Valmentajalta kova lausunto kautensa avaavasta My Swedenistä viime vuonna – ”Olen yhä samaa mieltä”

Tukkoisuus ei ollut hyvä merkki testihiitissä, mutta laiskuus sen sijaan oli.

My Swedenillä on kovat potkut.

Kouvolan lauantain Kavioliiga-ravien iso arvoitus on lämminveristen toiseksi kovimmassa lähdössä, takavuosien niin sanotussa hopeadivisioonassa, kilpaileva My Sweden.

Kautensa avaavan 6-vuotiaan ruunan viime juoksusta on kolmisen kuukautta. Pelaajien tehtävää ei helpota lainkaan, että myös hevosen valmentaja Hannu-Pekka Korpi on huuli pyöreänä startin alla.

Treenaria mietityttää erityisesti kaksi seikkaa.

– Hevosen päivänvire ja balanssin sopivuus ovat avainkysymykset. En tiedä, minkälaiseen suoritukseen se yltää tauon jälkeen, Korpi empii.

– My Swedenillä ei ajettu hiitissä 1.21-vauhtia kovempaa, eikä se ole koskaan aikaisemmin kilpaillut hokkikengillä. Hevonen oli hiitissä vähän tukkoinen, mutta toisaalta oli hyvä merkki, että se oli sopivan laiska. Kyllä se ainakin muiden mukana pysyy.

Kolmosradan lähtöpaikka miellyttää Korpea.

– Mikäli olisin saanut valita ruunalle lähtöpaikan, olisi ottanut juuri kolmosen.

Hannu-Pekka Korpi on tyytyväinen My Swedenin lähtöpaikkaan Kouvolassa.

– Jos se painaa lähtöauton puomiin kiinni, se ei pysty lähtemään kovin lujaa. Toisaalta se avaa muuten niin reippaasti, ettei kukaan pääse ainakaan sen ulkopuolelta ohi, jos kuski niin haluaa.

Valmentaja antaa kuitenkin vapaat kädet ohjastaja Santtu Raitalalle.

– Kuski voi päättää taktiikan sen mukaan, miltä hevonen tuntuu. Kilpaa hän saa lähteä ajamaan reilusti tauosta huolimatta, kun noinkin kauas mennään, vihtiläistreenari kertoo.

Hevosensa kapasiteetin riittävyyttä Korpi ei epäile. Kun My Sweden oli viime kesänä parhaimmillaan, hän julisti, että se pystyy nousemaan ykkössarjoihin.

– Olen yhä samaa mieltä, jos ruunalla loksahtavat kaikki palaset kohdalleen. Sillä on tosi hyvä fysiikka ja kovat vauhdit, mutta sen käytöksen pitäisi vielä muuttua paremmaksi.

My Swedenin innokkuus on monesti johtanut temppuiluihin ja laukkoihin, kun se on astellut kaviouralle.

– Se on tosi mukava ja rento hevonen kotona ja tallialueella, mutta sen käytös muuttuu, kun se pääsee radalle. En tarkkaan tiedä, mistä se oikein johtuu. Toiset hevoset ovat vain niin kilpailuhenkisiä, Korpi huomauttaa.

Vaikka My Swedenin tarkka iskukyky on hämärän peitossa, kärkisijakaan ei yllättäisi Korpea lauantaina.

– Ruunalla on niin hyvä luokka, että sillä mahdollisuudet pärjätä näissä omissa sarjoissaan, vaikkei se olisi edes ihan parhaimmillaan.