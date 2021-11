Orimattilan voimahevoset iskivät jälleen – 200000 euron totopotti yksiin taskuihin

Perinteikäs Käpylä GP huipentui suuryllättäjinä matkaan lähteneiden tallikaverusten kaksoisvoittoon.

Orimattilalaisen Timo Korvenheimon tallin kovakuntoiset hevoset veivät kaksi viikkoa sitten häkellyttävän kolmoisvoiton Kouvolassa ravatussa ylipitkän 4100 metrin matkan lähdössä.

Paljon heikommin Korvenheimon valmennettavilla ei mennyt myöskään lauantaina Vermon legendaarisessa keskipitkän matkan Käpylä GP:ssä, jossa ne veivät kaksoisvoiton.

Voittoon juossut Hazelhen Hermes oli todellinen jymy-yllättäjä, sillä sen kerroin oli lähes sata. Ykkössija oli ruunalle vasta kauden ensimmäinen, mutta tuli sitäkin makeammassa paikassa.

Jukka Torvisen ajamaa Hazelhen Hermesiä kiritti maalisuoralla selvästi parhaiten tallikaveri Sahara Sandstorm. Zogo Match eteni lopussa kolmanneksi ennen paljon lähtölaukassaan paljon jäänyttä suosikkia Unique Creationia.

Kärkiparina rinnakkain matkavauhdista vastanneet Sahara Peyote ja An-Dorra alkoivat hyytyä viimeisellä takasuoralla.

Ohjastaja oli yhtä yllättynyt 12 500 euron arvoisesta voitosta kuin pelaajatkin.

– Voitto ei kyllä käynyt mielessäni, vaan laskeskelimme valmentajan kanssa ennen lähtöä vain sitä, kuinka moni hevonen saisi rahaa. Viimeisiä rahasijoja lähdettiin hakemaan, mutta tällä tavalla kävi. Ravit on yllättävä laji, Torvinen huomautti.

– Hazelhen Hermes on hyvä talvihevonen ja kilpahevonen, jota pitkä matka suosii. Kun pääsimme viimeisessä kurvissa kärkeen, ruuna rupesi heiluttamaan vain korviaan eteen ja taakse. Se ihmetteli, mihin muut jäivät ja kauanko sen pitää vielä jatkaa hommia.

Korvenheimo myönsi voittajaseremonioissa, että kaksoisvoitto meni hänellä tunteisiin.

– Tuntuu uskomattomalta, että Hazelhen Hermes pystyi voittamaan tällaisen kovan lähdön – ja vielä näin väljällä tyylillä. Kun kaksi todellista työnsankaria tuo kaksoisvoiton, se kyllä herkistää, Korvenheimo sanoi.

Treenari oli kasvattanut suojattinsa voitontahtoa viikolla viimeistelyharjoituksissa.

– Hazelhen Hermesin treeniä vähän muutettiin. Se annettiin voittaa harjoituksissa kotona, valmentaja paljasti.

Kahdeksanvuotias ruuna tuli Korvenheimon talliin kaksivuotiaana.

– Se on mennyt koko ajan eteenpäin ja yllättänyt ja yllättänyt jatkuvasti. Ja yllättää näköjään edelleenkin.

– ”Mikko” on supermahtava hevonen. Sillä on ollut välillä heikompia jaksoja, mutta se tulee aina takaisin omalle tasolleen.

Hazelhen Hermesin voittoaika 2640 metrin volttilähdössä oli 14,0, josta Sahara Sandstorm jäi kaksi kymmenystä.

Suomenhevostammojen tasoitusajo meni värikkäiden vaiheiden jälkeen Juha Länsimäen ohjastamalle ja Antti Ala-Rantalan valmentamalle Kleppe Spödålle.

Länsimäki onnistui löytämään sisäradalla kärkihevosten takana juosseelle ajokilleen kiriväylän oikeaan aikaan, ja tamma kiitti kirimällä ykköseksi. Kleppe Spödån kanssa tiukasti voitosta otellut Lumi-Oosa laukkasi epäonnekseen loppumetreillä ja hylättiin.

Kakkossijan peri Lumi-Oosan hypyn jälkeen keulapaikalta jättiyllätystä havitellut Meren Maininki.

– Kleppe Spödå on oikein miellyttävä hevonen. Olen ajanut sillä nyt kolmesti, ja joka kerta olemme onnistuneet voittamaan. Se oli tänään vähän ylivirtainen, minkä takia lähdin ajamaan selkäjuoksua, jottei sille olisi tullut väsy lopussa, Länsimäki kertoi.

