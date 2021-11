Konkarivalmentaja löysi hevosenomistajilleen todellisen aarteen – ”Uskon nousevan ykkössarjoihin asti”

Keskiviikkona selviää Vermossa, oliko viimekertainen laukkastartti vain tilastotappio huimassa voittovireessä olleelle Norjan löydölle.

Kuluva vuosi on ollut hyvin menestyksekäs ravivalmentajien konkareihin lukeutuvalle Tapio Perttuselle. Hänen tallinsa hevoset ovat juosseet palkintoja enemmän kuin koskaan aikaisemmin, liki 550 000 euroa.

Myös 65-vuotiaan treenarin itse ohjastamien kilpailujen 864 000 euron voittosumma ylittää vanhan kausiennätyksen.

Sattumaa tai ei, Perttusen jo hiipumaan päin ollut menestys kääntyi uuteen nousuun vuoden 2016 lonkkaleikkauksen jälkeen.

– Leikkauksen jälkeen on kulkenut taas paremmin, kun jalat saa nostettua kärrynrampeille, yli 5 800 voittoa urallaan ajanut Perttunen perusteli heinäkuun lopussa IS Ravien haastattelussa Seinäjoen Kuninkuusravien alla.

Kauden ehdoton huippukohta Perttuselle on ollut ravikuningattaren kruunun voitto Suven Sametilla.

Orimattilan kingin menestys on jatkunut myös syksyllä.

Yksi hänen tallinsa voittorohmuista viime kuukausina on ollut lämminveriruuna Unique Creation, joka hakee jo vuoden viidettätoista täysosumaansa keskiviikkona Vermossa.

Unique Creation on tuonut paljon ilonhetkiä Tapio Perttusen tallille.

Lopputalvella Suomeen ostettu norjalaisruuna ravasi heinäkuusta lähtien yhdeksän voiton putken, joka katkesi vasta 1,5 viikkoa sitten legendaarisessa nimiajossa Käpylä GP:ssä.

Unique Creationin tappio ei johtunut liian kovasta vastuksesta, vaan pahasta lähtölaukasta. Raju takaa-ajo siivitti sen vielä nelossijalle.

Perttusen suojatti kamppailee tiukasti kauden voitokkaimman ravurin tittelistä. Sen kanssa 14 voittoon on yltänyt vain suomenhevonen Hottine. Kolmetoista voittoa on kasassa viidellä hevosella.

Unique Creationilla on Vermossa hyvä sauma siirtyä yksin hevosliigan piikkipaikalle.

Perttunen kiistää tavoittelevansa ruunalla voittokuninkaan statusta.

– En ole edes ajatellut voittomääriä, hän sanoo.

Koska vuotta on reilu kuukausi jäljellä, Unique Creation ehtii ravata vielä monta voittoa. Se ei ole jäämässä talvilomalle lähipäivinä.

– Jatkamme kilpailemista kelien mukaan ja sillä perusteella, minkä oloinen hevonen on. Vaikka kausi on ollut pitkä, ruuna ei ole näyttänyt lainkaan kyllästymisen merkkejä.

– Unique Creation on päinvastoin vain parantanut menoaan viime kilpailuissaan. Sille sopivat hokkikengätkin, mutta jossain vaiheessa se saa pitää talvipaussiakin, Perttunen sanoo.

Raju fysiikka ja voitontahto ovat Unique Creationin valtteja.

Unique Creationin omistavat mäntsäläläiset Anne ja Kaarina Metz, jotka ovat viime vuosina alkaneet satsata vahvasti myös lämminverisiin ja kylmäverisiin ravihevosiin pienempien hevosrotujen ohella.

Perttunen on pariskunnan hovivalmentaja.

– Tallissamme on 5-6 Metzien hevosta. Niiden joukossa on myös varsoja.

Perttunen kertoo, kuinka Unique Creation päätyi vuonomaasta Orimattilaan.

– Meillä oli hyvä kilpahevonen haussa. Yhtenä päivänä Tapani Raunio antoi vihjeen, että nyt olisi sellainen myytävänä. Koska Unique Creationin hinta oli selvä ja sopiva, Metzit eivät empineet sen enempää kauppoja.

Treenarilla oli heti hyvät odotukset viisivuotiaasta tulokkaasta, joka oli voittanut alkuvuoden kolmesta ensimmäisestä startistaan kaksi.

– Olin nähnyt videolta ruunan kilpailuja, joissa se antoi hyvän vaikutelman. Se näytti hyvin jaksavalta. Tällainen menestys on kuitenkin tullut yllätyksenä, Perttunen myöntää.

Unique Creationin hyvä fysiikka ei ole ainakaan rapistunut uudessa kotimaassa. Perttunen nimeää kaksi muutakin ominaisuutta, jotka ovat mahdollistaneet huikean voittokulun.

– Ruuna on hyväpäinen hevonen, joka haluaa juosta.

Unique Creation jahtaa keskiviikkona Vermossa jo vuoden viidettätoista voittoaan.

Valmentaja olettaa, että Unique Creation pystyy kehittymään myös seuraavina kausina.

– Uskon ruunan nousevan ihan ykkössarjoihin asti, jos se saa olla terveenä.

Mitkä ovat Perttusen odotukset sitten keskiviikon startista?

– Totta kai odotan Unique Creationilta menestystä nytkin, vaikka se on vähän yllättäen laukannut kahdessa viime volttilähdössään alussa. Koska hevonen on tullut niin kovaan kuntoon, sillä on ollut turhan kiire lähdössä ja se on hätäillyt laukoille.

– En tiedä, auttaako ykkösrata ruunan varmemmin matkaan, sillä sen pitäisi kyllä päästä samalla tavalla liikkeelle kaikilta paikoilta, Perttunen sanoo ravien jättisuosikista.

Edes laukat eivät ole aina pystyneet pysäyttämään Norjan löytöä.

Se kiersi kolme kilpailua sitten Vermossa ykköseksi asti, vaikka jäi tuhottoman kauas muista lähtökompuroinnissaan.