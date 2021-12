Kavioliigan sankari palasi räväkästi parrasvaloihin – ”Vanhaa kunnon Aidenia”

Ville Pohjola ja Antti Teivainen olivat Superlauantain ravien avainohjastajat.

Grainfield Aiden on taas iskussa. (arkistokuva)

Superlauantain kovimmassa lämminveristen lähdössä nähtiin näyttävä paluu huipulle. Viime keväänä Kavioliigan mestariksi leivottu Grainfield Aiden ei ollut voittanut sitten elokuun, mutta lauantaina Turussa se teki hakkelusta kovista vastustajistaan.

Ruunaa ei haitannut, vaikka se sai alun kovassa vauhdissa lisämetrejä kolmannella radalla ja joutui sen jälkeen taittamaan matkaa keulassa juosseen ennakkosuosikki Willow Priden rinnalla.

Jos teki hevonen hienon performanssin, niin värikäs ohjastaja-valmentaja Hannu Korpikin ehti esiintymään loppusuoralla. Hän alkoi viuhtoa taakseen hyvissä ajoin ennen maalia ja tuuletti riemukkaasti linjalla. Lopuksi hevonen sai ansaitut taputukset lautasille.

– Vanhaa kunnon Aidenia. Loppukurvissa oli hyvin painetta ohjissa ja korvat tukossa vielä. Silmälaput kun vedin, hevonen heräsi ja alkoi töihin.

Yksi näyttävän voiton salaisuuksista oli, että Korpi vaihtoi hevoselle kesäkengät alle lauantaina. Sen mahdollisti lämpöasteiden sulattama kavioura.

7000 euroa voitosta tienannut Grainfield Aiden kilpailee seuraavaksi Uumajassa joulupäivänä. Mukaan reissuun lähtevät tallikaverit Oilsheik ja Light Up.

Kovakuntoisimmasta hevosesta ei jäänyt epäilystä myöskään Oulun talviradalla ajetussa kovien lämminveristen kisassa. Kari Alapekkala ohjasti Minna Piirosen valmentaman Minto’s Don Juanin ylivoimaiseen voittoon.

Myös tässä kisassa nähtiin kiivas kiihdytys kuumimpien pelihevosten välillä, minkä vahva voittaja hyödynsi armotta.

Minto’s Don Juan on todellinen rautaruuna. Voitto oli pitkän uran numero 42 ja siitä palkittiin 8000 eurolla.

– Uskomaton hevonen, ei voi muuta sanoa. Ihan entiseen malliin on menty ruunan kanssa, talvi vain on sen etsikkoaikaa, onnellinen valmentaja sanoi.

Ravipäivän ainoan suurkilpailun Ponsse Cupin 12 000 euron ykköspalkinnon vei pikkuyllättäjä Tim Jerry. Kaj Timgrenin valmennettavaa ohjasti Oulun avainkuski Ville Pohjola. Hän ajoi kaksi T75-voittoa ja täydensi hattutempun kohteiden ulkopuolella kiritykki Esther Richin rattailla.

Sisäradan suojissa lymyillyt Tim Jerry tykitti maalisuoran selvästi parasta vauhtia ja ilmestyi kärkitaistoon juuri oikealla hetkellä maalilinjan lähestyessä.

– Vähän sai jännittää, tuleeko kiritiloja. Viimeiseen mutkaan mennessä alkoi näyttää, että tulee, ja sopivasti päästiin irti. Loppusuoran ruuna tuli liukkaasti, Pohjola kertasi.

– Virtava kilpailuissa, mutta ihanteellinen ja viisas kotona. En usko, että saan enää tämän parempaa. Tim Jerry on elämäni hevonen, valmentaja Timgren riemuitsi.

Metsämäki Stayerissa voittaja Way To Go oli vahvin ja tienasi 9000 euroa.

Way To Gon odotettiin saavan tiukan haasteen ainakin voittokone Unique Creationilta, mutta vielä mitä. Keulapaikan hakenut ruuna karkasi omille teilleen raskaissa olosuhteissa.

Matkalla rinnalle kiertänyt Unique Creation ja kaikki muutkin putosivat kyydistä jo loppukaarteessa. Hevosjoukko tuli maaliin pitkänä nauhana.

Antti Teivainen ohjasti Way To Gota, jonka nousussa arvolähtöjen hallitsijaksi on tuhkimotarinan aineksia.

