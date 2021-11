Kiritila aukesi kuin taikaiskusta Ravenille – ”Voi tuoda jatkossakin iloa”

Ravenin voitto Vermossa todisti, että tuurit voivat vaihdella moneen kertaan yhden juoksun aikana.

Raven on löytänyt voittojyvän

Seesam aukesi tarinan mukaan Ali Baballe. Samalla tavalla väylä vapauteen aukesi Vermon keskiviikkoraveissa Ravenille, jota ajoi Tommi Kylliäinen.

Matkalla pussista pussiin sukeltanut hevonen koki helpotuksen viimein maalisuoran alussa kuin taikaiskusta, kun sen tien ulkopuolella sulkenut Lemieux Boko kampesi yllättäen ratoja ulos päin.

Säästeliään juoksun sisäradoilla saanut Raven käytti tilaisuuden hyväkseen ja kirmasi kevyesti voittoon ennen uudelleen juonen päästä kiinni saanutta Lemieux Bokoa.

– Kaikki meni juoksussa vihkoon, kunnes tuurit viimein kävivät loppusuoran alussa, kuten meillä on käynyt usein viime aikoina, valmentaja Jukka-Pekka Hukkanen myhäili voittajahaastattelussa TotoTV:ssä.

Hukkasen suojatin valmistautuminen starttiin ei ollut sujunut aivan parhaalla tavalla, mutta se ei kovakuntoisen hevosen menoa haitannut.

– Onneksi viime startti oli niin lähellä. Ruuna on lyönyt aikaisemmin jalkoihinsa, mutta koska se on saatu kuriin, hevosta on voinut viimeistellä jo paremmin kuin joskus aikaisemmin.

Hukkanen uskoo, että toisen peräkkäisen voittonsa ravanneen 5-vuotiaan ruunan menestys voi jatkua.

– Ruuna on valtavan iso, kuin hirvi. Sillä on iso säkäkorkeus, mutta koska se juoksee pää alhaalla, se ei näytä niin isolta. Raven voi tuoda jatkossakin meille iloa, Hukkanen povasi.

Vuoden voitokkaimman ravurin tittelissä tiukasti kiinni oleva Unique Creation jatkoi huikeaa menoaan. Täysosuma oli voittoliigan piikkipaikalle siirtyneelle ruunalle jo viidestoista.

Lue lisää: Konkarivalmentaja löysi hevosenomistajilleen todellisen aarteen – ”Uskon nousevan ykkössarjoihin asti”

Vaikka Tapio Perttusen suojatti oli illan jättisuosikki, se ei saanut mitään ilmaiseksi pitkällä 3100 metrin matkalla. Se joutui taivaltamaan lähes koko kilpailun toisella radalla ilman vetoapua.

Kun johtaneen Hill Yesin meno alkoi vähän hiipua 500 metriä ennen maalia, Unique Creation siirtyi keulaan ja jatkoi väsymättä selvään voittoon.

Puolentoista viikon takaisessa Käpylä GP:ssä kaksoisvoiton ravanneet tallikaverukset Hazelhen Hermes ja Sahara Sandstorm ehtivät kalkkiviivoilla seuraaville sijoille ohi Knows Bestin.

– Lähdin volttilähdössä aika hiljaa ja yritin päästä vain varman päälle ravilla matkaan. En edes niin pyrkinyt keulaan, koska siellä oli hevonen, jonka arvelin haluavan juosta siellä. Tyydyin ajamaan rinnalla sopivaa vauhtia. Perttunen sanoi.

– Koska Unique Creation on erittäin laiska menemään johtohevosen rinnalla, sillä ei ole ihan helppo ajaa sieltä. Se on vähän erikoinen hevonen ja työnsi koko ajan korviaan pystyyn. Ruuna hoitaa kuitenkin aina hienosti asiansa lopussa, koska sillä on niin monta voittoa.

Lämminveristen alasarjassa nähtiin kolmen hevosen erittäin tasainen taisto voitosta.

Ensimmäisenä maalinjalle turpansa työnsi keulassa juossut Captain Cloud. Pitkän kirin tehnyt The Story ja myöhään voittajan perästä kirikaistalle päässyt Zest Boy kirittivät tiukasti Seppo Markkulan ajokkia viime metreillä.

Valmentaja Elli Alfreds kertoi, että Captain Cloudin edellisen startin heikko sijoitus selittyi sairastumisella.

– Koska omistajakimpan toiselta hevoselta murtui vasta vuohisluu, Captain Cloudin voitto tuntuu tosi hyvältä, ja tuo taas iloa ja jaksamista tähän lajiin, Alfreds kertoi.

Ukkoherra venytti upeasti neljänteen peräkkäiseen Vermon voittoonsa, mutta joutui tällä kertaa paljastamaan kaikki korttinsa edessään pontevasti kirinyttä Vekrausta vastaan. Voitontahtoinen ori käänsi viime metreillä kamppailun väkisin edukseen.

Valmentaja Juha Kortekallio vaikutti yllättyneeltä hevosensa menestysputkesta.

– Voihan sitä kerran tai joskus toisenkin kerran voittaa, mutta että näin paljon, Kortekallio hämmästeli.

Toto65-voittoihin ylsivät myös Girls With Curls ja viikon takaisen yllätysvoittonsa uusinut True Devotion. Terävästi maalisuoralla spurtanneet tammat saivat nappireissut keulavaljakoiden imussa.

Oikea Toto65-rivi, Vermo 24.11.

Toto65-1: 6 Captain Cloud

Toto65-2: 10 Ukkoherra

Toto65-3: 4 Raven

Toto65-4: 1 Unique Creation

Toto65-5: 6 Girls With Curls

Toto65-6: 5 True Devotion

Kuusi oikein -voitto-osuus 522,90 euroa. Viisi oikein 15,65 euroa.