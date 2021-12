”Härmän Häjyn” talliin harvinainen tupla – Santtu Raitala ohjasti hattutempun T75:ssä

Antti Ala-Rantalan valmennettavat veivät molempien rotujen ykkössarjat Rovaniemellä.

Nylandin voimat ratkaisivat kylmäveristen avoimessa Toto75-lähdössä lauantaina. Norjassa syntynyt tupsujalka oli väkevin joukkoa johtaneen Koskelan Akselin kupeelta. Voitto oli 7000 euron arvoinen.

Ohjastaja-valmentaja Antti Ala-Rantalan alkuperäinen suunnitelma ei ollut ajaa kisaa niin sanotulta kuolemanpaikalta. Taktiikkaa piti kuitenkin vaihtaa lennosta.

– Toivoin Joriinia johtavan rinnalle, mutta kun se jäi sisäradalle, pakko oli mennä töitä tekemään. Annettiin tasaisesti painetta, koska Koskelan Akselia ei olisi lyöty, jos se olisi saanut vetää hiljaa. Puolivälissä loppusuoraa alkoi näyttää, että voitetaan.

Kauhavalaisen Ala-Rantalan mukaan ykköstila tuli lopulta hallitusti, vaikka Nyland ei ole varmimmillaan hokkikengät alla.

Nyland on kilpaillut tänä vuonna jo 36 kertaa ja kerännyt radoilta lähes 70 000 euron vuosiansiot. Se on kova saldo, kun huomioidaan että ori on laukannut suurin piirtein joka toisessa kilpailussaan.

Valmentaja kuvaili 11-vuotiasta suojattiaan karheaksi muille hevosille, mutta älyttömän kiltiksi ihmisille.

– Ori syö ja juo hyvin, eikä ole ikinä millänsäkään reissuista.

Lämminveristen avoimessa sarjassa Grainfield Aidenilta odotettiin paluuta voittajakehään. Viime kauden Kavioliigan sankarin osakkeet nousivat entisestään kun se pääsi keulapaikalle, mutta voittoa ajatellen Minto’s Don Juanin paukkupakkasessa antama väliprässi oli lopulta liikaa.

Reipas matkavauhti painoi jaloissa sen verran, että kiritykki Farzad Boko jyräsi edelle loppusuoralla ja täydensi Antti Ala-Rantalan tallin unelmapäivän.

Ruunaa reilun vuoden valmentanut Ala-Rantala ohjasti suojattiaan tuttuun tapaan. Myös tämä voitto oli 7000 euron arvoinen.

– 150 metriä ennen maalia tiesin, että ohi mennään. Tämä on tosi hyvä hevonen, jolla on pitkä sairaushistoria. Omistajat ovat hienosti jaksaneet odottaa, ruunan luokka on kyllä ollut tiedossa koko ajan.

Molempien avointen lähtöjen voittaminen samoissa T75-raveissa on harvinainen temppu kenelle tahansa valmentajalle.

– Hevoset ovat hyviä, ei siinä sen kummempaa. Kiva juttu, että on onnistuttu saamaan omistajakimpoille hyviä hevosia talliin.

Haastajadivisioonan finaali oli Astrumin täydellistä näytöstä. Hevonen ratkaisi pelin lähtönopeudellaan heti kättelyssä ja oli vailla vastusta kärkipaikalta. Antti Veteläinen ajoi valmennettavaansa tällä kertaa itse.

– Mielellään tultiin Rovaniemelle, kun näin hieno divisioonakilpailu oli järjestetty. Iso ympyrä oli kilpailukalenterissa tämän kisan kohdalla.

Veteläisen mukaan Astrumille jäi lauantaina pieni virtapiikki päälle kärkipaikalla.

– En viitsinyt alkaa pitelemään, ettei hevonen ainakaan tukehdu. 300 metriä ennen maalia annoin menoluvan ja ruuna lähti iloisesti. Voimia jäi varastoon tänään.

Santtu Raitala ratkaisi Arctic Challange -ohjastajakisan Juha Luusuaniemen valmentaman Diamond Lordin rattailla.

Lämminveritammojen tasoituksessa ennakkosuosikki Cameleo Press herkutteli vaivattomaan kirivoittoon. Miika Tenhusen valmentaman tamman pelatuimmat vastustajat laukkasivat ja yllättäjäkandidaateilla oli liian kiire juoksun alkupuolella.

Tasoitusajo pääsi matkaan neljännellä yrittämällä. Ohjastaja Santtu Raitalan mukaan kuskit eivät kuulleet komentoja volttipaikalle, kun talvirata narskui hevosten hokkikenkien alla.

Ryhmälähdössä samanlaisia ongelmia ei ollut. Raitala ajoi tyylikkään keulavoiton Juha Luusuaniemen valmentamalla Diamond Lordilla.

– Näköjään ei ole keretty pilaamaan hyvää hevosta Hulkkosen Timon jäljiltä. Tämän paremmin ei voi joulu tulla, kotiradallaan onnistunut valmentaja iloitsi.

Raitalan kolmesta T75-voitosta odotetuin tuli Kati Pekkalan valmentaman Valtroksin rattailla.

Hirmukuntoinen ruuna oli selvästi vauhdikkain kirissä. Voitto oli sille jo viides peräkkäinen.

– Hevonen on tämän syksyn ja alkutalven aikana löytänyt ihan järkyttävän vireen. Ruuna on tosi nopea lähtemään, mutta tänään se näytti pitkän kirin ominaisuutensa. Valtroks ei hirveästi tykkää tehdä eroa vastustajiinsa, ohjastaja sanoi.

Kaikilla ajokeillaan Raitalakaan ei sentään onnistunut. Ennakkosuosikki Lumi-Pinjan rattailla tuli lähtölaukka. Sen hyödynsi parhaiten Tuliopaali, joka puristi pitkään johtaneen Prankon edelle viime hetkillä.

Tamma toi lauantain toisen T75-voiton Miika Tenhusen talliin.

– Hevonen tsemppasi hienosti ja otti vielä yhden pykälän ihan lopussa, voittajaa ohjastanut Hannu Torvinen kommentoi.

Ohjastajavirtuoosi Jos Verbeeckin vierailu napapiirillä meni turismin puolelle. Belgialaisen boheemin kolme ajotehtävää toivat sijoitukset viides, viides ja seitsemäs.

Verbeeckin tähdittämän Arctic Challenge -ohjastajakilpailun voitti Santtu Raitala.

Oikea T75-rivi

T75-1: 6 Farzad Boko

T75-2: 11 Cameleo Press

T75-3: 3 Diamond Lord

T75-4: 5 Nyland

T75-5: 11 Valtroks

T75-6: 10 Tuliopaali

T75-7: 5 Astrum

Seitsemän oikein tuloksille: 249,07 euroa

Kuusi oikein: 6,01 e

Viisi oikein: ei voitto-osuutta