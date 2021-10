Omistajapariskunnan jännitys huipentui 36000 euron voittoon – ”Yritin katsoa sormien välistä”

Porschen mukaan nimetty Nineeleven kaasutteli vastustajiltaan karkuun Kouvolan huippukisassa.

Kolmevuotiaiden lämminveristen perinteikäs Kymenlaakso-ajo oli lauantaina juuri niin mielenkiintoinen kilpailu kuin etukäteen hehkutettiin.

Kilpailun sankariksi Kouvolassa ravasi kuopiolaisen Jani Oinosen valmentama Nineeleven, joka oli loppukesällä paras jo Oulu Expressissä.

Oinosen lahjakkuutta ajoi tuttuun tapaan Veli-Pekka Toivanen, joka teki kärryillä tarkkaa työtä. Kokenut ravikuski sai ajokkinsa takamatkalta huippuasemiin kärkiparin Voice of Reason-Sahara Flames taakse.

Kirikäskyn ”Vellu” antoi viimeisen takasuoran alussa, ja pian Nineeleven eteni kärkipaikalle siirtyneen Sahara Flamesin kimppuun. Savolaisoriin voimat riittivät hyvin perille, eikä sillä ollut lopulta suurta hätää ratkaisumetreillä.

Kamppailu muista kärkisijoista oli sen sijaan huipputasaisen. Sahara Flames piti täpärästi kakkoseksi ennen voittajan perässä pussissa maaliin tullutta Planbeetä.

Ensimmäisen kaarteen laukkansa jälkeen hurjasti kulkenut Magazine Match ja Time Match nousivat myös samaan rintamaan.

– Juoksu lähti kannaltamme kohtuullisesti, vaikka vähän paremminkin starttimme olisi voinut vielä onnistua. Pääsimme kuitenkin parijonoon yhden suosikeista perään. Takasuoralla lähdettiin kiriin, ja aika varmasti Nineeleven piti asemansa maaliin, Toivanen kertasi juoksun vaiheita.

Aikoinaan pitkään Italiassakin ravivalmentajana vaikuttanut Toivanen ei jännittänyt 36 000 euron palkinnolla ajettua suurkilpailua.

– En ota paineita ajettiin sitten jääraveissa tai tällaisissa isommissa kisoissa.

Pohjois-Savossa asuva Toivanen kertoi, että hän on alkanut lainakuskin ja kengittäjän töiden lisäksi tehdä myös timpurin ja huoltomiehen puuhia sahalla.

Nineelevenin voittosumma kohosi jo 65000 euroon.

Oinonen on Toivaseen verrattuna vielä melko vihreä hevosmies.

– Vielä kymmenen vuotta sitten en tiennyt hevosten valmentamisesta oikeastaan mitään. Olen itse opiskellut näitä hommia, ja hevoset ovat kyllä vieneet mennessään. Olen hyvin kiinnostunut valmentamisesta, kahdeksaa hevosta vaimonsa Jennin kanssa treenaava Oinonen kertoi.

Pariskunta omistaa itse myös Nineelevenin, jonka kauden ansiot nousivat lauantaina 66 000 euroon.

Paljon isompaankin palkintopottiin Porsche 911:n mukaan nimetyllä lahjakkuudella olisi ollut mahdollisuudet, jos se olisi maksettu varsana mukaan 3-vuotiaiden päälähtöön Kritreriumiin.

Oriilla ei ole samasta syystä osallistumisoikeutta myöskään ensi kauden jättikisaan Derbyyn eikä eri ikäluokkien Kasvattajakruunuihin.

Asia ei valmentajaa Kouvolan seremonioissa häirinnyt.

– Tuntuu tosi hienolta. Jännitän aina omien hevostemme juoksuja, ja nytkin yritin katsoa viimeisen 500 metrin tapahtumia jotenkin vain sormien välistä. Koska kyseessä on oma kasvattimme, tunnetta oli vielä normaalia enemmänkin pelissä, Oinonen sanoi.

Vain muutaman kerran vuodessa ajettavalla ylipitkällä neljän kilometrin matkalla Timo Korvenheimon valmennettavat nappasivat täysknallin eli kolmoisvoiton.

Vaativan urakan lopussa maalilinjan ylitti ensimmäisenä Santtu Raitalan ajama Quick Diablo. Neljältä takamatkalta startanneet Sahara Sandstorm ja Hazelhen Hermes ehtivät lähimmäksi viimeiset kaksi kierrosta toisella radalla taivaltanutta tallikaveriaan.

– Neljän kierroksen kilpailua on aina hullun mielenkiintoista lähteä ajamaan, koska niitä on verrattain vähän. Pitää keskittyä siihen, mitä kaikkea niissä voi tapahtua. Hevosten fyysiset ja henkiset ominaisuudet on otettava erityisen tarkasti huomioon, koska ne pääsevät niin harvoin tätä matkaa juoksemaan, Raitala analysoi.

– Paikka johtohevosen rinnalle ei ollut meille varsinainen toivepaikka, mutta Quick Diablon varusteita oli muutettu, jotta se pysyisi pitkällä matkalla rauhallisena ja keskittyisi hyvin kilpailuun. Näin kävikin.

Valmentaja Korvenheimo oli syystäkin onnellinen.

– Tuntuu aivan mahtavalta, sillä kolmoisvoitot Toto75-lähdöissä ovat harvinaista herkkua. Hevosillamme koetetaan käydä kovasti lenkillä, jotta ne jaksavat pitkät matkat, Korvenheimo kertoi.

