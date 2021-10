Ravikuninkaan SE-aika murskaksi Vermossa – ”Pitää vain kehua hevosta”

Teemu Okkolinin tallin Suvelan Rinssi juoksi nimensä historiankirjoihin. Veijo Heiskasen valmennettavat menestyivät heti.

Teemu Okkolinin luotsaama Suvelan Rinssi on nyt tuore SE-hevonen.

Vermossa on ravattu toissa kevään rataremontin jälkeen yhdeksän SE-aikaa. Tuorein ennätyksen rikkoja on 5-vuotias suomenhevosruuna Suvelan Rinssi, joka polki 2600 metriä ryhmälähdöllä kilometriaikaan 24,8 keskiviikkona.

Tulos on peräti 1,9 sekuntia parempi kuin Vitterin 2015 ravaama edellinen SE. Vitter juoksi seuraavalla kaudella ravikuninkaaksi.

– Onneksi Suvelan Rinssi alkaa nyt lunastamaan odotuksia. Pitää vain kehua hevosta, se voitti tänään helposti. Ja tulos on kova tälle matkalle, ohjastaja-valmentaja Teemu Okkolin iloitsi.

Nuori hevonen näytti keskiviikkona, että lähtönopeuttakin löytyy. Se valtasi kärkipaikan, vaikka joutui starttaamaan ulkoradalta.

– Ori osaa kyllä lähteä. Ensimmäistä kertaa satsasin kiihdytykseen tänään, Okkolin paljasti.

Suvelan Rinssi on kivikovan ikäluokan parhaimmistoa. Voittosummaa sillä on kuitenkin kasassa vasta reilut 40 000 euroa, kun sekä Kriteriumissa että Derbyssä tuli laukka. Asian kääntöpuoli on, että nyt hevonen pääsee kykyihinsä nähden passeleihin rahasarjoihin.

Keskiviikon voitosta tuli 3000 euroa. Lisäksi Vermo maksaa 1000 euron bonuksen uusista Suomen ennätyksistä. Suvelan Rinssin omistavat Mico Kekki ja Jari-Matti Tuohimaa.

Pääradan uuden ratavalmentajan Veijo Heiskasen treenattavat menestyivät heti hienosti. Kaikki kolme keskiviikkona startannutta hevosta sijoittuivat kolmen parhaan joukkoon.

Joukkuetta ankkuroi voitokkaasti Bag’s Simoni, joka torjui T65-kierroksen suurimman suosikin Deangelon kärkipaikalta.

Bag’s Simonia ohjasti Heiskasen puoliso Henna Halme. Hän sanoi päättäneensä rohkeasta taktiikasta lähtöauton irrotessa, kun kiihdytys meni nappiin ja kärkipaikka irtosi helposti.

– Ajattelin kokeilla, kun Moilasen Ari (Deangelon ohjastaja) ei niin kauhean aktiivisena ollut rinnalla. Tiukka matsi oli. Bag’s Simoni tuntui superhyvältä koko matkan.

Voittaja ravasi 1620 metriä kovaan aikaan 11,2a ja tienasi 3500 euroa.

Veijo Heiskanen ja Henna Halme hevosineen ovat kotiutuneet nopeasti Vermoon.

Voittosaldon aukeaminen heti ensimmäisissä keskiviikkoraveissa oli mitä parhain aloitus Suomessa Heiskaselle ja Halmeelle.

– Mahtavaa! Niin hyvältä tuntui maalissa, että itku ei ollut kaukana, Halme tunnelmoi.

Peter Bonnin omistama ja valmentama Masterstroke Aria on yksi syksyn menestysravureista. 7-vuotias ruuna voitti jo syyskuussa kahdesti. Keskiviikkona Vermossa tuli lokakuun toinen ykköstila.

Ari Moilanen ohjasti Masterstroke Ariaa keskiviikkona ensimmäistä kertaa. Vedonlyöjien luottovaljakkoa ei haitannut, vaikka hevonen joutui tekemään töitä kolmannella radalla ilman vetoapua ratkaisuhetkillä.

– Aika pitkä kiri piti ajaa, mutta hevonen tuli silti tosi hyvin maaliin saakka, pääradan ohjastajaliigan kärkimies kehui.

Valmentaja Bonn kertoi jo edellisen voiton alla, että monta pientä palaa on loksahtanut kohdilleen Masterstroke Arian kanssa. Hevosen psyykkistä puolta on kohenneltu ratsastamalla.

Jorma Ruokosen valmentama Ibn Battuta oli T65-rivin yllättäjä. Sitä ohjasti Antti Ruokonen. Valjakko hallitsi pikamatkaa kärkipaikalta.

– Viimeisellä takasuoralla kun käänsin piiskaa, tuntui että hevonen lähtee lentoon. Silloin tiesin että tänään pärjätään, ohjastaja kehui isoisänsä suojattia.

Yhtä tyylipuhtaan keulavoiton ravasi Pekka Korven lahjakas 3-vuotias lämminverinen Jezzet Savoy.

– Hevonen oli tosi rauhallinen tänään. Kun ekat askeleet päästiin ravia, sen jälkeen ei ollut hätää.

Rivi vielä päättyikin keulasooloon, tuttuun Vermon tyyliin. Sen järjesti Jukka-Pekka Kauhasen valmentama Funderbar, jota ohjasti Antti Teivainen.

– Kun annoin kirimerkin, hevonen oli tosi tuoreen tuntuinen ja polki loppusuoraa kepeästi.

