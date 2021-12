Tämä hevonen on joko laukannut tai voittanut – ”Ravannut treeneissä rennosti”

Keskivertosuoritukset ovat olleet Gambler Sisulle utopiaa.

Gambler Sisulla on iso moottori.

Jos jonkin ravihevosen kilpaura on alkanut ohdakkeisesti, niin Vermossa keskiviikkona juokseva Gambler Sisun.

Viisivuotias Ruotsissa syntynyt ruuna on päässyt kilpailemaan vain yhdeksän kertaa, ja starteista peräti kuusi on päättynyt hylkäykseen laukkojen vuoksi. Ehjät juoksunsa hevonen on voittanut.

Ruotsissa vuosikaudet vaikuttaneen huippuvalmentajan Petri Salmelan kasvattama Gambler Sisu siirtyi 4-vuotiskauden alussa Aripekka Pakkasen talliin Ylöjärvelle.

Se oli edellisenä vuotena avannut uransa syntymämaassaan mollivoittoisesti yhdellä kilpailulla.

Kolme ensimmäistä juoksua Pakkasen käsistä eivät tuoneet Gambler Sisulle muutosta. Ne kaikki johtivat hylkäykseen.

Voittoja hevoselle alkoi tulla vasta tällä kaudella.

Toukokuisen laukkastartin jälkeen ruuna joutui kuitenkin tauolle. Paussin aikana myös sen valmentaja vaihtui.

Gambler Sisun uusi treenari on haminalainen Pia Huusari.

– Ruuna tuli meille joitakin kuukausia sitten syksyllä. Se oli ollut välillä laitumella, ja sitä on nyt täällä treenattu meidän systeemeillämme ja vähän hoideltukin sen paikkoja, Huusari kertoo.

Pia Huusari kertoo , että Gambler Sisulle on opetettu kaarrejuoksua.

Huusarilla on jonkinlainen käsitys sitä, minkä takia Gambler Sisulla on niin vähän kilpailuja.

– En tiedä sen tarkemmin sen historiaa, mutta ilmeisesti se oli joskus joutunut polvioperaatioon.

Kun Huusari valjasti uuden tulokkaansa ensimmäisen kerran, hänelle alkoi heti valjeta sen kapasiteetti.

– Jo ensimmäisillä treenikerroilla huomasi, että ruunalla on hyvä fysiikka. Se tuntui kyllä pääsevänkin aika lujaa, Huusari sanoo.

Valmentaja kertoo, että Gambler Sisua on käytetty muutamia kertoja harjoitusraveissa, missä sillä on ajettu kovimmillaan 1.20-vauhtia.

Gambler Sisu on joko voittanut tai laukannut kilpailuissaan.

Hevoselle on opetettu ”harkkareissa” myös kurvijuoksua.

– Ohjastaja Ari Moilanen on sanonut, että ruuna on tahtonut painaa kilpailuissa kaarteissa sisäkentälle. Sillä onkin ajettu harjoituksissa toista ja kolmatta rataa pitkin, jotta se oppisi juoksemaan paremmin ulkoradoilla.

Huusari odottaa jännittyneenä suojattinsa keskiviikon kilpailua.

– Gambler Sisulla on varmasti kykyjä pärjäämiseen, mutta tämä startti otetaan aika paljon myös kokeilumielessä. Ruuna on ravannut treeneissä ihan rennosti, mutta sitä en tiedä, muuttuuko se kilpailutilanteessa.

– Aika vaikea hevosen mahdollisuuksista on mitään varmaa sanoa. Mitä vaan saattaa ehkä tapahtua, mutta toivottavasti se ei laukkaisi ainakaan heti lähtöauton perästä hylkäykseen, Huusari naurahtaa.