Quite A Lover hakee palkintoa nuoruusvuosien uurastukselle – ”Laukat jääneet totisesti harmittamaan”

Kasvattajakruunun karsintalähdössä tyhjän voittosaldonsa rikkonut ruuna janoaa parrasvaloihin myös arvokkaassa finaalissa.

Mainioon syysvireeseen kohonneet Timo Korvenheimon tallin hevoset jatkavat suurten seteleiden jahtaamista myös tänä viikonloppuna.

Viime lauantaina tallikaverukset Hazelhen Hermes ja Sahara Sandstorm ravasivat komean kaksoisvoiton Käpylä GP:ssä.

Tulevana lauantaina Quite A Lover ja Artful Drop yrittävät tuoda Orimattilan valmentajalle lisää mainetta Kasvattajakruunu-kilpailuissa Jyväskylässä.

Koska Artful Drop kohtaa tammojen kisassa hurjimukset An-Dorran ja Magical Princessin, sen menestys on kiven alla. Quite A Lover kuuluu sen sijaan oriiden ja ruunien lähdössä suosikkeihin.

Korvenheimon suojatti voitti karsintaeränsä terävällä loppukirillä. Ykkössija oli viime vuonna viidesti kunniakierrokselle kurvanneelle ruunalle yllättäen vasta kauden ensimmäinen.

Quite A Lover on muiden Timo Korvenheimon valmennettavien tavoin hyvässä iskussa.

– Quite A Loverilla on ollut huonoa tuuria niillä parilla kerralla, kun voitto olisi ollut otettavissa. Se on joutunut myös kilpailemaan tosi kovassa ikäluokassa usein Magical Princessiä ja An-Dorraa vastaan, Korvenheimo selittää pientä voittosaldoa.

– Hevonen oli karsinnassa ehkä myös vähän terävämpi kuin aikaisemmin syksyllä.

Vaikka Quite A Lover pystyy vauhdikkaisiin kireihin, vahvuus on valmentajan mielestä sen paras ase 2140 metrillä ravattavassa Kasvattajakruunussa.

– Ruunan valtti on se, ettei se ole ranttu juoksupaikkojen kanssa. Se on yksi niistä hevosista, jotka pystyvät sijoittumaan kärkeen, mutta sitä varten on myös tuurien oltava kohdallaan. Finaali on tasaisen kova lähtö.

Derbystä lähtien monen ison ikäluokkakilpailun finaaliin selvinneeltä Quite A Loverilta ovat jääneet napakymppionnistumiset puuttumaan. 24 000 euron arvoinen Kasvattajakruunu-voitto olisi hieno huipennus sen nuoruusvuosien uurastukselle ennen siirtymistä aikuisten ravureiden sarjaan.

– Ruuna sijoittui viime vuonna Kasvattajakruunussa toiseksi, muttei ole vielä onnistunut voittamaan isoja kisoja. Rahaa se on kyllä kerännyt niissä ihan hyvin.

– Olisi hienoa, jos hevonen nyt onnistuisi, sillä muutamilla kerroilla sen laukat ovat jääneet totisesti harmittamaan, Korvenheimo sanoo.