaita, jotka nousevat pian avoimiin tammalähtöihin.

Voittaja Aleksi Kytölän valmentama La Cerise jatkoi siitä mihin viime lauantaina Jokimaalla jäi. Se oli taas selvästi etevin kirissä Olli Koivusen ohjastamana.

Koivusen mukaan La Cerise voitti yhtä helposti kuin viikko sitten. Homma ratkesi lopullisesti, kun kuski nykäisi vetopallot tamman korvista loppusuoran alussa.

– Tosi miellyttävä hevonen ajaa. Ja hyväravinen, ohjastaja kehui.

Morris Match lukeutuu talven ravien voitokkaimpiin hevosiin. Lauantaina tuli T75-ykköstila 2600 metrin kisasta, joka sopi vahvalle hevoselle erinomaisesti. Ruunaa valmentaa Sirpa Tienhaara.

Mainio oli myös Antti Teivaisen suoritus ohjissa. Hän kierrätti ajokkinsa johtavan rinnalle hiukan ennen puolimatkaa. Amadeus Possible kiri terävästi Morris Matchin tuntumaan.

– Viimeinen kurvi ajettiin varman päälle. Vastustaja tuli kovaa, mutta sitkeästi ruuna vastasi. Välillä meno on vähän räpeltämistä, mutta Morris Match paikkaa juoksupäällään. Se haluaa kilpailla, Teivainen sanoi.

Oikea T75-rivi

T75-1: 2 It’s Raining Men

T75-2: 8 Core

T75-3: 9 La Cerise

T75-4: 7 Morris Match

T75-5: 11 Deangelo

T75-6: 5 Way To Go

T75-7: 7 Morison

Seitsemän oikein tuloksille: 89,51 euroa

Kuusi oikein: 1,76 e

Viisi oikein: ei voitto-osuutta