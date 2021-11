Viime startit olleet JTT-kisan suosikille leikintekoa – ”Rypistetään enemmän finaalissa”

Fazimon kehityskaarelle ei ole loppua näkyvissä.

Juha Utalalla on lauantaina jännät paikat kotiradallaan Lahdessa ravattavassa Jokimaa Tekee Tähtiä -kilpailussa. Hollolalaisen valmentama ja ohjastama 4-vuotias Fazimo starttaa 15 000 euron arvoisessa lähdössä suurimpana suosikkina.

Joka syksy ajettava JTT-kisa on omiaan Fazimon tapaiselle lahjakkaalle menijälle, joka ei ehtinyt kunnolla mukaan isopalkintoisiin ikäluokkalähtöihin.

Muita hitaammin kehittyneet hevoset saavat siinä mahdollisuuden hyviin tienesteihin.

Fazimon 3-vuotiskausi meni harakoille. Ruotsissa valmennuksessa ollut ruuna pääsi kilpailemaan vain kahdesti. Se hylättiin molemmilla kerroilla laukkojen takia.

Fazimo on saavuttanut kauden 14 startissaan seitsemän voittoa ja viisi muuta totosijaa.

Hevonen siirtyi viime syksynä Utalan talliin, jossa sen kurssi kääntyi.

– En tarkemmin tiedä, mikä Fazimoa vaivasi Ruotsissa. Siinä oli kyllä tullessaan aika lailla työmaata. Sitä ruvettiin loppuvuonna treenaamaan ja maaliskuussa päästiin ajamaan kilpaa, Utala kertoo.

– Fazimo on ollut oikein miellyttävä hevonen, joka on aina valmis treenaamaan. Ruunan hyvä puoli on sekin, että se on tosissaan myös kilpailuissa.

Kauden neljä ensimmäistä starttiaan voittaneen hevosen kehitys jatkui myös kevään jälkeen.

– Fazimo on tehnyt jatkuvasti hyviä juoksuja Derbyn karsintalähtöä lukuun ottamatta. Se oli siinäkin kuolemanpaikalta viides, joten sitä ei voinut kamalasti moittia, mutta enemmän odotin. Olisiko märki keli vaikuttanut ruunan esitykseen?

Utalan suojatti on voittanut viime kilpailunsa leikitellen.

– On mukavaa, kun hevonen sai ennen JTT-finaalia kaksi helpompaa juoksua karsintalähtö mukaan lukien. Rypistetään sitten enemmän finaalissa, Utala lupaa.

– En tiedä, onko minulla paras hevonen, sillä muutkin ovat hyviä kovatasoisessa lähdössä, mutta voitosta lähdetään tiukasti ajamaan.

Valmentaja olettaa, ettei helposti ravaavan Fazimon kehitys katkea vielä tähän kauteen.

– Kun hevosta treenataan vielä yksi talvi kunnolla, se pystyy yhä petraamaan. Vaikka se sattuisi voittamaan lauantaina ja tuplaamaan voittosummansa, en usko sarjojen nousevan sitä vastaan.