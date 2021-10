25-vuotias Veikko iski huutokauppalöydöllä kultasuoneen – ”Hinta oli 8000 euroa veroineen”

Kouvolalaisen Kotirannan perheen Run And Repeat on nuori ravuri vielä, mutta ylittänyt odotukset jo roimasti.

Lämminveriravuri Run And Repeat on valmentaja Veikko Kotirannan huutokauppalöytö.

Veikko Kotiranta silmäili viime marraskuussa ruotsalaisen nettihuutokaupan ravihevostarjontaa. Uutta valmennettavaa etsinyt harrastajatreenari kiinnostui lämminveriruuna Run And Repeatista, mutta kun hinta nousi 75 000 kruunuun, Kotiranta ei halunnut enää korottaa tarjoustaan.

Hevosen omistaja Kari Lähdekorpi huusi hevosen niin sanotusti sisään. Hinta siis jäi myyjän mielestä liian matalaksi.

Tilanne jäi askarruttamaan Kotirantaa. Hän soitti vähän myöhemmin Lähdekorvelle ja kysyi, jäätiinkö kaupanteossa kauas kättelystä. Keskustelun lopputulos oli, että Lähdekorpi myi hevosen Kotirannalle.

– Hinta oli 8000 euroa veroineen. En ole tästä Karille maininnut, mutta saatiin hevonen lopulta vähän halvemmalla mitä olisi maksettu huutokaupan kautta kulujen kanssa, 25-vuotias kouvolalainen myhäilee.

Kauppa on tosiaan osoittautunut kannattavaksi. Run And Repeat on tienannut radoilta tänä vuonna jo 18 510 euroa. Ja jos syksyllä löytynyt hirmukunto pitää, luvassa on vielä paljon lisää.

Omistajatalli Run Forrest Stableen kuuluvat valmentajan lisäksi vanhemmat Anna-Maija Aronen ja Risto Kotiranta sekä sisko Salli Kotiranta. Hevonen asuu perheen kotitalon pihan pikkutallissa.

Voitot ja eurot eivät kuitenkaan ole ainoa positiivinen juttu, mistä perhe on päässyt suojattinsa kanssa nauttimaan.

– Kyseessä on maailman mukavin hevonen, ihan mahtava tapaus tällaiselle harrastajalle. Treeneissä esimerkiksi joudutaan ajamaan yleisillä teillä, mutta käytöksen kanssa ei ole ollut ongelmia eikä ruuna säiky mitään.

Luonteeltaan Run And Repeat on meneväinen ja energinen, mutta ei kuitenkaan liiaksi.

– On enemmän positiivinen juttu, että painetta löytyy kisoissa. Jos jostain on pitänyt tinkiä, niin sellaiset rennot palauttelulenkit eivät tämän hevosen kanssa onnistu.

Run And Repeat asuu Kouvolassa Liikkalan kylässä.

Kilpailusuorituksillaan Run And Repeat vakuutti valmentajan lopullisesti Kymi GP-raveissa kesäkuussa. Se menestyi 5-vuotiaiden lämminveristen suurkilpailussa jättiyllättäjänä.

– Ruuna teki siellä kovan juoksun huonolta lähtöpaikalta tosi hyviä hevosia vastaan ja oli kolmas, vaikka juoksu ei oikein onnistunut ja kirissä oli käänneltävä neljännelle radalle. Se oli itselleni ensimmäinen sellainen kova juttu, josta tuli mieleen, että tässä voi olla vähän parempikin kilpahevonen.

Ratsastuksen ja raviponien kanssa hevosharrastuksensa aloittanut Kotiranta – lopputyön kirjoittamista vaille valmis eläinlääkäri – osui kultasuoneen kolmannen oman valmennettavan kanssa.

Ensimmäinen ravuri Sienna Croft ei päässyt urallaan yhtä paikallisravistarttia pidemmälle. Toinen valmennettava Perfect Leader teki nuorukaisen käsistä monivuotisen uran ja voitti muun muassa Vermossa, mutta profiloitui lähinnä tasaisen varmaksi rahasijojen metsästäjäksi.

Run And Repeat on eri maata. 5-vuotias ruuna on tämän hetken kuumimpia nimiä Suomen kaviourilla. Lauantaina se starttaa suursuosikkina Kouvola-ajoon. Kyseessä on perinteinen suurkilpailu, jonka voittajalle maksetaan 10 000 euron palkinto.

Kotiranta kertoo, että alkuviikon harjoitusten perusteella hevosen kunto pitää. Jos Run And Repeat voittaa lauantaina, se olisi hevoselle neljäs ykköstila viiteen viime kilpailuun.

Syksyn ainoassa tappiojuoksussakin suoritus oli huippuhyvä muun muassa hallitsevaa Suomen mestaria American Heroa vastaan.

Kouvola-ajo on tasoitusajo eli volttilähtö. Paalulta starttaava Run And Repeat arvottiin kuudennelle kaistalle eli niin sanotulle juoksuradalle. Moni odottaa, että ennakkosuosikki ottaa lauman nopeasti komentoonsa.

Kotiranta ei lupaa asiaa varmaksi.

– En tiedä, onko Run And Repeat voltista ihan yhtä nopea lähtemään kuin auton takaa, kun voltista ei ole ikinä ladattu. Lauantaina se nähdään, mutta ehkä iso hevonen ei ole ensimmäisillä metreillä ihan yhtä ketterä kuin jotkut vastustajat? Sitten ruuna kyllä menee kovaa, kun se saa vauhdin päälle.

Veikko Kotiranta on Run And Repeatin valmentaja.

Valmentaja muistuttaa myös, että jos Kouvolan kiikkerään etukurviin on sukellettava täydellä vauhdilla ulkoratoja pitkin, laukka voi olla herkässä.

– Se on sellainen paikka, jossa puhdas umpiravurikin voi laukata. Ei olisi mitenkään ihmeellistä, jos siinä tulee hyppy.

Run And Repeat on viime suoritustensa perusteella ansainnut ennakkosuosikin viitan. Toissa keskiviikon T65-voitto tuli syyskeliin rapsakalla kilometriajalla 13,5a/2100m, eikä kaikki näyttänyt olevan edes pelissä.

Ohjastaja Tapio Perttunen syttyi voittajahaastattelussa kehumaan ajokkiaan vuolaasti ja maalaili sille ruusuista tulevaisuutta.

– Meidän hevonen nousee esiin ihan ymmärrettävästi, mutta lauantain lähdössä on muitakin tosi kovia hevosia, jotka pystyvät menemään samoja vauhteja, Kotiranta kuittaa.