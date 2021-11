Ryhmälähtöjen spesialisti venytti voittoputkeaan Vermossa

Ukkoherra on ravivarma nuori suomenhevonen, kunhan saa kiihdyttää matkaan auton takaa.

Ukkoherra on löytänyt voittovireen.

Juha Kortekallion valmentaman Ukkoherran onni on, että raveissa ajetaan enemmän ryhmälähtöjä kuin tasoitusajoja. Voltista hevonen ei tahdo malttaa ravata millään ja sotkee laukalle järjestään, mutta lähtöauton siivekkeen takaa se on ollut itse varmuus jo pitkään.

Keskiviikkona Vermossa 6-vuotias ori kulki taas kiltisti ravia ja kiihdytti kärkipaikalle. Lopputuloksena oli kolmas peräkkäinen voitto. Ne kaikki ovat tulleet pääradalla.

Ukkoherra hoiti leiviskänsä T65-pelaajien luottohevosena. Se vastaili tarpeen mukaan Briljantti Buugille, joka haastoi parhaiten kirissä.

Osaomistaja Eveliina Talvensaari suitsutti voittojuoksun jälkeen valmentajan työtä hevosen kanssa. Talvensaaren perhe hankki oriin kun se oli 2-vuotias varsa ja Kortekallion treenissä Ukkoherra on ollut kolmisen vuotta.

– ”Jussiin” voi luottaa. Hän tekee aina kaikkensa, että hevonen tulee valmiina ja terveenä kilpailuihin, Talvensaari kommentoi voiton jälkeen TotoTV:ssä.

Kokeneemmat ravien harrastajat muistavat Kortekallion, 64, nelinkertaisen ravikuninkaan Patrikin osaomistajana ja valmentajana pyöreästi 30 vuoden takaa.

Jani Oinosen valmennettavat kuuluvat lähiaikojen menestyjiin. Viime lauantaina tuli klassinen suurkilpailuvoitto Kouvolasta ja keskiviikkona tallin ensimmäinen ykköstila pääradalta Vermosta.

Sen toi 4-vuotias aloittelija Otto Erich. Huippukunto ja tulokset ovat yhteistyön summa.

– Ruuna tuli treeniin Timosen Ollilta, joka on tehnyt ison työn hevosen kanssa. Meillä sitä on ajettu porukassa ja ollaan viilailtu pikkuisen varustusta, ja ohjastaja Veli-Pekka Toivanen on päässyt hienosti kiinni hevosen sielunelämään, vaimonsa Jennin kanssa tallia pyörittävä Oinonen luetteli.

Lue lisää: Omistajapariskunnan jännitys huipentui 36000 euron voittoon – ”Yritin katsoa sormien välistä”

Nuorten ohjastajien Salamakypärät-kilpailusarjassa ratkaisuhetket lähestyvät. Toiseksi viimeisessä osakilpailussa keskiviikkona Werner Ors toi täydet pisteet ohjastaja Patri Filatoffille. Valjakko sooloili murskaavan ylivoimaiseen voittoon kärkipaikalta.

Filatoff ja Jere Hurme ovat pistetilanteen käytännössä tasavahva kärkikaksikko ennen viimeistä osakilpailua. Voitto ratkeaa 20. marraskuuta Jyväskylässä.

Werner Orsin on valmentanut hirmukuntoon Siiri Mäkinen. Hevonen oli kuin lentoon lähdössä keskiviikkona!

– En ymmärrä, kuinka näin helposti voi ravilähdön edes voittaa. Todella kiva oli ajaa, Filatoff myhäili.

Antti Teivainen ohjasti T65-voiton väkivahvalla Midnight Princella. Ruunaa valmentaa Heikki Lehtiniemi.

Midnight Prince starttasi takarivistä, mutta aktiivinen ajo vei sieltäkin kärkipaikalle. Sen jälkeen kärkisija ei ollut enää uhattuna.

– Kävi kauhea tuuri lähdössä, kun edestä lähdettiin kovaa ja sisäpuolelta hiljaa. Aukesi tosi näppärästi väylä siihen ja päästiin ihan ajamatta keulaan. Lopussa oli hyvä paine ohjissa ja voitto tuli helposti, Teivainen sanoi.

T65-rivin avasi pelisuosikki En Candy Till. Iikka Nurmosen ohjastama ja valmentama raamikas tamma oli paras vaativalta juoksupaikalta johtavan rinnalta.

En Candy Tilliltä odotettiin keulajuoksua, mutta se ei päässytkään totutun räväkästi matkaan.

– Hevonen on tosi rauhallinen kiihdytyksessä, kun ulkopuolella ei ollut ketään ja sisäpuolelta laukattiin. En kuitenkaan myynyt maata, vaikka jäätiin kärjen rinnalle, kun hevonen tuntui hyvältä. Loppusuora oli tosi hyvää tekemistä ja varmaa hallintaa, Nurmonen kommentoi.

Raviratsastuskohteessa kirivoimat olivat valttia, kuten montéssa usein. Liisa Nummi ajoitti Questionmark Men kirin täydellisesti ja ajoi T65-voiton kummisetänsä Harri Koivusen valmennustalliin.

Questionmark Me kilpaili montéssa ensimmäistä kertaa urallaan.

– Ruuna oli tosi reipas lämmityksessä, mutta vaikea oli silti odottaa mitään, kun oli niin kovia hevosia vastassa. Vahvasti Questionmark Me runttasi ohi lopussa, Nummi kehaisi.

Oikea T65-rivi

T65-1: 8 En Candy Till

T65-2: 3 Questionmark Me

T65-3: 2 Ukkoherra

T65-4: 4 Otto Erich

T65-5: 5 Werner Ors

T65-6: 11 Midnight Prince

Kuusi oikein tuloksille: 40,54 euroa

Viisi oikein: ei voitto-osuutta