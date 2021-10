Vermon painajaislähdön hevosella tyly kohtalo – sai potkut!

Jos lähtöpasseistaan sisuuntunut Moose On The Loose pistelee parastaan, vastustajat ovat helisemässä.

Moose On The Loose on välillä koetellut Laura Väänäsen huumoria.

Vermon keskiviikkoraveissa juostava uransa alkutaipaleella olevien lämminveristen lähtö on painajaismainen veikkauskohde.

Moni pelaaja ehtii raapia päänahkansa verille ennen kuin löytää omat suosikkinsa lähtölistasta.

Osa kilpailijoista palaa arvoituksena tauolta, toiset ovat laukkaherkkiä ja jotkut ovat muuten vain ailahtelevaisia.

Mikkeliläinen Moose On The Loose uppoaa helposti näihin kategorioihin. Viisivuotias tamma on väläytellyt aika ajoin lahjojaan, mutta useimmin se on jäänyt ilman menestystä. Hevosen murheena ovat olleet laukat.

Tamma kuuluu myös Vermon taukohevosiin. Se on kilpaillut viimeksi syyskuun alussa.

Moose On The Loosella on tapahtunut muutoksia paussin aikana.

Se on saanut potkut!

Ei pollenpotkua kaveriltaan, vaan oikeat lähtöpassit ihmiseltä.

– Jukka-Pekka Hukkanen lemppasi tamman valmennuksestaan, omistaja Laura Väänänen virnistää hymyssä suin.

Huonon käytöksen takia mikkeliläishevosta ei heitetty pihalle.

– Koska Jukkiksen talli ei ole kamalan suuri, ja hän tarvitsi karsinapaikkoja uusille hevosilleen, Moose On The Loose sai lähteä. Jukkis sanoi, ettei pysty tamman kanssa parempaan.

Moose On The Loosella on monenlaisia varusteita, jotta se ravaisi varmemmin

Moose On The Loose ehti olla Hukkasen valmennuksessa kolme kuukautta ennen kuin palasi kasvattajiensa hoiviin Tassunpohjan Tallille.

Tamma pärjäsi loppukesällä kokeneen treenarin tallista selvästi paremmin kuin aikaisemmin tällä kaudella. Se ravasi elokuussa peräkkäisissä kilpailuissa voiton ja kaksi kakkossijaa, mutta sortui taas viime kilpailussaan laukkaamaan.

– Jukkis sai kengitysmuutoksilla tamman ravaamaan varmemmin, ja olivat sen reisilihaksetkin kasvaneet Hukkasessa siitä, kun se lähti meiltä, Väänänen naurahtaa.

– Vaikka hevonen rupesi vähän pärjäämään Hukkasen valmennuksessa, se ei mennyt hänelläkään ihan niin kuin olimme kuvitelleet.

Moose On The Loosen piti kilpailla syyskuun lopussa Lappeenrannassa, mutta se joutui jäämään startista pois. Heti tämän jälkeen tamma muutti omistajiensa luo.

– Hevonen oli köhähdellyt viimeistelyiden jälkeen, Väänänen kommentoi poisjäännin syytä.

Valmentaja on ollut tyytyväinen suojattinsa otteisiin harjoituksissa.

– Tamma on ollut hiiteissä paremmassa balanssissa kuin aikaisemmin meillä ollessaan. Jos joku hevonen tuntuu minusta hyvältä, se ei kuitenkaan tarkoita vielä sitä, että se pärjäisi startissa.

Moose On The Loosen mahdollisuuksien arvioiminen on treenarille yhä yhtä hankalaa kuin pelaajillekin.

– Tammasta on vaikea sanoa mitään varmaa, koska laukat ovat olleet sillä aina pinnassa. Aika suuri vaara sillä on laukata nytkin, Väänänen epäilee.