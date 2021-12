Hissun Turbo oli pysäyttämätön Kuopion pakkasraveissa – ”Pitääkö tätä ruveta jo teitittelemään”

Teräsori Camri hyvästeli kaviourat kolmannella sijalla.

Kuopion kipakassa pakkaskelissä ajettujen tapaninpäivän Toto75-ravien odotetuin lähtö oli suomenhevosten ykkössarja, jossa muun muassa teräsori Camri juoksi viimeisen kerran kilpaa ja seurattu hevonen oli myös pitkältä tauolta palannut Kartier.

Kovanaamoihin 20 metriä etumatkaa saaneet Valtroks ja Hissun Turbo muodostivat nopeasti kärkiparin ja lopussa niiden välillä nähtiin hieno voittokamppailu.

Hissun Turbo näytti jälleen vahvaa juoksupäätään puristamalla loppumetreillä väkisin ohi kuudetta peräkkäistä voittoaan hakeneesta Valtroksista.

– Koitettiin lähteä lujaa liikkeelle, mutta ei Valtroksille ollut mahdollisuutta vastata. Arvasin sen jälkeen juoksunkulun, että kuolemanpaikka meille lankeaa. Luotin hevoseen koko ajan ja se näytti taas luontonsa viimeisellä 50 metrillä. Hyvät on fiilikset, kotiradalla voitto ja tapaninpäivä on perinteisesti hevosmiesten päivä, Hissun Turboa ajanut Tuomas Pakkanen tunnelmoi.

Viime vuonna Hissun Turbo ei voittanut kertaakaan. Tällä kaudella ykkössijoja tuli komeasti 13, jolla 8-vuotias on Hottisen jälkeen vuoden toiseksi voitokkain suomenhevonen yhdessä Parvelan Retun ja Pärttylin kanssa.

– Ei tästä voi olla tykkäämättä. Sanoin Mikolle (Väisänen, ruunan valmentaja) kahdeksannen voiton jälkeen pitääkö meidän ruveta tätä jo teitittelemään, kun niin hyvin menee. Hienosti se on venynyt, Pakkanen ihasteli.

Hissun Turbo kuittasi voitostaan 7 000 euroa ja nosti vuositienestinsä noin 60 000 euroon.

Camri oli jäähyväisstartissaan pitkän kirin päätteeksi hienosti kolmas.

– Kyllä se harmittaa, kun näin hyvässä kunnossa oleva hevonen pitää jättää eläkkeelle. Vielä tänäkin päivänä pystyi tuollaiseen suoritukseen. Uskomaton hevonen. Nyt on jäljellä enää siitoshommat ja toivottavasti tammanomistajat ovat kiinnostuneita, Camrin valmentaja Jorma Konnu kommentoi.

Lue lisää: Eläkkeelle jäävän teräshevosen hautapaikka katsottu – ”Ei voinut kuvitella, minkälainen kultakimpale meille tulisi”

Kuin tilauksesta Camri saikin heti seuraavassa lähdössä loistavan mainoksen, kun sen tytär Tiitukka kiri suomenhevostammojen lähdössä isona yllättäjänä johtavan takaa ylivoimaiseen voittoon.

– Odotin hyvää panosta jo ennakkoon. Pikkutauosta ei ollut haittaa, kun on ollut hyvät kelit valmentaa ja tämä on ahkera tyttö treenaamaan. Reipas tempo sopi hyvin ja saattoi jäädä jonkinverran voimiakin. Jos terveyttä piisaa, niin hyvää panosta odottelen siltä jatkossakin, Tiitukan ohjastaja-valmentaja Markus Dahlström totesi.

Lähdössä oli 75-kohteiden isoin ykköspalkinto, sillä voitto palkittiin 8 000 eurolla. Tiitukka lähti kisaan noin 15 000 euron voittosummalla.

Tiitukan savonlinnalaisen omistajatallin C'est la Vie Trottingin edustaja Virpi Leskinen oli luonnollisesti haltioissaan.

– Tiitukka on ensimmäinen hevoseni, ja vähän sellainen vahinko-ostos. Kasvattaja toi varsan näytille ja sanoin, että tuossa se on. Ihan valtavan upea tamma ja sellainen asennemuikkeli, Leskinen sanoi.