Ykkös- ja kolmossarjan lämminverisille oli tarjolla myös puolta lyhyemmän matkan volttilähtö, jossa isorahaisimmat starttasivat 20 metrin pakilta.

Tapio Perttunen ajoi komean voiton Veikko Kotirannan valmentamalla Run And Repeatilla.

Kroisokset olivat täysin mahdottoman tehtävän edessä, kun Veikko Kotirannan hirmuiseen syysvireeseen virittämä Run And Repeat pisteli kotiradallaan johtopaikalta parastaan. Tapio Perttusen ajokki lopetti soolonsa 10,0-vauhtiseen loppukiriin, jonka turvin se pötki vetävillä askelilla omille teilleen.

Run And Repeatin voittoaika oli mainio 13,6. Suuryllättäjä Il Funny Li nousi kaukana takana pääjoukon parhaaksi.

– Ruuna on voittanut viime aikoina monta kertaa, mutta tänään se oli oikein erikoisen hyvä. En ollut ajanut sillä kuin autolähtöjä, mutta pruuvatessa huomasin, että se lähtee hyvin matkaan voltistakin, Perttunen sanoi.

– Run And Repeat pääsee tosi kovaa ja jaksaa mennä hyvin. Sillä on ruusuinen tulevaisuus, jos sillä piisaa terveyttä, ohjastaja kehui 5-vuotiasta ruunaa.

Lue lisää: 25-vuotias Veikko iski huutokauppalöydöllä kultasuoneen – ”Hinta oli 8000 euroa veroineen”

Suomenhevosten kovassa ryhmäajossa kuninkuuskilpailun kakkonen H.V. Tuuri palasi parrasvaloihin lyhyen sairaustaukonsa jälkeen. Ossi Nurmosen tallin ori joutui alkukuussa jäämään pois Turun PM-kisasta keuhkoputkentulehduksen takia, mutta Kouvolassa sairasteluista ei näkynyt merkkiäkään.

Selkäjuoksun valinnut H.V. Tuuri hyökkäsi viimeisellä takasuoralla takajoukosta pontevana johtaneen Camrin kimppuun ja meni maalisuoralla menojaan.

Iikka Nurmosen ajama H.V. Tuuri palasi parrasvaloihin.

Muut totosijat valtasivat yllättäjät Veeran Poika ja Enon Vilppi, kun pelihevosista Camri väsähti ja Morison ja Stallone laukkasivat loppumatkalla.

– Koska arvelin, että Camrilla yritetään ajaa keulasta, en lähtenyt alussa edes kokeilemaan. Lähtö oli pieni, ja tiesin pääseväni ihan hyvälle paikalle. Kiristä tuli kyllä pitkä, mutta jo takasuoralla meillä oli ote kärkihevosesta. H.V. Tuuri on niin hyvä hevonen, että on ihan sama, miten sillä ajaa, ohjastaja Iikka Nurmonen perusteli taktiikkaansa.

Nurmonen ajoi ylivoimavoiton myös Juho Ihamuotilan treenaamalla Knocking Matchilla, joka jätti piikkipaikalta vastustajansa kuin nallit kalliolle maalisuoralla.

Toto75-rivin yllätyksen tarjosi Imakeituptothesky, jonka Niki Finnström kannusti kalkkiviivoilla ohi jo karussa painelleen Poetry In Motionin.

Tulisen kirin räväyttäneen tamman virallinen valmentaja on Finnströmin elämänkumppani Christa Packalén, jonka kanssa yllätysvoittaja pyörittää reilun 20 hevosen tallia Hollolassa.

Suomenhevosten kakkossarja oli Mikko Väisäsen tallin Hissun Turbon heiniä.

Voitto oli koko matkan johtaneelle ruunalle jo kauden kahdestoista. Muutos on ollut hurja, sillä viime vuonna Hissun Turbo ei onnistunut voittamaan kertaakaan.

Nousukunnossa oleva huipputamma Tähtituula kiri lähimmäksi Tuomas Pakkasen ajamaa voittajaa.

Ennen Toto75-kohteita Santtu Raitala ajoi kauden 300. voittonsa Markku Niemisen tallin Top Class Kempillä.

Vastaavaan saavutukseen suomalaisohjastajista ovat aikaisemmin yltäneet Jorma Kontio viisi kertaa sekä Antti Teivainen, Ari Moilanen ja Mika Forss kerran.

– Meistä ei kukaan ole tässä lajissa voittomäärien takia, vaan siitä syystä, että jokainen tykkää tehdä töitä hevosten kanssa. Mutta tuntuuhan tämäkin mukavalta, kun kuuntelee ne nimet, joiden kanssa yllän samaan, Raitala sanoi.

Vajaan kolmen viikon päästä 30 vuotta täyttävä Raitala on noussut viime vuosina Suomen ykköskuskiksi. Hänen aikaisempi kausiennätyksenä on 279 voittoa.

Oikea Toto75-rivi, Kouvola 30.10.

Toto75-1: 7 H.V. Tuuri

Toto75-2: 3 Quick Diablo

Toto75-3: 2 Knocking Match

Toto75-4: 2 Hissun Turbo

Toto75-5: 6 Run And Repeat

Toto75-6: 5 Imakeituptothesky

Toto75-7: 12 Nineeleven

Seitsemän oikein -voitto-osuus 688,68 euroa. Kuusi oikein 6,56 euroa.