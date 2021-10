Raitapaitojen hevonen tuo hurjia tilejä – jatkuuko bilettäminen Kouvolan yössä?

Teuvo on raviteiden kuningas.

Reilu kolme viikkoa sitten Teivon ravikeskuksen kaviouran Ylöjärvellä valtasivat kaksijalkaiset ilman häntiä.

Radalle kirmasi riehakas joukko raidallisiin paitoihin pukeutuneita miehiä.

Samppanjaa ei roiskittu pullokaupalla, mutta se ei tunnelmaa kuivannut.

Oli radalla sentään yksi nelijalkakin, Planbee.

Kolmivuotias lämminverinen oli juuri ravannut raitapaitaomistajilleen muhkean 90 000 euron voittopotin Kriteriumissa.

Eikä siinä kaikki. Totosta velikullat rohmusivat yllätysvoitolla kymmeniä tuhansia lisää.

Rohkeimmalle omistajalle tonnin voittajapelilyönti poiki 23 000 euroa.

Omistajien riemua.

Voitolla yöhön, laulaa JVG.

Raitapaidoille olisi yöhön riittänyt tappiokin.

Omistajapoppoon kapteeni Vesa Mäkinen vannoo, ettei hotellihuoneita olisi Tampereelta peruttu, vaikka Planbee olisi kontannut viimeisenä maaliin.

Juhlatunnelma karkasi voiton ansiosta ehtoolla monikerroksisen hotelli Ilveksen kattokorkeuteen. Olivathan raitapaidat nyt todistettavasti maan parhaan varsan omistajia.

Oranssinuttuisen Tommi Kylliäisen kannustama Teuvo kiri loppumetreillä 90000 euron arvoiseen Kriterium-voittoon.

Vain kaksi joutui väistämään iltabileet.

Valmentaja Jukka-Pekka Hukkanen ja kilpareissuilla hevosenhoitajana aina oleva Johanna Sairanen, Mäkisen elämänkumppani, eivät voineet jättää pääsankaria kaupungille parkkiin. He lähtivät kuljettamaan hevosta kotitalliinsa.

Hukkanen ja Planbee asuvat Kaakkois-Suomessa Virolahdella.

Tarina ei sukella tämän syvemmälle omistajalauman ravipäivän jatkoihin. Ne saattaisivat sisältää K18-materiaalia.

Kasvattajien Vesa Mäkisen ja Johanna Sairasen hellä hetki tallentui kameroihin voittajaseremonioissa.

Mikä sitten on hevosiaan uudella SE-ajalla Kriteriumin voittanut Planbee?

Planbee, tuttavallisemmin Teuvo, on saanut elää onnellisten tähtien alla, vaikka sen syntymä oli sottainen huhtikuun 13. päivänä vuonna 2018.

Kun varsat syntyvät normaalisti karsinassa, Mäkisen ja Sairasen kasvatti pullahti emänsä kohdusta suoraan kuralammikkoon.

Se kärrättiin lätäköstä juoksujalkaa tallin lämpöön.

Erikoinen ulkosynnytys toi varsalle myös lempinimen.

– Teuvo, maanteiden kuningas, Mäkinen avaa kasvattinsa nimeä.

Teuvo viipottamassa emänsä Burnhill’s Angelin perässä kolmen päivän ikäisenä.

Ruunan virallisesta nimestä voisi vaikka kuvitella, ettei ensimmäinen nimiehdotus olisi läpäissyt Suomen Hippoksen seulaa. Nimiasiasta ei ole kuitenkaan kysymys.

– Teuvo on täysin samaa sukuyhdistelmää kuin kolme vuotta vanhempi kasvattimme Spill The Beans. Nuoremmalle keksittiin sitten antaa nimi Planbee, Mäkinen kertoo.

” Teuvon poski oli potkusta kovin turvoksissa. Pelästyimme, että pääseekö sillä henki enää myöhemmin kulkemaan kunnolla.

Ei ollut kaukana, jotta Planbee olisi jäänyt kehittymättä huippuravuriksi.

Se sai kesävarsana vanhemmalta laidunkaveriltaan kaviosta.

Raju potku osui Planbeen turpaan sillä seurauksella, että sen poskeen tuli murtuma. Siltä piti poistaa yksi murskaantunut hammas.

– Teuvon poski oli potkusta kovin turvoksissa. Pelästyimme, että pääseekö sillä henki enää myöhemmin kulkemaan kunnolla.

Hukkanen halusi seuraavana vuonna varmistaa, että Planbeen henki kulkisi normaalisti ennen kuin kasvattajat alkoivat myydä hevosesta osuuksia ystävilleen toissa keväänä.

