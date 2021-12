Magic Madonna sinetöi taas yhden menestyskauden Pekka Korvelle

Uudenmaan Upeimman loppukilpailu oli lahjakkaan 3-vuotiaan tamman näytöstä.

Ravivuoden viimeinen suurkilpailu Uudenmaan Upein oli kuin koko kausi pienoiskoossa. Pekka Korven talli on hallinnut suvereenisti palkintorahatilastoja niin Vermossa kuin koko Suomessa. Raviurheilun elävän legendan suojatti vei arvovoiton myös keskiviikkona.

Magic Madonna voitti kisan kärkipaikalta. Hevonen joutui polttamaan ruutia kiihdytyksessä Mas For Youn painostaessa, mutta alkumatkan tapahtumat eivät tuntuneet missään, kun tamma karkasi kepeästi vastustajiltaan loppusuoralla.

Takamatkalta startannut Unique Sunrise kiritti parhaiten. Nubia seurasi kolmanneksi sisärataa pitkin.

– Vähän liikaakin jouduin pitelemään kiinni, muuten hevonen oli ihan hyvä. Nyt annetaan huilia ja sitten koitetaan treenata ensin vuotta varten. Olosuhteet ovat nyt kohdillaan, kun päästään jäälle ajamaan, Korpi maiskutteli.

Voittoaika 15,7/2120 metriä on kelpo valuuttaa rutinoimattomalle 3-vuotiaalle tammalle talviradalla. Kisa oli hevoselle uran 14:s ja toi 15 000 euron tienestit.

Magic Madonnan ensi vuoden tavoitteet ovat Korven mukaan kotimaan suurkilpailuissa. Tamman isosisko Magical Princess voitti Derbyn viime syksynä.

Keskiviikon ravien toinen klassikkokisa oli harvoin ajettava neljän kilometrin rypistys. Värikkään tasoitusajon vei myös Korpi, mutta ei vihtiläisklaanin edustaja vaan pirkkalalainen palomies Hannu Korpi. Hän kannusti ensimmäisenä maalilinjalle tallinsa tähden Grainfield Aidenin.

Korpi ja Grainfield Aiden malttoivat ajoittaa kirin riittävän myöhään. Ylipitkällä matkalla maitohapot iskevät yllättävästi, vaikka vauhti ei olisi tuimaa.

– Olen kerran aikaisemmin ajanut tällä matkalla, silloin voitettiin Argonin kanssa Etain Royal. Pää on vain pidettävä kylmänä, tämä on niin pitkä matka. Tälläkin kertaa loppusuoralla nähtiin kaikkensa antaneita hevosia, mutta luotin kyllä Grainfield Aideniin. Hyvin se tuli, vaikka tiukalle meni.

T65-avauksessa Iikka Nurmonen ajoi yllätysvoiton PT's Revitillä. Voiton reseptinä oli tasaisen reipas matkavauhti keulapaikalla. Hevosta treenaa Johanna Krakau.

7-vuotias ruuna on selättänyt terveysmurheensa. Se voitti ensimmäistä kertaa sitten huhtikuun 2019.

– Ihan uskomatonta, että hevonen on noussut syvältä suosta tuollaisen kuntoon. Nyt myllertää sisällä, onnellinen valmentaja huokasi ääni väristen voiton jälkeen TotoTV:ssä.

Ohjastaja Nurmosen toinen T65-voitto tuli samanlaisella taktiikalla. Pertti Isotalon valmentama ruuna starttasi sisäradalta ja veti letkaa perille, vaikka kirihevosilta tuli hyvin haastetta.

Nurmosta ei nähdä vähään aikaan Suomen kaviourilla. Hän vie tallinsa kaluston pitkälle kilpailuturneelle Ruotsiin ja aloittaa maanantaina Eskilstunan raveissa.

– Osa laukuista on jo pakattu ja lauantaina lähetään.

Myös aloittelevien lämminveristen rahasarjassa kärkipaikka oli valttia. Jarmo Saarela luotsasi ykköseksi puolisonsa Mira Lehdon valmentaman Unique's Smilen.

T65-kierroksen ainoassa suomenhevosten lähdössä Tuuskanen katkaisi keulahevosten mellastamisen. Talviradoilla viihtyvä ruuna eteni pikamatkalla aikaisin kärjen rinnalle ja niittasi johtaneen Myllyn Valtin erittäin helposti.

Kimmo Niemelän valmentama Tuuskanen on voittajatyyppiä ja osaa työntää turpansa ensimmäisenä maalilinjalle. Tällä kertaa se teki eroa muihin lopussa ja varmisti ohjastaja Antti Teivaisen voiton Vermon ajajaliigassa.

– Näköjään hevonen menee mailinkin, kun on oikea ukko kyydissä. Antti antaa mennä eteenpäin. Kuskin toiveesta on alettu keventämään hevosen etupään kengitystä, ja sen verran on nyt kevennetty, että näillä mennään kesään saakka, Niemelä kertoi.

Teivaisen edellinen keskusradan liigavoitto tuli vuonna 2009. Silloin ykköstiloja tuli 68, tänä vuonna palkintoon riitti 49 naulaa.

Oikea T65-rivi

T65-1: 1 PT's Revit

T65-2: 2 Unique’s Smile

T65-3: 1 Magic Madonna

T65-4: 1 Farfallone

T65-5: 9 Tuuskanen

T65-6: 9 Grainfield Aiden

Kuusi oikein tuloksille: 142,73 euroa

Viisi oikein: 4,93 e