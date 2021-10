Kokelasohjastajien EM-titteli Ruotsiin – Riku Lindgrenin haaveet voitosta kaatuivat epäonneen

Ruotsin Lukas L Svedlund vei ohjastajalupausten kiihkeän EM-kisan Vermossa. Pronssi jäi Suomeen.

Vermossa ravattiin keskiviikkoiltana kansainvälisissä merkeissä, kun nuoret kokelasohjastajat mittelivät taitojaan Euroopan mestaruudessa.

EM-jahtiin saivat osallistua alle 25 vuotiaat ohjastajat, jotka työskentelevät ammattivalmentajien talleilla. Kilpailijoita oli mukana yhdestätoista maasta.

Mestariksi leivottiin neljä osalähtöä käsittäneessä kilpailussa ruotsalainen Lukas L Svedlund, joka keräsi 39 pistettä.

Irlantilaisen Oisin Quill sijoittui 36 pisteellä toiseksi ja isäntämaan Riku M Lindgren 31,5 pisteellä kolmanneksi.

Svedlund on töissä Markus Svedbergin pyörittämässä 75 hevosen tallissa. Hänen suvullaan on pitkät perinteet raviurheilussa, sillä hänen isoisänsä ja isänsä ovat olleet myös alan harrastajia.

Euroopan mestari kertoi, että myös hänen veljensä ovat ajaneet kilpaa ponilähdöissä.

Euroopan mestari Lukas L Svedlundin mukana seremonioissa olivat hopeaa ja pronssia saavuttaneet Oisin Quill (vas.) ja Riku M Lindgren.

Kaksi EM-lähtöä kuului Toto65-kohteisiin. Niissä voitot veivät Lindgrenin ajama Wishing Dreams ja Quillin kuskaama Selanne.

Wishing Dreams otti heti kiihdytyksessä muilta luulot pois ja johti tämän jälkeen juoksua pontevalla tyylillä maaliin asti.

– Valmentajan kanssa oli puhetta etukäteen, että Wishing Dreams lähtee reippaasti liikkeelle, ja sillä voisi ajaa keulasta, jos sinne pääsisimme. Minulla oli hyvät fiilikset loppukurvissa. Tammalla pyöri vielä korva päässä, mutta rinnallamme oli myös hyvävoimaisen näköinen hevonen, Lindgren kertoi.

– Wishing Dreamsia on pidetty hirmu kyvykkäänä, mutta se ei ole ehkä antanut kaikkeaan ulos kilpailuissa. Sillä on kyllä jonkinlainen tulevaisuus edessä, suomalaiskuski oletti Leo Mönttisen tallin 4-vuotiaasta tammasta.

Jukka-Pekka Kauhasen valmennustiimissä Iisalmessa oleva Lindgren on menettänyt sydämensä ravihevosille.

– Olen tähdännyt ammattivalmentajaksi, ja toivottavasti se haave vielä toteutuu. Pidän paljon myös kilvanajosta. Lähden raveihin aina, kun minulle ilmoitetaan hevosia, Lindgren sanoi.

Mikko Haaviston valmentama Selanne oli loppukirissä omaa luokkaansa. Ilman kenkiä pitkästä aikaa kilpaillut ruuna aloitti lennokkaan kirinsä kolmannesta parista ulkoa.

– Selanne oli hyvä hevonen, ja saimme myös hyvän reissun. Olin katsonut muutamia sen juoksuja videolta etukäteen, Quill sanoi.

Irlantilainen mainitsi, että raviurheilun suosio on jatkuvasti kasvanut hänen kotimaassaan. Laji on kuitenkin siellä vielä hyvin pientä esimerkiksi Pohjoismaihin verrattuna.

Lindgrenillä olisi ollut kärkisijoilla mahdollisuudet mestaruuteen vielä ennen tätä viimeistä osalähtöä, johon hän lähti kokonaiskilpailun kakkosena.

Hänen ajamansa Holy Jack jäi kuitenkin pussiin pahoin väsähtäneen keulahevosen taakse ja joutui tyytymään viitossijaan.

Molemmille roduille oli keskiviikkona 3120 metrin voimainkoitokset, jotka ajettiin volttilähtöinä.

Suomenhevosten väkevin oli suosikkina matkaan lähtenyt Vonkari.

Santtu Raitalan ajokki pääsi hakemaan vetotyöt kahdelta takamatkalta jo kierroksen jälkeen. Valjakko sai loppumetreillä tiukan haasteen perässään peesailleelta Ämpäriltä ja jymy-yllätystä havitelleelta Rivaltilta.

Juoksunkulku yllätti Vonkarin ohjastajan.

– Lähdin ajamaan selkäjuoksua, mutta koska selät hävisivät edestämme, alkoi näyttää siltä, että keulapaikka olisi saatavilla jo aikaisin. Olin kyllä tosi yllättynyt, että juoksu lähti menemään tuolla tavalla, Raitala sanoi.

– Vonkari on vähän hassu hevonen, josta kuskin on tosi hankala sanoa, milloin sillä on kaikki pelissä. Se vastailee keulassa kyllä hyvin niille hevosille, jotka se näkee ja teki sen tosi hienosti tänäänkin, Raitala kehui Juha Lindroosin valmennettavaa.

Lämminveristen kolmella kilometrillä nähtiin illan ylivoimaisesti huikein juoksu. Sen tarjosi viime kuukausina voitosta voittoon viilettänyt Unique Creation, jota ei edes paha lähtöpaikka pysäyttänyt.

Toiseksi spurttasi nousuvireinen Imakeituptothesky, joka ohitti loppumetreillä juoksua johtaneen Celsius Evon.

Unique Creationin valmentaja Tapio Perttunen yhtyi yleisön kehuihin.

– Ruunan esitys oli käsittämätön. Se ei lähtenyt tänään alussa vetämään kunnolla ja laukkasi. Jäimme niin paljon, että ajattelin sen jälkeen ajaa vain hiittiä muiden takana, Perttunen kertoi.

– 800 metriä ennen maalia nostin Unique Creationin toiselle radalle, ja se lähti vetämään hyvin. Se pystyi voittamaan jopa helposti. Lopussa hevonen nosti vielä korvansa pystyyn ja jäi odottelemaan muita, kun oli ohittanut ne.

Unique Creationin otteet ovat kehittyneet siihen malliin, että on hyvin mielenkiintoista nähdä, mihin asti se vielä nousee.

– Tänään vastassamme oli hyviä hevosia, ja ruunan piti jo vähän näyttää luokkaansa, ohjastaja ihasteli.

Toto65-voittoihin ylsivät myös Minecraft ja Muska.

Jere Hurmeen ajaman Minecraftin kiri Salamakypärät-lähdössä kaukaa takajoukosta ulkoratoja pitkin oli todella jykevä.

Kolmannen peräkkäisen voittonsa ravanneen Aripekka Pakkasen tallin Muska otti omansa puolestaan suoraviivaisella keulataktiikalla.

Oikea Toto65-rivi, Vermo 13.10.

Toto65-1: 11 Vonkari

Toto65-2: 6 Wishing Dreams

Toto65-3: 9 Selanne

Toto65-4: 9 Minecraft

Toto65-5: 1 Muska

Toto65-6: 5 Unique Creation

Kuusi oikein -voitto-osuus 33,15 euroa. Viisi oikein ei voitto-osuutta.