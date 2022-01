Tv:stä tutun juontajan uusi suojatti starttaa Vermossa – ”Yksi iso kysymysmerkki”

Marinka Salminen toimi nopeasti, kun kuuli että Leemark’s Hector on mahdollisesti myynnissä.

Ravien ystävät tuntevat Marinka Salmisen parhaiten TotoTV:n studiojuontajana. Hän on tuttu myös miehensä Jaakon treenaaman monté-tähti Luxorious Lordin takaa, mutta oma valmennettava ei ole kilpaillut pariin vuoteen.

Nyt kilpailee, Pohjois-Karjalasta Itä-Helsinkiin Östersundomiin muuttanut ruuna Leemark’s Hector. Hevonen ehti kasata Heikki Laakkosen käsissä vajaan kymppitonnin palkintosumman ja neljä voittoa 35 kilpailusta.

Salminen kuuli ystävältään, että Leemark’s Hector olisi ehkä myynnissä. Päätös tarjouksen tekemisestä syntyi nopeasti.

– Jo ruunan statistiikkaan tutustuessa päätin, että se pitää saada. Sitten kun katsoin videolta juoksuja, vakuutuin asiasta entisestään.

Kaupantekoa ei haitannut, vaikka Salminen ei saanut pikkujouluristelylle matkannutta miestään heti puhelimella kiinni hankintalupaa ja käytännön järjestelyjä varten.

– Ostimme ruunan joulukuun alkupuolella, eli se on ollut tallissa kuukauden päivät. Maailman mukavin hevonen, joka ei tunnu täysin valmiilta kilpailijalta vielä, vaikka ikää on jo kuusi vuotta, Salminen arvioi uutta tuttavuutta.

Marraskuussa edellisen kerran startannut Leemark’s Hector tuli Salmisille melko valmiissa iskussa, joten debyyttiä uusista väreistä ei tarvinnut jäädä odottelemaan pitkäksi aikaa. Se tapahtuu Vermon T65-lähdössä keskiviikkona.

Valmentajalle on arvoitus, millä tasolla tuore suojatti aloittaa. Harjoitukset on tehty huolella, mutta hevosen kilpailuvireen näkee vasta kun sillä on voilokki kyljessä ja vastustajia ympärillä.

Leemark’s Hectorin olemusta treeneissä Salminen kuvailee mötkyläksi. Viime torstaina ajetussa hiitissä laiskansorttisesta ruunasta sentään saatiin vähän vauhtejakin irti.

– Luxorious Lord juoksi edessä ja palan matkaa ajettiin alle kymppiä peräkkäin, joten henget ovat varmaankin auki. Muuten hevosesta ei ole saanut hiiteissä mitään kuvaa, joten se on yksi iso kysymysmerkki. Olemme koettaneet ajaa niin, että ruuna olisi mahdollisimman valmis, mutta en pysty sanomaan varmaksi, onko siinä onnistuttu.

Rata-arvonnassa tuurit olivat puolella. Hevonen sai ykkösradan. Ohjissa vahvistaa Vermon tuore liigavoittaja Antti Teivainen.

Tulevat kilpailusuunnitelmat tarkentuvat, kun suoritus keskiviikon T65-lähdössä on nähty.

– Mietitään sitten, jatketaanko kilpailemista vai treenataanko lisää.

Myös tallikaveri Luxorious Lord starttaa keskiviikkona. 11-vuotias veteraani palasi kehiin joulun alla Kouvolassa ja venyi heti kolmanneksi kisassa, jonka vei voittokone Redemption.

– Tästä kisasta ei ole odotuksia, kun saatiin huono lähtöpaikka ja vastassa ovat Way To Go sekä kumppanit. Mutta odotukset nousevat kovasti sitten kun hevonen seuraavan kerran saa hyvän lähtöpaikan, Marinka Salminen vihjaa.