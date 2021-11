MT Ravinetti: Riina Rekilä myi superarvokkaan varsansa Saksaan

Tetrick Wania jatkaa huippulupaavasti alkanutta kilpauraansa saksalaisomistuksessa ensi lauantaina.

Perjantaina tehtiin Suomen mittapuulla poikkeuksellisen arvokas, muttei kovinkaan yllättävä hevoskauppa.

Ravinetti uutisoi, että hämeenkyröläinen eläinlääkäri Riina Rekilä myi kasvattamansa sensaatiovarsan Tetrick Wanian saksalaiselle suurhevosenomistajalle Karin Walter-Mommertille.

Karin Walter-Mommert ei paljastanut uutisessa Suomen ennätyksiä pilkkanaan pitäneen kaksivuotiaan oriin kauppahintaa. Asiantuntijat ovat arvioineet varsan arvon olevan jopa yli miljoona euroa.

Rekilä oli jo aikaisemmin syksyllä kommentoinut julkisesti, että hän saattaa myydä Tetrick Wanian, jos saa mieleisensä tarjouksen.

– Olen iloinen, että Riina myi hevosen minulle. Lupasin Riinalle, että pidän huolta Tetrick Waniasta oriin elämän loppuun saakka. Täytyy muistaa, että kyseessä on hevonen, ei kone. Siltä ei voi vaatia mahdottomia. On kunnia saada omistukseen tällainen hevonen, Karin Walter-Mommert kommentoi Ravinetille.

Walter-Mommert on harrastanut raveja pitkään.

– Meillä on hevosia Ruotsissa ja täällä Pohjois-Saksassa sijaitsevassa tallissamme. Kilpahevosia omistamme noin sata, ja eläköityneitä hevosia on saman verran. Rakastan hevosia. Minulle tärkeintä ei ole voitto vaan se, että hevonen tulee terveenä maaliin.

– Raviurheilu on eleganttia ja taktista urheilua. Kun ostat hevosen, ostat tunteita, Walter-Mommert sanoi.

Ruotsalaisetkin ikätoverinsa täysin varjoonsa jättänyt Tetrick Wania on ehtinyt kilpailla kuudesti. Se on voittanut neljä viime starttiaan ja ravannut kovimmillaan ajan 12,8a/1640 metriä. Varsan voittosumma on 88 642 euroa.

Superlupaus ravasi ennätyksensä viime kilpailussaan, joka oli Svensk Uppfödningslöpningin karsintalähtö.

Ensi lauantaina Malmössä juostavassa finaalissa voittaja kuittaa 700 000 kruunua, eli noin 70 000 euroa. Tetrick Wania on lähdön suursuosikki.

Ruotsissa syntyneen Tetrick Wanian arvoa ei voi mitata pelkästään kilpahevosena, vaan se on suunnattoman arvokas myös siitoksessa.

Rekilän kasvatin isoveli Walner on tällä hetkellä USA:n kuumin siitosori, jonka varsoista on maksettu huutokaupoissa useiden satojen tuhansien dollarien hintoja.