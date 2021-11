Fazimo ravasi ykköstähdeksi kotiradallaan – Corazon Combo murskasi SE:n

Lauantain nuorille suurkilpailuvoittajille on helppo luvata menestyksekästä tulevaisuutta.

Vuonna 2007 ravisyksyn kilpailukalenteriin ilmestyneestä Jokimaa tekee tähtiä -kisasta on muodostunut nopeasti pienimuotoinen klassikko. Ennakkomaksullisessa kilpailussa kohtaavat nousevat rahasarjalaiset ja loppukilpailun pääpalkinto ylittää suurkilpailurajan.

Lauantain finaalissa 18 000 euron ykkösrahat kaappasi kotiradan valjakko. Juha Utala ohjasti voittoon Fazimon, jota hollolalainen myös valmentaa.

Fazimo sai vetää letkaa melko rauhassa kärkipaikalla. Ruunalla ei ollut vaikeuksia puolustaa asemiaan loppusuoralla.

Utalan tärkeimmäksi tehtäväksi jäi varmistaa, että puserossa hyvävoimaisena vaaninut Chestnut Sala ei päässyt iskemään kimppuun liian aikaisin.

– Se ratkaisi paljon, että Zumuman laukkasi alussa ja päästiin keulaan. Vauhti pystyi tasaisen reippaana koko ajan ja kovia uhkia tuli ulkoa, mutta hienosti Fazimo piti vauhdin maaliin asti.

Voittajan omistaa Seinäjoelle rekisteröity Onken Invest Oy eli käytännössä Päivi Laakkonen-Mäkihonko. Utalan tallista kilpailemisen ruuna aloitti nollasarjoista viime keväänä, joten nousu on ollut ripeää.

– Sitä on yritetty kilpailuttaa nousujohteisesti. Itse Fazimo on tehnyt tämän, että on nyt voittajakehässä.

4-vuotiaan hevosen voittosumma yli kaksinkertaistui lauantain palkinnon ansiosta. Jatkossa odottavat yli 30 000 euroa tienanneiden lähdöt.

– Sarjat kovenivat nyt, mutta uskon että ruuna pystyy vastaamaan haasteeseen.

Voitto oli Fazimolle uran kahdeksas.

Utala ajoi heti perään toisen T75-voiton omalla valmennettavalla. Poetry In Motion sai unelmajuoksun kärjen takana ja kuittasi ykköseksi maalisuoran mittaisella kirillä.

– Tämä on sellainen pistettä vaille ykkössarjan tamma. Pikkuisen lisää rutistusta vielä, niin se on siinä, Utala kuvaili.

Lauantain rahakkain lähtö oli jätetty T75-kohteiden ulkopuolelle. Siinä nähtiin myös ravien häikäisevin suoritus.

Pekka Korven Corazon Combo joutui tekemään työt kärkipaikalla juosseen Halley Wanian rinnalla, mutta jyräsi silti eleettömästi ylivoimavoittoon 2-vuotiaiden lämminveristen Hevosenomistajapokaalissa.

Voittotulos 15,0a/2140 metriä on uusi Suomen ennätys. Time Matchin nimissä ollut aika parani peräti kuudella kymmenyksellä.

– Takasuoralla oli jo tunne, että taidetaan nitistää keulahevonen. Corazon Combo on vahva hevonen, joka olisi tänään jaksanut pitää vauhtia yllä vielä jonkin aikaa, Korpi kertoi.

Corazon Combo on voittanut kaikki seitsemän kilpailuaan. Kyseessä on todellinen superlupaus, joka sai tunteensa usein piilossa pitävän Pekka Korven myhäilemään näkyvästi ja jopa tuulettamaan hieman. Syystäkin, sillä ori on paitsi hänen ja yhteistyökumppani Ilkka Herlinin omistama, myös yhdessä kasvattama.

Ravikansa maiskuttelee jo Suomen toisen 2-vuotistähden Tetrick Wanian ja Corazon Combon kohtaamisella. Korven mukaan sitä saadaan kuitenkin odotella ainakin ensi vuoteen, sillä Corazon Combon kausi hyvin todennäköisesti päättyi lauantaina.

