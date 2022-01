Joriini dominoi mielipaikaltaan – ”Numeroa tai kahta parempi keulasta”

Kavioliigan kausi käynnistyi Vermossa lauantaina. Yksi hevonen sai sarjapisteen voitosta, vaikka ylitti maalilinjan toisena.

Ravivuoden ensimmäisessä T75-lähdössä Pauhiksen pitkä voittoputki katkesi tylysti, kun vastassa oli avoimen sarjan kylmäveriparhaimmistoa.

Kisa ratkesi kiihdytyksessä. Nopea Ellin Sisu laukkasi ja Joriini pääsi vastoin odotuksia hakemaan kärkipaikan.

Kärkipaikalta Hannu Hietasen suojatti ei ole tavannut hävitä, eikä hävinnyt nytkään. Morison haastoi parhaiten ja kiri kovaa tuntumaan.

– Olin valmistautunut ajamaan toiselta radalta, mutta kun Ellin Sisu laukkasi, päästiin etenemään johtoon. Ori on numeroa tai kahta parempi keulasta. Sinne ei vain ole monesti päästy, kun vauhti ei tahdo riittää kesäkeleillä. Tänään hevonen oli oikein hyvällä menolla ja varaakin jäi, Hietanen kommentoi voittajahaastattelussa.

T75-kohteiden suurin ennakkosuosikki Deangelo hoiti leiviskänsä ongelmitta. Myös tämä kisa ratkesi kiihdytyksessä, kun ruuna pääsi hakemaan kärkipaikan. Sen jälkeen suosikkia kunnioitettiin ja se sai tehdä oman rauhallisen juoksunsa keulassa.

Ari Moilanen ohjasti Aripekka Pakkasen valmentamaa Deangeloa, joka pinkoi pikamatkan kilometriaikaan 13,5a. 6000 euron ykköspalkinnon ansiosta ruunan koko uran voittosumma ylitti 100 000 euron rajan.

– Ehkä pyörähdetään myös Ruotsin puolella kilpailemassa ja omistajien haaveena on Suur-Hollola-ajo, hevosen hoitaja Etta Pakkanen valotti tämän vuoden kilpailusuunnitelmia.

Kovia lämminverisiä nähtiin myös tammojen tasoitusajossa. Vahvin oli Gal Gadot Racing, joka ei pistänyt pahakseen juoksupaikkaa johtavan rinnalla. Hevonen puristi rehdisti ykköseksi, vaikka ehti olla selvästi alakynnessä kirivaiheessa.

– Loppukaarteessa mentiin palan matkaa tosi kovaa ja meiltä vain loppui vauhti. Puolessa välissä loppusuoraa alkoi tuntua, että tästä vielä liu'utaan ykköseksi, ohjastaja-valmentaja Juha Utala sanoi ja kehui suojattinsa työmoraalia.

5-vuotiaaksi varttunut It’s Raining Men on niin hyvä hevonen, että saattaa olla tuleva avointen sarjojen menijä. Lauantaina se veti alusta loppuun enintään 45 000 euroa tienanneiden sarjaa.

Olli Henttosen valmentama It’s Raining Men avasi tulisesti kärkipaikalle ja piti kovat vastustajat takanaan maaliin saakka.

– Ruuna voitti tosi helposti. Se oli vielä maalissakin voimissaan. Hyvä ja isoraaminen hevonen, joka pääsee tosi kovaa, ohjastaja Jukka Torvinen sanoi.

Valmentaja Henttosen mukaan It’s Raining Men sairasteli alkukesästä, mutta on siitä selvittyään löytänyt kuntonsa.

Lämminveristen matalassa sarjassa Lex Nicolas juoksi keulassa ja leikkasi maalilinjan ensimmäisenä. Tuomaristo kuitenkin käytti siirtopykälää ja siirsi valjakon kakkoseksi, koska se nousi loppusuoralla radan verran ulospäin ja tukki kovaa kirineen Ravenin etenemisväylän. Kakkosena maaliin tullut ja Lex Nicolasin häiritsemäksi tullut Raven nostettiin voittajaksi.

– Raven on niin iso hevonen, että se on vaatinut aikaa. Ominaisuuksiltaan se on tavallinen, mutta kokonaisuutena hyvä kuitenkin, valmentaja Jukka-Pekka Hukkanen sanoi.

Ravenia ohjasti T75-kierroksen kaksoisvoittaja Juha Utala.

2620 metrin tasoitusajossa takamatkalta startanneiden piti olla vahvoilla. Voimasuhteet kuitenkin heilahtivat nopeasti, kun Jakob K.Boko laukkasi lähtöön ja Jacques Hyneman jämähti pussiin sisäradan syövereihin.

Whodouthinkuare johti pitkään, mutta sitten iski kovaa kirinyt Morris Match. Voitto jäi kotiradalle, sillä Sirpa Tienhaaran valmentamaa hevosta ohjasti Ari Hartikainen.

- Hevonen oli hyvä, ajosuorituksesta en osaa samaa mieltä. Kaikki meni pieleen, mutta hevonen paikkasi ja tuli tosi kovaa kirikierroksen, harvoin nykyään ohjastava Hartikainen tuumi.

Suomenhevostammojen tasoitusajoon saatiin kierroksen yllättävin voittaja. Lissun Assi kiri kovaa ja vei voiton 40 metrin takamatkasta huolimatta.

Samalla Lissun Assi katkaisi pitkään johtaneen Tähtiviileen kolmen voiton putken.

– Moni vastustaja laukkasi alussa ja me päästiin hyvään paikkaan. Odottelin loppusuoraa, kun hevosella voi ravi hävitä kaarteissa, Terho Rautiainen sanoi suojatistaan.

Rautiaisen mukaan Lissun Assilla keskitytään talvikausiin. Kylmät ilmat ja hangessa treenaaminen sopivat tammalle parhaiten.

Lauantain kaikki T75-voittajat avasivat kilpailukautensa Kavioliigan voittopisteellä. Liigasesonki kestää koko vuoden.

Oikea T75-rivi

T75-1: 6 Joriini

T75-2: 6 Deangelo

T75-3: 1 Raven

T75-4: 14 Morris Match

T75-5: 12 Lissun Assi

T75-6: 6 It’s Raining Men

T75-7: 9 Gal Gadot Racing

Seitsemän oikein tuloksille: 29 144,60 euroa

Kuusi oikein: 463,49 e

Viisi oikein: 26,06 e