Dahlström oli lähellä järjestää päätöskohteessa vieläkin isomman yllätyksen Il Funny Lin kanssa, mutta vain prosentin pelattu ruuna joutui lopulta taipumaan Hopeusteponalegon kirin edessä toiseksi.

– Vauhti oli keulassa tähän keliin turhan kovaa ja ajattelinkin, että kenttä tulee kääntymään. Tämä tulee sitkeästi aina perille saakka. Hevonen oli paremman tuntuinen kuin kahdessa aiemmassa Suomen startissaan. Kyllä tämä lämmittää, vaikka keli kylmä onkin, ruunaa ajanut Henri Bollström sanoi Kimmo Aholan valmennettavasta.

Bollström voitti myös avauskohteen 3-vuotislähdön Starrylla, vaikka suosikkikaksikko Zolamani ja Nineeleven valtasikin nopeasti kärkipaikat 40 metrin pakista huolimatta. Lopussa kiriruuti oli kuitenkin kuivinta Timo Korvenheimon valmentamalla Starrylla, joka leiskautti loppusuoralla varmasti ohi kovan kärkiparin.

– Pikkuisen kun vielä rauhoittuu, niin tällä kehtaa ajaa ensi vuonna ikäluokkalähdöissäkin, Bollström kehaisi.

Korvenheimon talli juhli jo ennen 75-kohteita ajetussa lämminveristen avoimessa lähdössä. Ville Tonttilan ajama Sahara Sandstorm näytti jälleen kerran voimiaan runnomalla ykköseksi johtavan rinnalta. Tilipussi karttui 8 000 eurolla.

Ruuna päättää vuotensa ensi keskiviikkona Vermon perinteikkäässä neljän kilometrin koitoksessa. Kyseinen kisa tulee olemaan Sahara Sandstormille jo kauden 46, joka on huima määrä nykyajan raviurheilussa.

Lämminveristen tammavoltissa hurjassa ohjastusvireessä oleva Ville Pohjola narutteli Mission Of Soulin ykköseksi.

– Hienot on fiilikset. Juhlat on järjestetty, huomenna tulee itselle 30 vuotta mittariin. Tämä on vielä tosi keskentekoinen hevonen. Viime talvenakin treenattiin vain silloin, kun saatiin se pihatosta kiinni, tamman valmentaja Erkki Lappi kommentoi.

Mission Of Soulin ja Hissun Turbon lisäksi Pohjois-Savossa valmentautuvien hevosten voitto nähtiin myös neljännessä kohteessa, jossa juankoskelainen Heikki Mikkonen narutteli valmentamansa Fernando Vixin johtavan takaa ykköseksi.

Toto75-kohteiden kolmannessa kylmäverilähdössä Maatian Tähti paikkasi alkulaukkansa upeasti nousemalla porukan hänniltä lopulta selvään voittoon kirittyään maalisuoraa aivan omaa vauhtiaan ykköseksi.

– Viimeisessä kurvissa oli vielä hyvä paine ohjissa ja katselin keulahevosia, että niillä oli jo käsky päällä. Tällä on aineksia ihan mihin vaan. Hyvä, että nyt alkaa lunastaa niitä odotuksia, mitä on kehuttu omistajille, ohjastaja-valmentaja Teemu Okkolin totesi.

Maatian Tähden voittosumma kohosi 6 000 euron arvoisen myötä noin 35 000 euroon, jolla se nousi toiseksi eniten tienanneeksi 6-vuotiaaksi tammaksi ravikuningatar Suven Sametin jälkeen.

Oikea Toto75-rivi Kuopio 26.12.

Toto75-1: 4 Starry

Toto75-2: 10 Maatian Tähti

Toto75-3: 4 Mission Of Soul

Toto75-4: 6 Fernando Vixi

Toto75-5: 4 Hissun Turbo

Toto75-6: 3 Tiitukka

Toto75-7: 1 Hopeusteponalego

Seitsemän oikein -tuloksille: 36 636,86 euroa

Kuusi oikein: 374,09 euroa

Viisi oikein: 38,39 euroa