Lempääläisen yrittäjän tiloissa ahmitaan täytekakkuja harva se päivä.

Kristian Lella oli onnensa kukkuloilla, kun Way To Go voitti syksyllä Tammer-ajon Teivon raviradalla.

Housun vyötärö on voinut käydä ahtaaksi Kristian Lellalla jo paljon ennen joulua. Hän kun on luvannut ostaa täytekakun jokaisesta hyvän ystävänsä voitosta.

Konditorian ovi on käynyt viime viikkoina. Lellan bestis on edennyt voitosta voittoon.

Lempääläisen logistiikka-alan yrittäjän sydänystävä on uusi vaimo Maj-Len. Tämä ei ole kuitenkaan tarinan tähti.

Tähti ei ole edes ihminen. Se on karvainen nelijalkainen.

Hevosen nimi on Way To Go. Luonnikas ruuna on voittanut syksyn yhdeksästä kilpailustaan kuusi.

Reilu kaksi vuotta sitten taloon tullut Way To Go on vienyt Kristian Lellan mennessään.

Ravit hän oppi tuntemaan lapsena katsojana, mutta vasta Way To Gon myötä hevoskärpänen puraisi miehen takamuksesta kohtalokkain seurauksin.

Sen jälkeen Lella ei ole voinut kuvitellakaan elävänsä ilman omia hevosia.

– Harrastukseni on Esko Lehtisen syytä. Kun seurasin hänen hevosiaan, innostuin valtavasti itsekin, Lella keroo.

Way To Go on muuttanut paljon Kristian Lellan elämää.

Ensimmäinen ostos ei vielä lyönyt leiville.

– Vuoden 2018 alussa ostamastamme suomenhevosesta Nooranflikasta ei ollut oikein mitenkään. Sitten joku hoputti minua menemään korttikurssille.

– Laitoin aluksi hanttiin, mutta jo 10 minuuttia kurssin alkamisesta huusin, että minun on saatava ikioma kilpahevonen.

Lella kertoo, että hän laittoi ostoilmoituksen lehteen.

– Jori-Pekka Luoma tarjosi lämminveriruunaa, josta teimmekin kaupat. Hinta taisi olla 4 500 euroa. Samaan kauppaan kuului lisäksi Way To Gon yksivuotias sisko Let Her Go.

Way To Gon alku uusissa maisemissa ei mairitellut. Se ehti startata Lellan ja muutamien ammattilaisten ohjastamana kymmenen kertaa ilman suurempaa menestystä ennen kuin ravi-Suomi pysähtyi koronan takia viime vuoden maaliskuussa.

Koska Ruotsissa kilvanajo jatkui, Lella vei hevosensa Mika Haapakankaan talliin Uumajaan.

– Ruuna ei voittanut Ruotsissakaan yhtään lähtöä, mutta pärjäsi kohtuullisesti. Se palasi sieltä kyllä kesällä paremmassa kunnossa, mitä oli lähtiessään, omistaja muistelee.

Voitot jäivät haaveeksi myös loppuvuoden osalta.

– Way To Gota treenattiin järkähtämättömästi kolmen kuukauden ajan muun muassa mäessä. Sen jälkeen sillä alkoikin pyörä pyöriä.

Way To Go yllätti ravikansan kirimällä Mika Forssin ajamana Tammer-ajon voittoon.

Lella ei herkästi unohda voittoja. Eikä etenkään ensimmäistä ravikilpailuvoittoaan, jonka Way To Go toi hänelle tämän vuoden maaliskuussa Tampereen raveissa.

Lähtö oli sattumoisin hänen firmansa GLi:n sponsoroima GLi Grand Prix-karsinta. Ruunaa ohjasti Antti Teivainen.

– Tunne voiton hetkellä oli aivan uskomaton. Sitä ei voi edes sanoin kuvata, Lella sanoo painokkaasti.

Kun ketsuppipullo aukesi lähes kahden vuoden uurastuksen jälkeen, Way To Go voitti myös kaksi seuraavaa starttiaan. Niistä jälkimmäinen oli GLi-finaali, jossa oli muhkea 12 000 euron pääpalkinto.

” Tuntuu siltä, että lähes kaikki vilpittömästi iloitsevat mukana, kun tällainen harrastelija pärjää. Se antaa lisää buustia!

Loppukevät ja kesä menivät hevoselta kuitenkin taas mollivoittoisin sävelin. Voittokulku vaihtui laukkailuun.

– En oikein tiedä, miksei Way To Go ole pärjännyt kesäisin. Se käytettiin Tampereen hevosklinikallakin, mutta syytä laukkoihin ei löytynyt.

– Ruunan jalkoja taivutellut eläinlääkäri Kimmo Elfving sanoi, että ei muuta kuin kovaa ajoa vaan. Jos sitä ei vain silloin huvittanut juosta, mikä näkyi laukkailuna.

Kesätauon jälkeen hevosen tahti kääntyi uudelleen jyrkästi. Voittoja alkoi taas tulla.

Varsinaisesta sensaatiosta voitiin puhua lokakuussa Teivossa, missä Way To Go kylvetti ykkösluokan tähdet perinteikkäässä Tammer-ajossa.