– Juoksumme menikin kuin elokuvissa. En tiedä, kuinka olisi käynyt, ellei Lumi-Oosa olisi laukannut lopussa. Ehdin jo epäillä, että se tulee ohi. Toisen epäonni on välillä toisen onni, Länsimäki sanoi.

Pauhiksen ja Antti Teivaisen saumaton yhteistyö jatkui.

Ohjastajavirtuoosi ajoi Olavi Nisosen valmentaman oriin takamatkalta kärkeen jo ensimmäisessä kaarteessa, eikä valjakon neljäs peräkkäinen voitto ollut tämän jälkeen varsinaisesti uhattuna.

Suosikki Morison lähestyi loppumetreillä ”vapaalle” heittänyttä Pauhista, mutta ehti vain tuntumaan. Valmentajan puheista sai käsityksen, ettei voittaja ollut täysin väsynyt maalissa.

– Pauhis meni lopussa vähän laiskan oloisesti, mikä on sille tyypillistä. Se on mukavuudenhaluinen hevonen. Teivaisen ja oriin yhteistyössä on jotain maagista, eikä voittavaa yhdistelmää tarvitse ihan äkkiä vaihtaa, jos kuski haluaa vain jatkaa, Nisonen iloitsi.

Ykkösluokan lämminveristen tammalähtö oli sangen väritön kisa.

Pois jääneen Willow Priden paikan jättisuosikkina perinyt Ice Wine sai vetää pikamatkalla kärkipaikalla lähes suomenhevosvauhtia, eikä lopussakaan syntynyt minkäänlaista kamppailua voitosta. Santtu Raitalan ajokki lisäsi tarpeen mukaan vauhtiaan maalia kohti.

BWT Divine kiri tynkälähdön kakkoseksi ohi voittajaa varjostaneen Zizoun.

– Ice Wine meni tänään oikein ponnekkaan tuntuisesti keulassa. Tamma on tosi näppärä hevonen, jolla on yksinkertainen liiketekniikka. Auttaa paljon, kun hevonen pystyy lähtemään lujaa, Raitala kehui Leo Mönttisen tallin tähteä.

Omistaja kertoi, että hän aikoo siirtää 9-vuotiaan suojattinsa siitokseen ensi keväänä. Hän on jättänyt astutusvarauksen Timo Nurmoksen valmentamalle ruotsalaiselle 4-vuotiaalle ME-oriille Calgary Gamesille.

Finntack Cupissa ei nähty karsintavoittajien Midnight Prince ja El Candy Tillin odotettua kamppailua.

Jälkimmäiselle valittiin passiivinen taktiikka ajaa parijonossa, eikä se päässyt monen muun kilpailijan tavoin missään vaiheessa kirimään vapaasti. Heikki Lehtiniemen valmentamalla Midnight Princellä ei ollut tämän jälkeen vaikeuksia johtaa juoksua maaliin asti.

Voittajan perässä nappireissun saanut Girls With Curls kiritti parhaiten maalisuoralla.

– Midnight Prince oli tosi terävänä lähdössä, koska sillä oli ensimmäisen kerran vedettävät korvapallot, ja saimme pidettyä helposti keulapaikan. Ruuna tuntui tosi hyvältä vielä loppukurvissa. Kun vedin siltä korvat auki 150 metriä ennen maalia, se vaihtoi hyvin rytmiä, ohjastaja Teivainen kertoi.

Toto75-voittoihin ravasivat myös lähdössä laukkaamaankin ehtinyt Rainer Österbackin valmentama Bietro ja ylivauhtisessa lyhyen matkan juoksussa näyttävästi kirinyt Vesa Santasen treenaama Ratu Release.

Yllättäjä Ratu Release oli Hazelhen Hermesin ohella syyllinen siihen, että oikeita rivejä löytyi vain yksi. Sen laatija kuittasi 200 000 euron potin.

Oikea Toto75-rivi, Vermo 13.11.

Toto75-1: 3 Ice Wine

Toto75-2: 7 Bietro

Toto75-3: 1 Midnight Prince

Toto75-4: 5 Pauhis

Toto75-5: 6 Kleppe Spödå

Toto75-6: 11 Ratu Release

Toto75-7: 10 Hazelhen Hermes

Seitsemän oikein -voitto-osuus 200 000 euroa. Kuusi oikein 175,91 ja viisi oikein 5,52 euroa.