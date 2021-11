Jättiyllättäjä vei suurpotin tammojen taistossa – ”Pikkunäppärä moottori”

Kolmevuotiaiden Kasvattajakruunut olivat Mas For You ja Shackhills Twisterin juhlaa.

Jukka Torvinen ajoi Tanja Goman-Niemisen valmentamalla Mas For Youlla suurvoiton Seinäjoella.

Viime viikonloppuna 4-vuotiaat lämminveriset kamppailivat Kasvattajakruunu-kilpailujen suurista seteleistä Jyväskylässä, ja tänä lauantaina oli vuotta nuoremman ikäluokan vuoro Seinäjoen talvisissa olosuhteissa.

Tammojen Kasvattajakruunun valtiatar kirpeässä pakkasessa lumipintaisella hiekkaradalla oli jymy-yllättäjä Mas For You.

Tanja Goman-Niemisen valmentaman hevosen voittoa helpottivat sen saama nappireissu ja suursuosikki Dusktodawn Boogien paha alkulaukka.

Jukka Torvinen tarjosi Mas For Youlle säästöjuoksun johtaneen Magic Madonnan takana, mistä valjakon tarvitsi lähteä kiriinsä vasta loppusuoralle tultaessa.

Tuorevoimaisen tamman vauhti oli sen jälkeen selvästi riuskinta, ja se leikkasi maalilinjan melko paljon muiden edellä.

Magic Madonna kesti nipin napin kakkoseksi ennen tallikaveriaan Birgit Comboa.

– Kun Mas For You sai startin alleen karsintalähdössä, se petrasi tosi paljon tähän finaaliin. Vähän arvelutti ennen kilpailua, kuinka hokkikengät sopisivat sille. Olikin aika ihmeellistä, että tamma meni niillä melkein paremmin kuin ilman kenkiä kesällä, Torvinen sanoi.

– Ihmettelin myös sitä, miten helposti tamma kiri voittoon. Se tuli tosi hyvällä tyylillä maaliin asti. Mas For Youlla on pikkunäppärä moottori, jonka turvin sillä on hyvin vauhtia ja aika hyvin vauhtikestävyyttäkin, ohjastaja kehui.

Valmentaja odottaa, että lauantain sankaritar pärjäisi myös 4-vuotiaana.

– Koska Mas For You on niin pieni hevonen, sitä ei ole laitettu nuorena kovin lujille. Jos sitä päästään treenaamaan hyvin talvella, se voi olla aika hyvä ensi vuonnakin, Goman-Nieminen oletti.

Oriitten ja ruunien vastaava 24 000 euron pääpalkinto meni jättisuosikki Shackhills Twisterille.

Jari Kinnusen treenaamaa ja ajama ruuna sai vetää johtopaikalla ensimmäisen kierroksen leppoisaa vauhtia ja lisäsi loppumatkalla tahtia sen verran kuin muut vaativat. Ruuna saapui maaliin hyvävoimaisen oloisena.

Shackhills Twister leikitteli oriitten ja ruunien Kasvattajakruunussa.

Bee Combo kiri keskijoukosta pontevasti kakkoseksi ja täydensi oriitten ja ruunien kisassa kakkos- ja kolmossijan vieneiden Pekka Korven tallin hevosten hienon lauantain. Kriteriumissa Shackhills Twisterin loppukirissä lyönyt Planbee seurasi sen peesistä kolmanneksi.

– En halunnut antaa liian aikaisin tilaa Planbeelle, vaan pidin sisäradan takanamme pitkään kiinni. Ajoin siten lopussa sen veran, että tilaa tuli muille. Kaikki oli Shackhills Twisterille kovin helppoa, Kinnunen kuvaili.

Valmentaja oli hyvin tyytyväinen hevosensa olemuksesta Seinäjoella.

– Nyt kun kausi rupeaa olemaan pulkassa, tänään oli ihan parasta Twisteriä, mitä on ollut. Se oli hyvin rauhallinen molemmissa lämmityksissä ja suostui juoksemaan startissakin sitä vauhtia, mitä kuski halusi. Kriteriumissa hevonen ryöhäsi keulassa puolikovaa.

– Shackhills Twisterin vuosi hipoo melkein täydellisyyttä. Se on poikkeusyksilö, eikä meillä ole koskaan ollut yhtä hyvää hevosta, Kinnunen humautti.

Nuorille suomenhevosille oli myös muhkeita rahoja jaossa lauantaina. Nelivuotistähdet V.G. Voitto ja Siirin Valtsu iskivät yhteen 20 000 euron arvoisessa Varsakunkku-finaalissa, jossa ne starttasivat 20 metrin takamatkalta.

V.G. Voitto oli voittanut kauden aikaisemmat isopalkintoiset lähdöt, mutta Seinäjoella oli Petri Laineen valmentaman Siirin Valtsun vuoro.

