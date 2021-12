Pakkanen piti Hankasalmen hirmun kotitallissaan viime viikonloppuna – ”Hyvillä mielin tavoittelemaan menestystä Vermosta”

Vauhtia on yleensä piisannut, kun Ellin Sisu on päässyt radalle. Loppuvuoden voittorohmu Pauhiskin saa olla varuillaan lauantaina.

Pauli Raivio on tottunut menestymään.

Vermon Kavioliiga-ravien nälkäisimpiin hevosiin kuuluu talvikauteen tähdännyt Ellin Sisu, joka yrittää katkaista Pauhiksen pitkän voittoputken.

Hankasalmen tähden viime kilpailut ykköstason kivikovissa lähdöissä eivät ole sujuneet suunnitelmien mukaisesti.

Pauli Raivion tallin suojatilta odotettiin paljon marraskuun lopulla Seinäjoella, mutta laukka pilasi sen pelin. Valmentajan mielestä hyppy ei ollut yksinomaan Ellin Sisun syytä.

Hän ei ollut tyytyväinen lähtöauton kuskin kaasujalkaan.

– Auto ei kiihdyttänyt Seinäjoella kunnolla hevosten alta pois. Se ajoi niiden edessä liian pitkälle hiljaa ja rykäisi sitten rajusti lähtölinjan jälkeen. Ellin Sisu ei tykännyt siitä, koska sen pitäisi päästä starttihetkellä lähtemään reippaasti, Raivio sanoo.

– Oriin lähtölaukka jätti kyllä hampaankoloon.

Viime viikonlopun Toto75-raveissa Ellin Sisu ei päässyt edes lähtöviivalle. Raivio ei raaskinut juoksuttaa hevostaan Kuopion paukkupakkasessa, vaan jätti sen kilpailupäivän aamuna lämpimään kotitalliinsa.

Ellin Sisu nauttii, kun se saa juosta lauman kärjessä.

Poisjäänti ei johtunut siitä, että hevonen tai mies olisivat liian arkoja kylmille ilmoille.

– Ellin Sisu jäi Kuopiosta pois, koska niin kylmässä juokseminen ei varmasti olisi tehnyt hyvää kurkkuleikkauksessa olleen hevosen arpikohdille. Sen löysä kitalaki operoitiin kesällä polttoleikkaamalla, jotta sillä kulkisi ilma paremmin, valmentaja kertoo.

Raivio ei osaa vielä tarkasti arvioida, mikä vaikutus operaatiolla on ollut Ellin Sisun hengitykselle.

– Luulen, että leikkauksesta oli jotain hyötyä Ellin Sisulle, mutta kunnolla sen näkee vasta ensi kesänä. Ori ei kilpaillut tänä kesänä lainkaan, ja yleensä ilmojen viileneminen kesän jälkeen itsestään auttaa kurkkuongelmaisia hevosia.

Ellin Sisu ehti kilpailla Seinäjoen laukkastarttinsa jälkeen Kuopion iltaraveissa ennen viime viikonlopun poisjääntiään. Lähdön taso oli niin köykäinen, että jättisuosikiksi pelattu ori oli suorastaan velvoitettu voittamaan.

Voitto tulikin rutiinisuorituksella. Vaikka kirinsä maalisuoralle jättäneen Ellin Sisun voittomarginaali oli yllättävän pieni, valmentaja näki luonnikkaan hevosensa juoksussa positiivisia piirteitä.

– Vaikka ori on iän myötä jo rauhoittunut, ihmettelin silti Kuopion radan penkalla, kuinka maltillisesti se juoksi matkalla toisten takana.

Ellin Sisu hyökkää Vermossa haastajana Pauhiksen kimppuun.

Raivio kertoo ajavansa lauantaina Hankasalmelta pääkaupunkiin menestys mielessään.

– Ellin Sisu ravasi ihan hyvän viime kauden. Se sai mukavasti rahaa ja pudotti ennätyksensä 20,5:een. Hevonen oli ihan hyvä myös syksyn starteissaan.

– Ori on yhä hyvässä kunnossa, mutta starttiväli on vähän pitkänpuoleinen Kuopion poisjäännin takia. Tulemme kuitenkin hyvillä mielin tavoittelemaan menestystä Vermosta. Nämä ykkössarjat ovat kovia lähtöjä, mutta toisaalta oriilla on hyvä lähtöpaikka, mistä se lähtee painelemaan itsestään kovaa.