Ruunaruhtinas mielii jo pohjolan valtiaaksi – mestariohjastajan kehut vakuuttivat valmentajan

Nuori Stallone on PM-kisaan säntäävän kovan suomenhevosketjun jokerikortti.

Turun raviradalla on kovat panokset lauantaina. Kylmäveriset käyvät tuiman kavionväännön Pohjoismaisen mestaruudessa.

Hegemonian lisäksi palkintona voittajalle on myös tuhti 30 000 euron rahatukku.

Antti Ojanperältä PM-titteliä tavoittelee peräti kaksi suomenhevosta, ravikuninkaat Evartti ja Jokivarren Kunkku.

Myös Ossi Nurmosen tallista kilpasilla piti olla kaksi potentiaalista voitontavoittelijaa, mutta H.V. Tuurin sairastumisen jälkeen Metsämäen lähtöviivalle astelee vain Stallone.

Nuori ruuna on tällä kaudella lyönyt itsensä läpi suomenhevosten terävimmälle huipulle. Se voitti loppukesällä Ruunaruhtinas-kilpailun ylivoimaisesti.

Tallikaverukset kilpailivat viime viikonloppuna Erilo-juoksussa. 11-vuotiaan H.V. Tuurin veto tyrehtyi loppusuoralla, kun taas 6-vuotias Stallone jäi voimiensa tunnossa lauman keskelle pussiin.

Ossi Nurmosen tallissa on kaksi huippukovaa suomenhevosta.

Nurmonen tunnusti keskiviikkona, että H.V. Tuurin esitys oli hänelle pettymys. Loppuviikolla hevosen ponnettomuuden syyksi paljastui omistaja Marko Vuolukan mukaan hengitystiesairaus.

Mestariohjastaja Jorma Kontion kehut Stallonesta olivat sen sijaan kuin satakielen viserrystä valmentajan korviin Erilo-juoksun jälkeen.

– Jomppe sanoi aika suoraan, että Stallone olisi pystynyt todennäköisesti kiertämään kaikki vastustajansa, jos olisi päässyt tulemaan vapaasti.

Vaikka H.V. Tuurilla on Nurmosen kaksikosta hurjemmat meriitit tältä kaudelta, treenari ei osaa laittaa niitä paremmuusjärjestykseen.

– Sanoin keväällä, etten tiedä, kumpi kaksikosta on parempi hevonen. En osaa sanoa sitä vieläkään. Stallone on ollut tosi hyvä viime juoksuissaan, mutta toinen on sentään painellut 18,6-ajan ja ollut kuninkuuskilpailussa kakkonen.

Nurmosen mielestä Stallonen voittokaan ei olisi lauantaina utopiaa.

– Ruuna voi jäädä takarivin lähtöpaikalta alussa aika taakse. Juoksun onnistuessa sillä on kuitenkin mahdollisuudet jopa voittoon asti, mutta etenkin Parvelan Retu on niin kova vastus, että sitä on vaikea lyödä.