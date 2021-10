Oriveden ihmepojan ansaittu loma jo ovella – ”Korkeintaan yksi startti ennen kuin laitetaan naftaliiniin”

Pohjoismaiden mestarin Parvelan Retun fysiikka olisi kestänyt vaikka kaksi samanlaista kilpailun peräkkäin.

Petri Laineen valmentaman Parvelan Retun 6-vuotiskausi on ollut myös ilmiömäinen.

Sensaatiomaisen Parvelan Retun huikea kuusivuotiskausi saattoi jo huipentua Pohjoismaiden mestaruuden voittoon viime lauantaina Turussa.

Valmentaja Petri Laine kertoo, että ori kilpailee tänä vuonna enää maksimissaan kerran.

PM-voitto oli Parvelan Retu taustavoimille syyskauden unelmien täyttymys.

– En ole vielä ihan varma Retun ohjelmasta, mutta korkeintaan yksi startti sillä ajetaan ennen kuin se laitetaan naftaliiniin. Sekin on mahdollista, ettei ori kilpaile enää kertaakaan ennen taukoa, jonka se on kyllä jo ansainnut, Laine sanoo.

Valmentaja kertoo, että mahdollinen kauden päätösstartti olisi joko ensi viikon lauantaina Porissa tai viikkoa myöhemmin Kouvolassa.

Parvelan Retun kiri oli omaa luokkaansa Turun PM-lähdössä.

Terveytensä tai vireytensä puolesta nuori Parvelan Retu voisi juosta loppuvuonna vaikka kuinka monta kertaa putkeen.

– PM:n jälkeen siitä ei huomannut, että se olisi edes kilpaillut. Sillä olisi voinut ajaa lähdön vaikka heti uudelleen.

– Retu on kaikin puolin ihmeellinen hevonen, jolla tuntuu olevan myös erikoinen vastustuskyky sairastumisille ja muille terveysmurheille. Esimerkiksi sen jalkoja ei ole tarvinnut koskaan piikittää, Laine huomauttaa ja viittaa ravihevosilla yleiseen jalkanivelten hoitoon.

Parvelan Retun 6-vuotiskausi on käsittänyt 15 starttia ja 13 voittoa. Kausi ei ole ollut sille harvinainen korkean voittoprosentin takia, vaan siksi, että se kokenut pitkästä aikaa häviöitä.

Neljä- ja viisivuotiskausinaan pelkkiä voittoja ravanneen Oriveden ihmehevosen tappiottomien starttien putki kesti peräti 2,5 vuotta ja 29 kilpailua ennen kuin se hävisi toukokuussa Stallonelle.

” Tämän piti olla Retulle eräänlainen välivuosi ikäluokkakilpailujen jälkeen, mutta sellaista siitä ei tullutkaan.

Kauden toisen tappionsa ori koki viime kuun alussa Camrille.

Laineen suojatti jäi vain yhden päähän legendaarisen Vieskerin nimissä olevasta 30 peräkkäisten voittojen Suomen ennätyksestä.

Vaikka Parvelan Retu oli esittänyt poikkeuksellisia otteita kolme kautta, sen tämän vuoden saavutukset ovat yllättäneet valmentajan.

– Kausi on mennyt yli odotusten. Tämän piti olla Retulle eräänlainen välivuosi ikäluokkakilpailujen jälkeen, mutta sellaista siitä ei tullutkaan. Ori on jo tänä vuonna näyttänyt pystyvänsä voittamaan kaikkein kovimpia lähtöjä.

Petri Laineen tallin kiiltokuvapojan voittosumma on jo 441 000 euroa.

PM-kisan ohella Parvelan Retun toinen todellinen tähtihetki koitti kesän Suur-Hollola -ajossa, jossa se nujersi kevyesti ykköstason konkarit.

Se on 160 000 euron ansioillaan kauden eniten tienannut suomenhevonen.

Parvelan Retun kokonaisvoittosumma on jo 441 350 euroa. Sen keskimääräinen voittosumma per startti on 10 764 euroa.

Vaikka Parvelan Retun ensi kauden lähdöt ovat alusta loppuun huippukisoja, sen tulevat talvitreenit eivät poikkea aikaisemmista.

– Ori saa huilata vuodenvaihteeseen saakka, mutta pienessä liikkeessä sitä pidetään myös seuraavat pari kuukautta. Alkuvuonna alkaa varsinainen pohjakuntotreeni.

– Koska Retu riitti hyvin huipputasolla viime talven treeneillä, niitä ei ole tarvetta muuttaa, Laine sanoo.

Laineen tallin 4-vuotistähden Siirin Valtsun kausi jatkuu pidemmälle kuin Parvelan Retun. Se on tulessa tämän viikon perjantaina Porissa ravattavissa Satakunta-ajon karsintalähdöissä.

Valmentaja on pitänyt Siirin Valtsua jopa Parvelan Retua lahjakkaampana ravurina.

Kauden päälähtö Kriterium meni Siirin Valtsulta poskelleen reilu viikko sitten. Se laukkasi loppukaarteessa kärkipaikalta voittaja V.G. Voiton painostuksen alla.

Siirin Valtsun loppukauden ohjelmassa on vielä kaksi suurkilpailua.

Ori selvisi maaliin kolmantena, mutta sen suoritus hylättiin liian pitkän laukan johdosta.

– Valtsun laukan syy on jäänyt aika mysteeriksi. Se ei ollut väsynyt laukatessaan, koska kiri sen jälkeen vielä hyvin loppusuoralla. Hevosella on ollut kaikki normaalisti Kriteriumin jälkeen.

– Satakunta-ajon jälkeen Valtsun kilpailuohjelmassa on vielä Varsakunkku-kilpailun karsinta ja mahdollinen finaali. Talvella kummallakaan hevosellamme ei startata, koska ne ovat nuoria ja mies jo iäkäs, 54-vuotias valmentaja sanoo hymyssä suin.