Saarijärven Saara villitsee taas katsojat – ”Olen antanut Varsovalle puomijumppaa”

Kaviourien väriläiskät Saara Mäkinen ja Varsova ovat jälleen valmiina valloittamaan Vermon.

Ravikatsojien muistissa on varmasti vielä hyvin viime talven Vermon suomenhevostammojen lähdöt, joissa virtasi naisenergia.

Saarijärveläinen Saara Mäkinen lasketteli pitkässä ponihännässään kahdesti ohi kokeneen miesköörin.

Mäkisen ajokkina oli hänen ikiomansa Varsova. Värikäs valjakko menestyi hyvin myös muilla pääkaupungin vierailuillaan.

Varsova hujahti hetkessä kuumaksi nimeksi kuningatarkilpailun osallistujien spekulointeihin.

Raju pettymyksen tunne valtasi kuitenkin tamman omistajan ja laajaksi kasvaneen fanijoukon heinäkuussa. Varsovan näytöt eivät riittäneetkään valitsijakaartille, joka jätti sen rannalle suomenhevosten superkarkeloista.

Kannattajat nousivat barrikadeille suosikkinsa kohtalosta. Nettikanavat kävivät kuumina.

Varsova voitti komealla kirillään oheislähdön Seinäjoen Kuninkuusraveissa heinäkuun lopussa.

Hiukan lohtua fanit ja Mäkinen saivat epäoikeudenmukaiseksi kokemalleen kohtelulle jo samana viikonloppuna, kun kaksitoista muuta huipputammaa otteli rotunsa kruunusta Seinäjoen raviradalla.

Saarijärven kaksikko ravasi kuninkuusravien täytelähdössä kuin kostoksi näyttävän ylivoimavoiton.

Yhdeksänvuotiaalla Varsovalla on vielä useita vuosia aikaa täyttää omistajansa unelma.

– Tarkoituksenamme on päästä ensi kesän kuningatarkisaan, kun tänä vuonna se ei onnistunut. Isommat näytöt pitäisi antaa kesällä lähempänä kuninkuusraveja, mutta se ei ole niin yksinkertaista Varsovan kanssa, Mäkinen sanoo.

Hän viittaa hevosensa uraa varjostaneisiin terveysongelmiin.

– Varsovan kanssa ei voi oikein tehdä pitkiä kilpailusuunnitelmia. Tammalla on ajettava silloin, kun sillä on asiat hyvin. Taukoja hevoselle tulee aina välillä ihan itsestään.

Yksi Varsovan monista tauoista on taas takana. Se on tämän viikon keskiviikkona valmis aloittamaan talvikautensa reilun kahden kuukauden kilpailupaussin jälkeen.

Varsova ja Saara Mäkinen tähtäävät ensi kesän kuningatarkilpailuun.

– Taukomme on johtunut siitä, että Varsovalle tuli syksyllä taas ravinsa kanssa ongelmia. Kun hevosen koko kroppa on ollut jumissa, ravaaminen on ollut sille vaikeaa.

– Ja koska tammalla on ollut jäykkyyden takia hankalaa, olemme molemmat olleet treenien jälkeen ärsyyntyneitä. Kilpaileminen ei ole silloin järkevää, Mäkinen perustelee.

” Ajoin Varsovalla sunnuntaina tiellä reippaammin, ja se painoi aika raivona menemään.

Mäkinen kertoo, että hän on eri konstein yrittänyt saada suojattinsa lihasjumit aukeamaan.

– Tammalla on ajettu viime kilpailun jälkeen vain neljästi kärryillä, ja niistä kahdella kerralla reippaammin. Sillä on menty selästä, minkä lisäksi olen antanut Varsovalle kentällä liinoista puomijumppaa, jotta se olisi notkeampi.

– Varsovalle on tullut uran aikana näitä taukoja aina saman jäykkyyden takia, mutta perimmäinen syy niiden aiheuttajasta ei ole tiedossa, omistaja sanoo.

Viimeistelytreenit Mäkinen päästeli viikonloppuna.

– Ajoin Varsovalla sunnuntaina tiellä reippaammin, ja se painoi aika raivona menemään. Se on ollut joskus parempi, mutta joskus huonompikin.

– Herkällä tammalla tilanteet voivat kuitenkin muuttua yhdessä päivässä kumpaan suuntaan tahansa, Mäkinen huomauttaa.

Saaralla ja Varsovalla on omia kannustajiaan.

Vaikka kärrytreeni on jäänyt melko vähäiseksi, Mäkinen ei pelkää hevosensa olevan tukkoinen tauosta huolimatta.

– Sitä on pidetty koko tauon ajan liikkeessä. Kovien ajojen puute ja tauot eivät ole kamalasti näkyneet tamman suorituksissa, vaan kaikki on ollut kiinni sen ravin sujumisesta.

Mäkinen ei suostu ottamaan suosikin viittaa hevosensa lautasille. Hän suhtautuu mahdollisuuksiinsa melko neutraalisti.

– Porukka ei ole keskiviikkona mahdottoman kova. Vastassa on tuttuja hevosia, joita olemme pystyneet aikaisemmin lyömään.

– Kaikki on mahdollista, jos Varsovalla on asiat hyvin, mutta tulemme silti tauolta altavastaajina lähtöön.

Jos Mäkisen lahjakkuus pistelee huomisessa juoksussa tosissaan, harvat pitävät sitä altavastaajana enää seuraavissa starteissa. Voitot toisivat tamman nopeasti takaisin kuningatarspekulaatioihin.