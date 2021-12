Ravi-ikoni avainroolissa ravivuoden huipennuksessa – ei usko erään harvinaisen temppunsa toistuvan

Pekka Korven tallista on kolme rautaa tulessa Vermon suurkilpailussa. Hän uskoo eniten tammoihinsa.

Ravikauden suurkilpailut huipentuvat keskiviikkona Vermossa juostavaan 3-vuotiaiden lämminveristen Uudenmaan Upein -lähtöön. Voittaja kuittaa 15 000 euron potin.

Kilpailussa on vahva kotiradan hevosten latinki.

Vermossa toista Suomen talleistaan pyörittävä ravi-ikoni Pekka Korpi marssittaa suurten seteleiden jahtiin kolme valmennettavaansa, tammat Magic Madonnan ja Birgit Combon sekä oriin Bee Combon.

Koko trio on myös Korven kasvatteja.

Korpi on pelaajien kanssa yhtä mieltä siitä, että tammat ovat vahvoilla tänäkin vuonna. Ne saavat tasoitusajona ravattavassa kilpailussa 20 metrin sukupuolihyvityksen oriisiin ja ruuniin nähden.

– Oriit ja ruunat saavat olla kyllä aika hyviä, mikäli meinaavat tavoittaa tammat 20 metrin takamatkalta. Vaikka tammat ovat monesti voittaneet, Uudenmaan Upein on voitettu myös takamatkalta. Mitään varmaa ei voi julistaa etukäteen, vaan tämäkin lähtö on ensin ajettava, Korpi muistuttaa.

Pitää mennä ajassa yhdeksän vuotta taaksepäin, kun tammat ovat viimeksi jääneet nuolemaan kavioitaan Vermon maalisuoralla. Edellinen ”urospuolinen” voittaja on vuoden 2012 sankari Arctic Bullet.

Ruunan valmentaja ja ohjastaja oli sattumoisin Pekka Korpi.

Magic Madonna pyrkii johtamaan ykkösradalta alusta loppuun.

Korven ajokki tänä vuonna on Magic Madonna, jonka toinen omistaja hän myös on. Tamma on huippulahjakkaan Magical Princessin pikkusisko.

Kun Korvelta kysyy, onko Magic Madonna hänen ketjunsa ykköslenkki, suoraa vastausta ei heru.

– En tiedä, onko Magic Madonna tallimme ykköshevonen, sillä Birgit Combo on myös hyvä. Niiden välillä on paljon kiinni juoksunkulusta, Korpi huomauttaa.

Tallikaverukset kohtasivat viimeksi reilu kuukausi sitten tammojen Kasvattajakruunussa. Mas For You viiletti silloin johtaneen Magic Madonnan imusta selvään voittoon, ja Korven suojatit kävivät tiukan kaksinkamppailun toisesta sijasta.

Magic Madonna pystyi pitämään nipin napin hyvin kirineen Birgit Combon takanaan.

– Birgit Combo oli hyvä kaksivuotiaana, mutta tänä kesänä se oli vähän alamaissa, koska sairasteli. Tamma on tullut takaisin oikeastaan vasta nyt loppuvuonna.

Valmentaja kertoo kysyttäessä, etteivät treeniolosuhteet ole olleet viime viikkoina Vihdissä optimaaliset, muttei tapansa mukaan ryhdy selittelylinjalle.

– Kelit eivät ole olleet parhaat mahdolliset, mutta hevosiamme on kyllä koetettu ajaa. Niiden vireen pitäisi olla edelleen ihan hyvä.

Birgit Combo on löytänyt huippuvireensä loppuvuonna.

– Tammat ovat aika tasaväkisiä. Molemmat lähtevät ihan hyvin matkaan ja voivat saada hyvät juoksut kärkiporukassa. Kummallakin on mahdollisuutensa.

Oriiden ja ruunien starttiväli on lyhyempi kuin tammojen, koska niille järjestettiin Uudenmaan Upeimman karsintalähtö kaksi viikkoa sitten. Tammojen karsintaa ei ajettu vähäisen osanottajamäärän vuoksi.

Korven mielestä tällä ei ole merkitystä finaalin voimasuhteisiin tavallista heikommista harjoittelukeleistä huolimatta.

– En usko, että karsintalähdön juosseet hevoset hyötyvät sen kummemmin lyhyemmästä starttivälistään tammoihin nähden.

Suosikkina karsinnassa startanneen Bee Combon esitys oli sangen erikoinen. Se kadotti ravinsa kärkivaljakon takana loppukaarteessa ja laukkasi hylkäykseen.

– Sisimmät radat olivat karsintapäivänä paikoin epätasaisia, minkä takia Bee Combo hukkasi ravinsa. Olisi ollut melkein parempi juosta kolmatta rataa pitkin, Korpin kertoo.

– Ori tuli laukan jälkeen ihan hyvin maalisuoran eikä ollut kyllä väsynyt laukatessaan.

Vaikka Bee Combon juoksu hylättiin, se sai paikan loppukilpailusta. Karsintalähdöstä oli jäänyt ilmoittautumisen jälkeen pois niin monta hevosta, että kaikki jäljelle jääneet mahtuivat finaaliin sijoituksesta riippumatta.

– Bee Combokin vaikuttaisi olevan ihan kunnossa, mutta takamatkalta sillä on tulemista. Korotettu rahasija olisi oriilta ihan hyvä saavutus, Korpi sanoo.