Vuoden yhdeksäs kakku leivottiin viime lauantain voiton jälkeen. Järkyttävän kovaan vireeseen äitynyt Lellan suojatti jätti vastustajansa kauas taakseen Superlauantai-raveissa Turussa.

Kristian ja Maj-Len Lellan hymy oli herkässä viime lauantain voiton jälkeen kotitallilla.

Lellan perheen voittokakkuihin liittyy myös taikauskoa.

– Jos kakkua ei hanki tallille aina ennen seuraavaa starttia, se voi tietää epäonnea.

Omistaja on ollut kuin pölkyllä päähän lyöty hevosensa tämän kauden menestyksestä.

– Sanoin viime vuonna olevani tyytyväinen, jos joku hevonen toisi minulle joskus edes yhden voiton. Myöhemmin totesin, että mikäli 20 000 euron voittosummalla meille tullut Way To Go yltää 50 000 euron voittosummaan, sillä on ikuinen paikka luonamme.

– Nyt ruunan voittosumma on jo 80 000 euroa, joten se on totisesti ansainnut eläkepaikkansa. Se on niin mahtava kaveri minulle, ettei harmittaisi, vaikkei se juoksisi enää euroakaan, Lella vakuuttaa.

Vaikka Way To Go on ravannut merkittäviä summia kaviourilta, sen merkitys Lellalle on paljon muutakin. Se on antanut omistajalleen tunteita, joita ei voi rahassa mitata.

– Itkua ja hymyä on ollut kasvoilla vuoron perään pelkästä ilosta. On ihan uskomatonta, kuinka paljon elämyksiä ruuna on tuonut. Ja uusia ystäviä.

Way To Go työn touhussa raviradalla.

– Tuntuu siltä, että lähes kaikki vilpittömästi iloitsevat mukana, kun tällainen harrastelija pärjää. Se antaa lisää buustia!

– Nyt pitää nauttia 100-prosenttisesti, kun on aihetta, sillä voi olla, etten saa enää koskaan toista yhtä hyvää.

” Ei se kuitenkaan niin kova kaveri ole. Elvistelee vain.

Lella kuvailee, että Way To Go on värikäs persoona.

– Nyt kun ruuna on kovassa kunnossa, se näyttää, ettei sen tarhaan ole tulemista. Se luimistele, kääntää takapuolensa ja on valmiina potkaisemaan.

– Ei se kuitenkaan niin kova kaveri ole. Elvistelee vain, Lella naurahtaa.

Lella korostaa kahdeksanvuotiaan hevosensa ansioita myös opettajana.

– Way to Go elämäni hevonen ja hyvä kaveri, joka on opettanut minulle tosi paljon hevosurheilusta ja valmennuksesta.

– Osaan lukea sen ansiosta hevosia paremmin ja ymmärrän koko ajan enemmän niiden ravista ja ajamisesta. Ruunahan ei ole kuitenkaan mikään ihan helppo ajettava, verrattain kokematon amatöörivalmentaja huomauttaa.

Yhtä ei Lella ole vielä saavuttanut Way To Gon kanssa. Kakkossijaa ylemmäksi hän ei ole itse päässyt sen ohjissa kilpailuissa.

Way To Gon tämä vuosi on jo purkissa.

Way To Go jatkaa voittojen jahtaamista tammikuun alussa Vermossa.

Omistaja väläytti viime lauantaina Turun voittajaseremonioissa, että voimahevonen kilpailisi vielä ensi viikon keskiviikkona Vermon neljällä kilometrillä,. Hän on tullut kuitenkin toisiin aatoksiin.

Talvitauolle Lella ei ole kuitenkaan suojattiaan panemassa, kun rauta on kuumaa.

– Jätämme pitkän matkan kisan väliin, mutta tarkoitus on kilpailla Vermossa tammikuun 5. päivänä ja jatkaa tauotta ainakin kevääseen. Ensi kesästä en vielä tiedä, koska ruuna meni niin heikosti tänä kesänäkin.

” Minulla on sulovilén-syndrooma. Kun halvalla on saanut.

Way To Go on kasvattanut entisestään Lellan intoa hevosenomistajana. Tilalleen tallin rakentaneella yrittäjällä on yhtä äkkiä peräti kahdeksan hevosta, joista yksi on useamman ihmisen kimpparavuri.

Kuinka näin on päässyt käymään?

– Minulla on sulovilén-syndrooma. Kun halvalla on saanut, Lella vastaa ja naurahtaa päälle.

– Eivät kaikki hevoseni sentään ihan halpojakaan ole olleet. Esimerkiksi Bold Eaglen yksivuotiasta jälkeläistä Marrakeshin emästä ei saanut ilmaiseksi. Hevoskiintiömme on nyt täynnä, ja varsoissamme riittää moneksi vuodeksi seurattavaa.

Ja jännitettävää on myös yhdessä Way To Gon kanssa Lellan luo saapuneessa Let Her Gossa. Kolmevuotias tamma voitti hiljattain toisen totoravilähtönsä ja starttaa tänään tiistai-iltana suosikkina Tampereella.

Kakkukauppiaat voivat hykerrellä tyytyväisinä myös pikkusiskon juoksujen jälkeen.