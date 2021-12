Kimmon nettilöytö on tappuraa kaviouralla, mutta kotona sen voisi laittaa vaikka solmuun

Marlon Dee on ravannut ylivoimaisesti parhaan kautensa vanhoilla päivillään.

Ravien seuraajat muistavat Kimmo Kuusiston lämminveriruuna Shamelessin takaa. Harrastajavalmentajan oma kasvatti keräsi radoilta yli 50 000 euron ansiot ja ylsi muun muassa Kymenlaakso-ajon sekä Käpylä GP:n kakkoseksi, kunnes päätti kilpauransa toissa kesäkuussa 10-vuotiaana.

Kuusiston valmennussapatti jäi lyhyeksi.

– Kesä meni ilman ajohevosta, mutta syksyn tultua alkoi polttelemaan niin, että oli pakko hankkia taas joku. Myynti-ilmoituksia netistä plärätessä bongasin Marlon Deen. Hinta oli kohdillaan ja videokirjastosta katsotut juoksut tekivät positiivisen vaikutuksen.

Kouvolalainen kiinnostui yrittävästä ruunasta, jonka kaarrejuoksu ei ollut täydellistä. Kaupat syntyivät ja ruuna muutti Voikkaalle lokakuussa.

– Aluksi vähän aikaa treenailtiin ja hoidettiin. Kävi hyvä tuuri, kun takajalan hoidot osuivat heti kohdilleen. Aina ne eivät osu, mutta meillä kävi niin onnellisesti, että ensimmäisten hoitojen jälkeen jalkoja ei ole tarvinnut huoltaa kertaakaan.

Alkutalven ensimmäiset kilpailut uusista käsistä ajettiin rakentavalla taktiikalla voimia säästäen. Voittosaldo aukesi seitsemännessä kilpailussa, ja kun Marlon Dee pääsi vauhtiin, se voitti saman tien neljä kertaa putkeen.

Kohentuneen kaarrejuoksun lisäksi hevosen suorituskyky nousi, kun se löysi rauhallisuutta otteisiinsa. Valmentaja nykäisi oikeasta narusta siirtämällä ruunan niin sanotusti perähevoseksi.

– Kyseessä on tosi virkeä treenattava, joka lähtee aika helposti käsistä, vaikka tekisi mitä. Edellisessä paikassa sitä oli pitänyt ajaa yksin, mutta meillä on ollut mahdollisuus siihen, että toinen hevonen vetää ja Marlon Dee juoksee takana. Sitä kautta treenit ovat pysyneet maltillisina.

Marlon Deen edessä harjoituksissa juoksee joko tallikaveri Magic Ale tai virkeä eläkeläinen Shameless. Treenipäiviä on viikossa yleensä kaksi, korkeintaan kolme.

– Luonteeltaan ruuna on niin kiltti, että sen voisi laittaa vaikka solmuun. Virtaa tulee vasta sitten, kun pistetään kärryt perään, neljän hevosen tallia kotonaan isännöivä Kuusisto nauraa.

Jos lämminverinen ravuri on jo 8-vuotias, kilpailu-ura alkaa usein kääntyä kohti sarastusta. Marlon Dee on virkistävä poikkeus. Ruuna on juossut ylivoimaisesti parhaan kautensa tänä vuonna niin tienesteissä kuin voitoissa mitattuna.

– Takana ei ole salaisuutta tai poppakonsteja. Perusasiat ovat vain loksahtaneet kohdilleen, valmentaja summaa.

Kesällä Marlon Deen vire hieman notkahti muun muassa vatsavaivojen takia, mutta nyt näyttää taas hyvältä. Syksyn lyhyttä sairaustaukoa seuranneista kahdesta kilpailuista on tullut voitto ja hopeasija.

Erittäin ravivarman hevosen tämän vuoden tilastot näyttävät toistaiseksi viittä ykköstilaa ja 17 550 euron tienestejä.

Lisää voi tulla Vermosta keskiviikkona. Marlon Dee starttaa yhtenä T65-lähdön ennakkosuosikeista.

Arpa heitti nopean kiihdyttäjän maukkaisiin asemiin ykkösradalle, mistä moni odottaa sen johtavan 1620 metrin tasoitusajoa alusta loppuun. Antti Teivainen jatkaa ruunan ohjissa.

– Ennen viime keskiviikon kilpailua yksi vähän kovempi treeni jäi väliin kun ajopaikat jäätyivät, joten hevosen ei pitäisi olla nyt ainakaan huonompi. Ehkä jopa päinvastoin, Kuusisto arvioi.

Viikonlopun paukkupakkaset eivät ole haitanneet valmistautumista. Marlon Deen viime päivien ohjelma olisi ollut kevyt joka tapauksessa, kun kilpailusuoritusten välillä on vain viikko.

– Näin etukäteen eniten askarruttaa mahdollinen piilevä virustauti, niitä kun ei tahdo huomata kuin vasta kilpailun viimeisellä 500 metrillä. Ruunan tallikaveri Magic Ale on sairauspaussilla ja yskinyt, mutta Marlon Deessä ei ole ollut havaittavissa mitään päällepäin. Joten hyvillä mielin lähdetään keskiviikon kisaan.