– Hevonen on tullut todella hyvään kuntoon. Olin hyvin luottavainen kun lähdettiin viimeiselle kierrokselle. Sain säästää vetolappujen vetäminen viimeisen kurviin, ja hevonen vaihtoi vielä tosi hyvin rytmiä vaikka oli vähän väsynyt, Teivainen ihasteli.

Omistaja-valmentaja Kristian Lella sanoi, että kausi saattaa jatkua Vermon neljällä kilometrillä 1,5 viikon päästä. Toinen vaihtoehto on aloittaa talvitauko.

– Katsotaan vielä, miten hevonen palautuu tästä. Tavoitteita ei enää ole eikä ensi kaudesta ei ole lyöty mitään lukkoon. Ennen seuraavaa voittoa on joka tapauksessa tarjottava kakut tallilla, sillä muuten hyvä onni menee!

Superlauantain rahakkaan T75-pelin totopaukku jytkähti Turussa. Antti Teivainen kannusti voittajaksi Hulluduunarin, joka kiersi 40 metrin takamatkalta muun muassa voitokkaan Vonkarin.

– Saatiin nappilähtö ja päästiin hyvin sisäradalle, ja suht' lähelle keulaa. 500 metriä ennen maalia oli tosi hyvä paine ohjissa ja alettiin odotella kiriväylää toisella radalla. Sen saatuaan tamma spurttasi hyvin, kierroksen toinen kaksoisvoittajakuski sanoi.

Valmentaja Pertti Niveri kertoi, että Hulluduunarin vire on kohentunut ilmojen viilettyä.

– Torstain viimeistelyissä tamma oli niin hyvän makuinen, että odottelin sitä neljän parhaan joukkoon. Kesällä hevosesta puuttui kaksi vaihdetta, mutta nyt on lähtenyt pyörä pyörimään taas.

Pronssidivisioonan finaalissa Kitzune G.G. jatkoi nousuaan kohti avoimia tammalähtöjä. Kyösti Lindgrenin valmennettava oli omaa luokkaansa kärkipaikalta. Sitä ohjasti Ville Pohjola.

Valjakko haki keulan ensimmäisellä takasuoralla. Kun matkavauhti rauhoittui pian, kova Callela Lincoln pysyi vaivatta nuhteessa loppusuoralla.

– Hyvä usko oli tammaan, kun se pääsi keulaan. Uskon että hevonen pärjää vielä tätä kovemmissakin lähdöissä, kajaanilaisvalmentaja uskoi.

Ylivoimainen voittaja oli myös Jakob K.Boko. Se vei lauantaina alle 20 000 euroa tienanneiden kisan, mutta menestys ei jää näihin sarjoihin. 1200 metrin kiri ei tuntunut kovavauhtisessa juoksussa missään.

Ruotsissa syntynyt Jakob K.Boko tulee Jari Kinnusen kovakuntoisesta tallista. Kinnunen myös ohjasti suojattiaan.

– Hevonen on hyvä, mutta aivan keskentekoinen ja kehitysvaiheessa vielä. Kaikki edellytykset on tulla oikein tosi hyväksi. Ori on uskomattoman vahva, Kinnunen sanoi.

Superlauantain 20 lähdössä vilisi huippuhevosia myös T75-kohteiden ulkopuolella.

Turussa ravatussa kylmäveristen avoimessa lähdössä Joriini veti kovaa keulassa ja vastasi rinnalla löylyä heitelleelle Rokin Maxille maaliin saakka.

– Hevonen on voittanut varmaankin aina, kun on päässyt keulaan, valmentaja Hannu Hietanen iloitsi TotoTV:ssä.

Oulussa kovat kylmäveriset kilpailivat tasoitusajossa. Suuri ennakkosuosikki H.V. Tuuri keikkui takamatkasta huolimatta nopeasti kärjessä ja sen odotettiin hallitsevan lähtöä helposti perille, mutta menovesi ehtyi yllättäen loppusuoralla.

Tasaisesta rintamasta parhaiten maaliin kurotti Pasi Impolan valmentama ja Ahti Antti-Roikon ohjastama Koveri.

Oikea T75-rivi

T75-1: 8 Grainfield Aiden

T75-2: 11 Minto’s Don Juan

T75-3: 16 Hulluduunari

T75-4: 6 Kitzune G.G.

T75-5: 12 Jakob K.Boko

T75-6: 3 Tim Jerry

T75-7: 9 Way To Go

Seitsemän oikein tuloksille: 32916,20 e

Kuusi oikein: 135,89 e

Viisi oikein: 11,23 e