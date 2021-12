Tuuskanen on talvihevonen parhaasta päästä, mutta ikävästä syystä – ”Kaikkea on kokeiltu”

Hiekanhimo kuormittaa hevosen vatsaa. Ongelma helpottaa talvisin.

Antti Teivainen on ollut Tuuskasen luotto-ohjastaja.

Talvi tuo raviradoille aina uusia menestyjiä. Lumiset ja jäiset kaviourat tasaavat hevosten nopeuseroja, kun kaikilla on oltava pitoa tuovat hokit alla.

Kimmo Niemelän treenaama voitokas Tuuskanen on niin sanottu talvihevonen par excellence. Vaikka ruuna on totuttu näkemään keskiviikkojen ja lauantaiden rahakkaiden lähtöjen kestomenestyjänä jo parin kauden ajan, tilastojen lähempi tarkastelu osoittaa, että uran kaikki 14 ykköstilaa ovat tulleet talvikuukausina.

Hevonen ei ole onnistunut nappaamaan yhtäkään ykköstilaa huhti-lokakuussa.

Jopa poikkeuksellisen talvipainotteinen saldo vaatii selityksen Niemelältä.

– Hiekka, valmentaja täräyttää ykskantaan.

Että mitenkä?

– Tuuskanen syö maata. Ei oikein tiedetä, että miksi. Jotenkin se ilmeisesti kuvittelee, että syöminen helpottaa vatsan ongelmiin. Kyseessä voi olla sukurasitekin, sillä Tuuskanen on kolmas Vokmarin jälkeläinen meillä ja kaikki tekevät samaa.

Talvisin hiekansyöntiongelma helpottaa, kun maa on jäässä. Vajaa vuosi sitten Tuuskanen aloitti kuuden voiton putken tammikuussa, kun kunnon talvi viimein tuli.

Ja kun maa alkoi sulaa, Niemelän oli jätettävä hevonen tauolle, kun matka ei enää taittunut.

Kilpaa juokseminen on ymmärrettävästi vaikeaa, jos suolistossa on kilokaupalla santaa. Ylimääräinen painolasti muun muassa tuo vatsavaivoja ja ravinteet eivät imeydy normaalisti. Se myös kasvattaa merkittävästi ähkykohtauksen riskiä.

Niemelä on ottanut järeät keinot käyttöön, jotta ongelmasta päästäisiin.

– Rakensin purutarhan, jossa on paksu suodatinkangas alla ja puoli metriä sahajauhoa päällä. Mutta siitäkin Tuuskanen on päässyt kaivamalla läpi. Vaikka kangasta oli metri limittäin, hevonen oppi menemään sauman mukaisesti. Se otti hampailla kiinni kankaasta ja tuumi, että maata on nyt vain saatava, kouvolalainen päivittelee.

Tilanne ymmärrettävästi turhauttaa. Tuuskanen on vasta 7-vuotias hevonen ja voisi hujahtaa avoimiin sarjoihin, jos voisi kisata säännöllisesti eikä vain talvisin. Tällä hetkellä se kilpailee reilun 55 000 euron palkintosummalla, jonka on kasannut 41 startissa.

– Kaikkea on kokeiltu, mutta mikään ei tahdo auttaa. Yksi kaveri soitti, että laita riistakivi hevosen tarhaan. Vastasin, että syötän Tuuskaselle vaikka Hanna-tädin pipareita jos homma on siitä kiinni, mutta ihan niin yksinkertaisesta asiasta ei ole kyse.

Hiekan kertyminen paksusuoleen ei tietenkään ole yksin Tuuskasen ongelma. Sairaalaeläinlääkäri Kati Niinistö on tehnyt aiheesta jopa väitöskirjan.

– Kuulin häneltä, että ongelmaa ilmenee Pohjoismaiden lisäksi ainakin Pohjois-Ranskassa, mutta esimerkiksi Dubaissa laukkahevosilla jostain syystä ei, vaikka sielläkin hiekkaa riittää.

Niemelän mukaan Tuuskanen on kilparavurina muutenkin parhaimmillaan pakkasilmoilla.

– Se alkaa virkistyä aina kun lämpimät kelit väistyvät. Jostain syystä isolihaksisen hevosen kroppa toimii parhaiten viileillä. Ehkä se on vähän sama kuin ihmisillä, paksut jaksavat parhaiten kylmässä.

Tuuskanen starttaa seuraavaksi Vermon T75-raveissa. Vastaan asettuu muun muassa kuudetta peräkkäistä voittoaan jahtaava Pauhis.

Tuuskanen on voittanut kaksi edellistä kilpailuaan vakuuttavasti.

– Hevonen on kunnossa, mutta lauantain lähtö on sille niin sanottu ylisarja. Olisin tyytyväinen sijoitukseen neljän sakissa, Niemelä laskee.

– Varsinainen tähtäin meillä on kotiradan Valkeala-ajossa tammikuun puolivälissä. Tuuskanen pääsisi starttaamaan siellä paalulta.