– Kun Hukkanen oli jonkin aikaa treenannut Teuvoa, hän vakuuttui, että sen hengitys pelaa hyvin, Mäkinen sanoo.

Planbee kehittyi huippuravuriksi.

Valmentaja oli jo tuolloin vaihtokauppojen seurauksena ruunassa jonkinlaisella osuudella omistajana. Kyseisessä vaihtokaupassa Planbeen isosisko Spill The Beans palasi Mäkisen ja Sairasen omistukseen siitostammaksi.

Kiltti varsa kehittyi treenarin toiveiden mukaisesti.

Vaikka Planbeen ensimmäinen juoksu viime huhtikuussa ei ollut lupauksia herättävä, omistajakaarti uskoi yhä valmentajaan.

– Teuvo oli Hukkasen mukaan treenannut hyvin. Hän piti sitä lahjakkaana.

– Ensimmäisessä kilpailussa sillä oli niin sanottu murphy-silmälappu, jossa on reikä. Aina kun Teuvo näki reiästä toisen hevonen, se pyrki milloin mihinkin suuntaan, Mäkinen muistelee värikästä aloituskilpailua.

Koska Planbee oli painellut harjoituksissa koelähtöä lukuun ottamatta pääasiassa yksin, se vierasti aluksi kilpakumppaneitaan.

” Teuvo ei kuluta energiaa jalkojensa nosteluun, vaan ravaa maata pitkin.

Mäkinen kertoo, että hevonen ruunattiin nuorempana samasta syystä, arkuuden takia.

– Hukkanen on koko ajan sanonut, että Teuvo on tosi jaksava. Kilpailut ovat näyttäneet, että sillä on aika hyvät vauhditkin.

Planbeen kolmas valttikortti on juoksutekniikka, jota ohjastaja Tommi Kylliäinenkin on vuolaasti kehunut.

– Teuvo ei kuluta energiaa jalkojensa nosteluun, vaan ravaa maata pitkin, Mäkinen kuvailee.

Planbee nousi kuuluisuuteen heinäkuun alussa, jolloin se voitti Hambon Jokimaalla.

Planbeen vauhtivarat alkoivat toden teolla paljastua alkukesän starteissa. Kesän tähtihetki koitti heinäkuun alussa Suur-Hollola -ravien kovassa ikäluokkakisassa Hambossa, jossa ruuna rutisti yllätysvoittoon ohi suosikkien.

Kymmenen tuhannen euron arvoinen voitto oli kuitenkin vain lämmittelyä syksyyn.

” Jos kuningas Teuvo sattuu voittamaan myös Kymenlaakso-ajon, maantie yöhön on taas auki raitapaitajengille.

Mäkinen kertoo, että Planbeen omistussuhteet ovat eläneet kaiken aikaa.

– Heinäkuun St. Michel-raveissa kimppaamme tuli kaksi uutta osakasta ja ennen Kriteriumia yksi halusi myydä oman osuuteensa muille. Meitä omistajia on nyt kahdeksan. On myönnettävä, että hevonen on jo ylittänyt kaikki odotuksemme.

Planbee on tienannut iloiselle omistajajoukolleen ensimmäisenä kautenaan 118 000 euroa.

Teuvo jahtaa seuraavaksi jättipottia partasuisen valmentajansa Jukka-Pekka Hukkasen kotiradalla Kouvolassa.

Ikäluokan pääkisan Kriteriumin pokaali on jo Planbeen omistajien kaapissa. Seuraavaksi se jahtaa 36 000 euron arvoista Kymenlaakso-ajon voittoa ensi lauantaina Kouvolassa.

Suomen Hippoksen entisenä toimitusjohtajana ja kovana totomiehenäkin tunnettu Mäkinen asettuu ravivihjaajan rooliin.

– Hambon ja Kriteriumin voitot tulivat minullekin yllätyksenä, mutta Kymenlaakso-ajossa Teuvon kuuluu olla jo ykkössuosikki. Mukana on 2-3 sellaista hevosta, joilla ei ole suurta eroa.

– Teuvo on käsittääkseni ihan yhtä hyvässä vireessä kuin Kriteriumin aikoihin. Sen ei tarvinnut laittaa karsintalähdössä kaikkea likoon.

Onko huoneet varattu jo Kouvolan Vaakunasta?

– Minulle ei ole, mutta muista omistajista en ole varma, Mäkinen vastaa.

Jos kuningas Teuvo sattuu voittamaan myös Kymenlaakso-ajon, maantie yöhön on taas auki raitapaitajengille.