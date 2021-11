Riina Rekilän jättisummalla myymä Tetrick Wania starttaa suursuosikkina lauantain klassikkokisaan Malmössä.

Arvailut huippuotteilla uransa aloittaneen 2-vuotiaan Tetrick Wanian tulevaisuudesta saivat sinetin viime perjantaina, kun Riina Rekilän uutisoitiin myyneen kasvattamansa Muscle Hillin pojan Saksaan.

Lauantaina Svensk Uppfödningslöpningin finaalissa ikäluokassaan Euroopan parhaaksi arvioitu ori tavoittelee 1,4 miljoonan kruunun eli noin 140 000 euron arvoista ykköspalkintoa jo Karin Walter-Mommertin omistamana.

Tetrick Wanian myyntihintaa ei ole julkistettu, mutta kyse on euroissakin miljoonaluokan kaupasta. Sen arvoa lisää kilpailusuoritusten lisäksi suku, sillä sekä isä Muscle Hill että emän veli Walner ovat Pohjois-Amerikan kysytyimpiä siitosoreja.

Ostokyselyitä huippulupaavasta varsasta luonnollisesti riitti, mutta uuden omistajan kanssa asiat menivät lopulta maaliin nopealla tahdilla.

– He soittivat ja halusivat hevosen. Yksi helpoimpia kauppoja, mitä minä olen tehnyt, Rekilä sanoo.

Ruotsissa syntynyt, mutta Suomen rekisterissä kilpaileva ori on parantanut 2-vuotiaiden Suomen ennätystä kahdessa viime kilpailussaan.

Uppfödningslöpningin karsinnassa marraskuun alussa Rekilä tyylitteli sillä vaivatta vastustajiltaan karkuun tuloksella 12,8a/1640 metriä.

– Varaa jäi vielä paljon, Rekilä summaa viime kisan.

Tetrick Wania jätti vastustajansa kauas taakseen Uppfödningslöpningin karsinnassa.

Suorituksen arvoa nostaa sekin, ettei hevonen ollut valmentajan mukaan edes ihan terävimmillään.

– Sitä on kuljetettu paljon ja matkat on ihan mahdottoman pitkiä. Se oli vähän väsynyt ennen viime starttia.

Karsintajuoksun jälkeen Tetrick Wania saikin jäädä valmentajansa kanssa odottamaan finaalia Jägersrohon radan vieressä sijaitsevalle ratsutallille. Rekilän mukaan se on tehnyt vieraaseen paikkaan sujuvasti kotiutuneelle fiksulle hevoselle vain hyvää.

– Se on ollut tosi pirteä ja virtava. Palautuminenkin oli paljon helpompaa, kun ei ollut kuljetuksia.

Suursuosikin asemasta huolimatta valmentaja-ohjastaja lähtee lauantain loppukilpailuun jalat maassa, eikä omistajanvaihdoskaan vaikuta tuoneen lisäpaineita.

– Kisathan täytyy aina ajaa ensin, mutta jos se on normaali ja kaikki menee hyvin, niin pystyyhän se voittamaan. Ajoin sillä maanantaina ja ajan vielä torstaina, Rekilä toteaa.

Vaikka Tetrick Wanian ura onkin vasta alussa, on sen tarina jo silti erittäin vaiherikas ja mielenkiintoinen.

Vuosia itsekin rapakon takana vaikuttanut Rekilä kilpaili Kanadassa menestyksekkäästi jo sen emällä Random Destinylla, jonka toi mukanaan Suomeen. Pohjois-Amerikkaan tamma ehti jättää erinomaisesti menestyneen Walnerin, joka on sittemmin noussut sikäläisten siitosorimarkkinoiden kuumaksi nimeksi.

– Emä ei ollut koskaan kilpailuissa väsynyt, kaikki jäi talteen, Rekilä puhuu lämmöllä yli puoli miljoonaa euroa tienanneesta Random Destinysta, jonka ura katkesi terveysmurheisiin.

Ikäluokan Euroopan ykkönen on kisan jälkeen itse rauhallisuus.

Vuosi sitten syksyllä Tetrick Wania matkusti itsekin Yhdysvaltoihin ja oli myytävänä maineikkaassa Lexingtonin varsahuutokaupassa, jossa Rekilä huusi sen kuitenkin takaisin itselleen 85 000 dollarilla.

Huutokaupan jälkeen hevonen jäi vielä useaksi kuukaudeksi Pohjois-Amerikkaan, jossa se opetettiin ajolle. Valmennus alkoi kuitenkin vasta sen palattua lopputalvesta Suomeen.

– Se joutui kuukauden odottamaan vielä seuraavaa lentoakin, mutta ajattelin että kaipa me keretään treenata, Rekilä muistelee.

Varsan kapasiteetti kävi valmentajalle selväksi heti ensimmäisillä valjastuskerroilla.

– Heti tuntui, että nyt on kunnon hevonen. Niin elegantti, jalo ja voimakas. Luonnostaan nopea.

Normaalista poikkeava tausta on kuitenkin ollut syytä pitää koko ajan mielessä kuin itsestään kovaa pääsevällä varsalla.

– Sillä on kilometrejä vähemmän takana kuin mitä muilla samanikäisillä on. Tosi nätisti on treenattu, annettu palautua ja koitettu lukea sitä. Yritetty antaa sille mahdollisuus olla hyvä hevonen, Rekilä luonnehtii.

Mihin ilmansuuntaan Tetrick Wania lauantain Jägersron-kisan jälkeen matkaa, on vielä auki. Uusi omistaja haluaisi hevosen tulevan vielä Rekilän mukana Suomeen, mutta valmentajan mukaan asiaa ei ole vielä lyöty lukkoon.

Se kuitenkin on varmaa, että terveyden salliessa maailma on superlahjakkaalle hevoselle joka tapauksessa auki. Ensin kilpahevosena ja myöhemmin varmasti myös siitoskäytössä.