Hevonen kaatui kilpailun jälkeen radalle ja kuoli Vermossa

Menehtyneen lämminverisen kuolinsyy selviää myöhemmin.

Vermon Toto75-raveissa koettiin lauantaina traaginen tapahtuma, kun kahdeksanteen lähtöön osallistunut Hosianna Sisu menehtyi heti juoksun jälkeen.

Nelivuotias tamma kaatui radalle eikä sitä voitu enää pelastaa.

Ravirata tiedotti, että kilpailujen eläinlääkäri totesi Hosianna Sisun menehtyneen takasuoralle. Hevonen tutkitaan kuolinsyyn selvittämiseksi. Tiedotuksen mukaan sen ohjastaja Hannu Torvinen ei loukkaantunut tilanteessa.

Hosianna Sisu ehti kilpailla 14 kertaa. Se voitti viisi lähtöä ja ansaitsi palkintorahoja reilu 14 000 euroa. Hevonen sijoittui lauantain kilpailussa viidenneksi.

One And Only Stablen omistamaa tammaa valmensi Isto Kuisma.