Juha Utalan juhlat jatkuivat Forssan raveissa – ”Nautitaan nyt, joskus on käyty Oulussa asti ajamassa kaksi hylkäystä”

Piece Of Glory ja Royalsky kiidättivät menestysputkessa olevan Hollolan treenarin ensimmäisenä maalipaalulle.

Piece Of Gloryn kiri puri keskiviikkona Forssassa. (Arkistokuva)

Tämän viikon Toto65-kierros ratkottiin poikkeuksellisesti Vermon sijasta Forssan Pilvenmäellä.

Keskiviikkoillan suurin palkinto, 4 000 euroa, maksettiin 4- ja 5-vuotiaiden tasoitusajossa, jossa tammat saivat 20 metrin sukupuolihyvityksen.

Juoksussa nähtiin tasainen kiritaisto johtaneen Adannan ja sitä matkalla varjostaneen Piece Of Gloryn kesken.

Vähän ennen maalia Juha Utalan ajaman Piece Of Gloryn kipakka spurtti toi tulosta, ja se työntyi ohi hyvin vastaan haranneen kärkivaljakon.

Utala ei halunnut kiihdytyksessä taistella raivopäänä johtopaikasta.

– Piece Of Glory oli vähän pörhäkkänä, enkä viitsinyt käskeä sitä alussa, jottei se olisi jäänyt painamaan päälle. Sitä paitsi Adannakaan ei ole huono hevonen, joten sen takanakin oli hyvä ajaa, Utala selvitti alkumatkan tapahtumia.

– Välillä tuntui vähän huolestuttavalta, kun matkavauhti oli hiljaista, mutta loppusuoralle tultaessa alkoi näyttää, että tilaa tulisi.

Viime päivät ovat olleet menestyksekkäitä Hollolassa valmentavalle Utalalle. Hän voitti viime lauantaina Lahden raveissa suurkilpailun Jokimaa Tekee Tähtiä -lähdön Fazimolla ja lisäksi hyväpalkintoisen Toto75-lähdön Poetry In Motionilla.

Lue lisää: Fazimo ravasi ykköstähdeksi kotiradallaan – Corazon Combo murskasi SE:n

Forssassa hollolalainen kurvasi toisen kerran voittajaesittelyyn Royalskyn kärryillä.

Utala kierrätti vahvan ruunansa keskipitkällä matkalla ajoissa johtaneen Extreme Brodden rinnalle, mistä se jyräsi melko niukkaan, mutta varmaan voittoon ennen hyvin kirittänyttä Feels Like Flyingiä.

– Nautitaan nyt tästä, kun välillä menee hyvinkin. Joskus on käyty Oulussa asti ajamassa kaksi hylkäystä, Utala muisteli.

– Royalsky on vahva hevonen, joka tekee loistojuoksuja johtavan rinnaltakin. Sen korvat jäivät kiinni, mutta ajaa piti loppuun asti, kun Kim Åkerlundin hevonen kiri hyvin maaliin.

Hurjassa nousussa oleva Bebe jatkoi vakuuttavaa menoaan keskiviikkona.

Kun Olli Koivunen antoi Jouni Vaittisen tallin tammalahjakkuudelle kirimerkin viimeisen takasuoran alussa, loppumatka oli jättisuosikiksi pelatun valjakon näytöstä.

Laari ja Amoriini kirivät kyllä hyvin maalisuoralla, mutta vauhdikas Bebe meni tarpeen mukaan niiden alta pois.

– Beben juoksuja on nyt kiva katsella täältä toiseltakin puolelta rataa, kun se on löytänyt loppukirin. Olli näköjään uskaltaa luottaa tammaan, että se tulee loppuun asti, Vaittinen sanoi.

– Jännitti kyllä aika lailla, kun tamma joutui niin aikaisin keulaan. Minun ajamanani se sammui kerran 50 metriä ennen maalia ja putosi viimeisten joukkoon, Vaittinen muisteli.

Suurista suosikeista piti pintansa myös Ilos Sansibar. Iikka Nurmosen ajokki sai alussa suosiolla kärkipaikan Minecraftilta ja vastasi maalisuoralla kevyesti tämän uhitteluihin.

Kylmäveristen kovemmassa lähdössä kärjessä peräkkäin juosseet ravurit kävivät lopussa oman kaksinkamppailunsa samalla tavalla kuin lämminveristen kisassa.

Maalintulojärjestys kärkikaksikon kesken oli kuitenkin päinvastainen, sillä johtanut Spik Loke vei pidemmän korren, vaikka sen peesistä iskenyt Myllyn Valtti kurotti välillä jo edelle.

Santtu Raitala ajoi Tiina Koskelan valmentamaa Norjasta hankittua voittajaa.

– Koska paikkaa parijonosta ei tullut, Spik Lokella ajettiin keulaan. Se olikin oikea ratkaisu, kun vauhti oli matkalla sen verran hiljaista, Koskela sanoi.

– Spik Loke on persoonallinen, mutta hienokäytöksinen kiva ruuna.

Suosikkipitoinen Toto65-kierros huipentui Antti Teivaisen ajaman ja Kristian Lellan valmentaman Way To Gon hulppeaan kirivoittoon takajoukosta.

Oikea Toto65-rivi, Forssa 10.11.

Toto65-1: 2 Piece Of Glory

Toto65-2: 7 Bebe

Toto65-3: 10 Royalsky

Toto65-4: 8 Ilos Sansibar

Toto65-5: 6 Spik Loke

Toto65-6: 14 Way To Go

Kuusi oikein -voitto-osuus 32,60 euroa. Viisi oikein ei voitto-osuutta.