Corazon Combon vetävä askel vie pitkälle.

Lämminveristen avoimessa T75-lähdössä Le Gros Billiltä odotettiin taas kerran koko matkan johtoa. Ori pääsikin keulapaikalle, mutta hintalappu oli liian kova 1.07-vauhtisen kiihdytyksen muodossa.

Kirihevoset saivat mahdollisuuden. Parhaiten maalilinjalle kurotti Sahara Peyote. Le Gros Bill oli äärimmäisen urhoollinen kakkonen.

Veijo Heiskasen valmentamaa voittajaa ohjasti tuttuun tapaan Henna Halme, joka sai juhlia entisellä kotiradallaan.

– Toivoin, että tulisi ylivauhtia. Sitä tulikin, mikä auttoi meitä tosi paljon tänään. Aika ajoissa jouduttiin lähtemään kolmannelle radalle kiriin, mutta hevonen jaksoi hyvin maaliin.

Halmeen mukaan loppukurvissa oli pieni kriittinen paikka, kun Sahara Peyote haki raviaan.

Huippuluokan suomenhevoset ravasivat 2140 metrin tasoitusajossa. 20 metrin takamatka ei haitannut tuulennopeaa H.V. Tuuria, joka haki keulapaikan toisessa kaarteessa. Stallone haastoi tiukasti lopussa, mutta ei aivan pystynyt puristamaan edelle vauhdikkaassa taistossa.

H.V. Tuuri ja Stallone jättivät muut vastustajat kauas ja pinkoivat kaksoisvoiton maaninkalaisen Ossi Nurmosen talliin. Molemmat hevoset ovat pitäneet huippukuntonsa ihailtavasti maaliskuusta saakka.

– Tiukka kamppailu oli, mutta Stallone ei kuitenkaan käynyt edellä missään vaiheessa ja H.V. Tuuri vastasi varmasti, voittajaa ohjastanut Iikka Nurmonen sanoi.

H.V. Tuuri on jo nyt tämän kauden ansioitunein suomenhevonen noin 170 000 euron vuosiansioillaan. Valmentajan mukaan kausi jatkuu vielä.

Matalamman sarjan suomenhevoslähdössä Liinan Liekki otti kirivoiton takamatkalta. Santtu Raitala ajoitti ajokkinsa loppuvedon totutun tarkasti.

– Tuntuisi, että hevonen meni eteenpäin kuningatarkilpailusta. Sen jälkeen suoritukset ovat olleet tosi hienoja, ohjastaja sanoi Jouko Kurhelan valmennettavasta.

Unique Creationin pitkä voittoputki venyi entisestään enintään 49 500 euroa tienanneiden lämminveristen ryhmäajossa. Ykköstila oli ruunalle yhdeksäs peräkkäinen ja tuli erittäin väkevällä 1400 metrin kirillä.

Yksi poikkeuksellisen saldon salaisuuksista on, että Unique Creation on viisas kilpailija.

– Hevonen on hienopäinen ja menee vain sen minkä tarvitsee. Helposti se tänäänkin piti voittoon ja pyöritteli vain korviaan lopussa, ohjastaja-valmentaja Tapio Perttunen sanoi.

T75-rivin täydensi komeasti kirinyt Frankenstein Am. Tapio Perttusesta leivottiin samalla toinen kotiradan kaksoisvoittaja Juha Utalan ohella lauantain raveissa.

Oikea T75-rivi

T75-1: 7 Sahara Peyote

T75-2: 7 Liinan Liekki

T75-3: 15 Unique Creation

T75-4: 13 H.V. Tuuri

T75-5: 3 Fazimo

T75-6: 1 Poetry In Motion

T75-7: 4 Frankenstein Am

Seitsemän oikein tuloksille: 1468,97 euroa

Kuusi oikein: 9,46 e

Viisi oikein: 1,55 e