Asetelmat kaksinkamppailulle olivat mitä herkullisimmat loppukurvin alkaessa, jolloin Siirin Valtsu siirtyi kärkeen ja V.G. Voitto iski sen kimppuun.

Siirin Valtsu pötki V.G. Voiton laukan jälkeen selvään voittoon Varsakunkussa.

Taisto vesittyi kuitenkin melkein saman tien, kun innokas V.G. Voitto ponkaisi laukalle. Siirin Valtsu sai tämän jälkeen rullailla Hannu Torvisen ajamana kohti selvää voittoa.

Tammahyvityksen turvin etumatkalta startannut Sarikan kiri voittajan takana oikein hyvin kakkossijalle ohi johtaneen Vieskoffin. Ravinsa löytänyt V.G. Voitto ehti neljänneksi.

– Ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin ajaa johtohevosen rinnalle V.G. Voiton edelle, kun Siirin Valtsu avasi niin hyvin. Siinä piti vain odotella, milloin Ari Moilanen tekee V.G. Voitolla ratkaisunsa ja hyökkää, Torvinen kommentoi matkan tapahtumia.

– Toisen epäonni oli meidän onni, sillä V.G. Voitto näytti oikein hyvältä ennen laukkaansa, mutta voimia oli meidänkin hevosellamme. On vaikea sanoa, kuinka olisi käynyt ilman kaverin laukkaa. Valtsu oli tänään tosi hyvä.

Ykköstason kylmäveriset kilpailivat jo ennen Toto75-kohteita. Lähtö oli vuoden raharohmun H.V. Tuurin hallintaa alusta loppuun.

Ossi Nurmosen tallin suojatin kauden tienestit kohosivat jo 176 000 euroon.

Pyörylän Paroni liftasi H.V. Tuurin perästä täpärästi kakkoseksi ennen hyvin kirinyttä Nylandia. Ellin Sisu laukkasi kiihdytyksessä ja Morison totosijataistosta loppusuoralla.

Moilanen ajoi ensimmäisen kerran H.V. Tuuria, ja hänellä oli ymmärrettävästi hymy herkässä.

– Oli hieno päästä ajamaan tällaista hevosta. H.V. Tuuri on tosi simppeli ori, joka meni tänään koko ajan hyvin rennosti keulassa, Moilanen kehui.

Sanna Loukusan tallista upean kauden ravannut Pärttyl jatkoi väkeviä juoksujaan. Sisukas ruuna runttasi reipasvauhtisen lähdön loppumetreillä väkisin ohi sisäpuolellaan keulassa juosseen Vilivilliksen.

Voitto oli suoritusvarmalle Pärttylille kauden viidennessätoista kilpailussa yhdestoista. Se on jäänyt vain kerran ulos kahden parhaan joukosta.

Lämminveristen keskipitkällä matkalla jysähti ravien toinen totopommi.

Kovasti edellisistä juoksuistaan petrannut Twinquit painui kiihdytyksessä määrätietoisesti kärkipaikalle, josta piti sitkeästi kiinni maaliin asti. Lähimmäksi Tiina Koskisen valmennettavaa kiri lopussa Oilsheik, joka juoksi matkalla tämän takana.

Elämänsä vireeseen äitynyt Valtroks ravasi neljännen peräkkäisen voittonsa.

Kati Pekkalan suojatti täräytti ulkoradalta suoraan piikkipaikalle, josta ei antanut muille minkäänlaisia mahdollisuuksia. Voittajan kupeella juossut vahva Karlo kiritti parhaiten perille asti.

Vanhempien lämminverihuippujen pikamatka oli koko matkan johtaneen Global Withdrawlin soolojuoksu.

Ravien neljännen voittonsa narutellut Santtu Raitala löysäsi Matias Salon tallin ruunan ohjaksia maalisuoralla sen verran, että takanaan juossut Hotshot Luca sai kunnon tilaisuuden seurailla kakkoseksi.

– Global Withdrawl oli saanut tauon jälkeen pari starttia kroppaansa ja paransi paljon tähän kilpailuun. Ruunan taustajoukot olivat myös tehneet oikeita asioita valmennuksessa, jotta sen kurssi kääntyi näin hyväksi, Raitala sanoi.

Oikea Toto75-rivi, Seinäjoki 27.11.

Toto75-1: 8 Siirin Valtsu

Toto75-2: 6 Pärttyl

Toto75-3: 6 Twinquit

Toto75-4: 5 Mas For You

Toto75-5: 8 Valtroks

Toto75-6: 2 Shackhills Twister

Toto75-7: 7 Global Withdrawl

Seitsemän oikein -voitto-osuus 33456,36 euroa. Kuusi oikein 79,71 ja viisi oikein 2,47 euroa.