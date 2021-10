Onko tässä seuraava suomalainen Euroopan mestari? ”Ennakkoon lyötynä ei tarvitse lähteä”

Riku M. Lindgren edustaa Suomea kokelasohjastajien EM-kilpailussa.

Vermon raveissa on vahva kansainvälinen lataus keskiviikkona. T65-rivin ratkeamisen lisäksi illan aikana selviää, kuka on uusi kokelasohjastajien Euroopan mestari.

Suomen edustaja 11 ohjastajan kilpailussa on Riku M. Lindgren. Pukkilasta lähtöisin olevan 23-vuotias Lindgren työskentelee tällä hetkellä Jukka-Pekka Kauhasen tallilla Iisalmessa apuvalmentajana – tai "hanttimiehenä" kuten hän itse asiaa kuvailee.

– Porukassa ajellaan hevosia ja käydään raveissa. Lisäksi teen kengityshommia.

Mestaruus ratkeaa neljässä osalähdössä. Ravit on välineurheilua, missä hevosella on suurempi merkitys kuin ohjastajalla. Lindgrenillä oli hyvä tuuri ajokkien arvonnassa.

– Ajokkini ovat tasaisen hyviä, kaikilla on mahdollisuus 4–5:n sakkiin, jos asiat ovat hyvin. Eli ainakaan ennakkoon lyötynä ei tarvitse lähteä kisaamaan tittelistä.

Lindgren sanoo perehtyvänsä ajokkeihinsa syvällisesti vasta kilpailupäivänä, kun esimerkiksi viime hetken poisjäännit ovat tiedossa. Ensisilmäys hevosiin ja niiden tehtäviin keskiviikkona on kuitenkin jo tehty.

Taustatyöt on tehtävä huolellisesti, jo sen takia että kanssakilpailijat ovat uusia.

– Jos tavalliseen yksittäiseen ajotehtävään vertaa, nyt on erityisen tärkeää opiskella vastustajien hevoset, kun ohjastajat ovat täysin tuntemattomia. Sitten kun kisa lähtee käyntiin, jo ensimmäisestä osalähdöstä voi alkaa vetämään johtopäätöksiä ja reagoida kilpailun tilanteeseen.

Edellinen suomalaisvoittaja on vuodelta 2002, jolloin Mervi Illikainen voitti Ruotsissa ajetun oppilaiden EM-kisan.

Numeroiden valossa meritoitunein vastustaja on tanskalainen Nicklas Korfitsen, joka sai 100 voittoa täyteen juuri EM-kisavalinnan aikoihin. Johtavien ravimaiden Ranskan ja Ruotsin edustajat Nicolas Richard Broissard ja Lukas L. Svedlund ovat myös Lindgreniä voitokkaampia ohjastajia tässä vaiheessa uraa. Porukan kokenein on norjalainen Lars Fredrik Kolle, joka on ehtinyt ajaa jo lähes 700 lähtöä.

Lindgrenin ensimmäinen ajokki EM-kisassa on Steely Stride, joka ei lukeudu kuumimpiin pelihevosiin.

– Pitänee ajaa nätisti ja koittaa ottaa kaikki mitä saatavilla, eli olla niin lähellä kärkeä lopussa kuin suinkin mahdollista.

Red Rock Canyon Ås on parempi menestyssauma.

– Katselin hyvillä mielin ruunan viime juoksua. Se meni kovan ajan ja polki rehdisti maaliin saakka. Tällaisella hevosella on mukava lähteä ohjastajakilpailuun. Ei tarvitse olla yhden taktiikan vanki ja tietää, että voi vetää oikeasta ohjasta jos tilanne vaatii.

Wishing Dreams on ainakin alustavasti Toto65-pelaajien ennakkosuosikki lähtöönsä.

– Tiedän että kyseessä on hyvä hevonen, mutta jotain ongelmiakin on ilmeisesti ollut, jos tulosrivistä voi päätellä. Luin valmentaja Leo Mönttisen uskovan, että hevosen pitäisi olla nyt paljon parempi kuin viimeksi.

Ratkaisevassa osalähdössä Lindgrenin ajokki Holy Jack oli onnettaren suosiossa ja sai sisäradan lähtöpaikan.

– Pitää yrittää hyödyntää hyvä paikka. Hevonen näkyy menneen täyden matkan 14-vauhtia viime voitossaan, joten jo sen perusteella ruunan ei tarvitse olla ulkona. Pitää yrittää ajoittaa sen vauhdit oikealle hetkelle.

Kokelaita ovat alle 25-vuotiaat ohjastajat, joilla on enintään 100 voitettua ravilähtöä toistaiseksi. Voitto ratkeaa osalähdöistä kerättyjen pisteiden perusteella.