Hannu Korven kilpareissu jäi puolitiehen, kun vuokra-auto reistasi – ”Sen siitä saa”

Tuhansien eurojen palkintorahat lämmittivät pakkasessa amatöörivalmentajan kaksijakoisesti sujunutta pohjoisen kilpaturneeta.

Pirkkalalaisen amatöörivalmentajan Hannu Korven kilpailureissu Pohjois-Suomeen jäi puolitiehen.

Hän pystyi vielä lauantaina osallistumaan Grainfield Aidenilla ja Oilsheikillä Rovaniemen Toto75-raveihin, mutta paluumatka kotiin Kuopion ravien kautta jäi toteutumatta.

Lämminverikaksikko joutui jäämään maanantain startista pois.

Korven vuokraamasta kahden hevosen kuljetusautosta vaurioituivat takarenkaan laakerit.

– Minun piti lähteä sunnuntaina ajamaan Rovaniemeltä pois, mutta auton laakerit alkoivat pitää hirmuista ääntä. Tuumasimme Rainer Oikaraisen kanssa, ettei sillä voi aja enää metriäkään. Sen siitä saa, kun ottaa vuokra-auton, Korpi sadatteli.

– Kuuntelin jo välillä menomatkalla Rovaniemelle, että laakerit ehkä vähän rohisivat, mutta varmaan yli 30 asteen pakkanen teki sitten lopullisesti tehtävänsä.

Auton takarengas lonksui.

Korpi sai autonsa Rovaniemellä huoltopisteeseen maanantaiaamuksi, mutta Kuopion kello 13 alkaneisiin raveihin hänen oli enää mahdotonta ehtiä hevostensa kanssa.

– Sunnuntaina varaosien hankkiminen ei vielä onnistunut, mutta onneksi ne saatiin Jarmo Männyn korjaamolle tänä aamuna. Olemme jo kotimatkalla ja nyt juuri tauolla Oulussa, missä hevoseni saavat vähän huilata vierastalissa ja mieskin hengähtää, Korpi kertoi iltapäivällä.

Valmentaja sanoi, että hän joutui turvautumaan vuokra-autoon, koska hänen oma samanlainen kuljetusautonsa on korjaamolla.

– Oman paljon ajetun autoni vaihdelaatikko alkoi pitää ääntä edellisenä viikonloppuna Seinäjoen matkalla, ja se piti viedä huoltoon. Ajattelin jo, että pitääkö Rovaniemen reissu jättää kokonaan välistä, mutta päätin kuitenkin löytää vuokra-auton. Ja nyt senkin kanssa kävi näin.

Grainfield Aiden saattaa kilpailla jouluna Uumajassa.

Hukkareissuksi Korven kilpaturnee ei mennyt vastoinkäymisistä huolimatta. Hän sijoittui Rovaniemen raveissa Grainfield Aidenilla 3 500 euron arvoiselle kakkossijalle ja Oilsheikillä 1 000 euron arvoiselle nelossijalle.

Hyvin menestyvä amatöörivalmentaja kertoi olevansa kahden vaiheilla jatkosuunnitelmiensa kanssa.

Korpi on ollut viime vuodet pois palomiehen ammatistaan ja panostanut kokopäiväisesti ravihevosiin. Hänellä on ollut kolmena talvena tukikohta Ruotsissa, missä erityisesti Grainfield Aiden on tienannut paljon palkintorahoja arvokkaissa lähdöissä.

– On mahdollista, että palaan palomiehen töihin alkuvuonna. Se ratkeaa varmasti muutamien viikkojen sisällä, Korpi sanoo.

– Koska leipäni on ollut viime vuodet niin sanotusti palasina maailmalla, sitä kaipaa jo taas enemmän säännöllisyyttä elämään. Mutta mahdollista on sekin, että panostan talvella taas Ruotsin raveihinkin.

Korpi kertoo, että hän harkitsee parhaillaan yksittäisen kilpareissun tekemistä Grainfield Aideninilla Uumajaan joulupäivänä.