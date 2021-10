Huippunimekäs paluumuuttaja varastaa huomion Vermossa – ”Menestysnälkä ei ole kadonnut mihinkään”

Ruotsissa vuosikymmenten ajan menestystä niittänyt Veijo Heiskanen palaa kilpakehiin Suomen raviradoilla. Pitkän linjan valmentajan motivaatio on edelleen korkealla.

Heinäkuun lopulla suomalaista ravikenttää vavahdutti uutinen huippuvalmentaja Veijo Heiskasen, 62, paluusta Suomen valmentajamarkkinoille.

Savolaislähtöinen treenari lukeutuu näyttöjensä puolesta suomalaisvalmentajien absoluuttiseen ykkösnyrkkiin.

Maisemanvaihdos tuli ajankohtaiseksi, kun tallin tukikohtana Ruotsissa toiminut Balltorpin valmennuskeskus lakkautettiin. Heiskanen ehti valmentaa Åbyn raviradan kupeessa peräti 27 vuotta.

Heiskasen mukaan lopullinen päätös kotimaahan paluusta syntyi suurimman kysynnän hiivuttua Ruotsin huippukilpailuilla valmentajamarkkinoilla.

– Viimeiset vuodet olivat menestyksen osalta vähän nahkeita, eikä hevosenomistajia ja kysyntää vain ollut riittävästi.

– Suomessa on kokonaan uudet kuviot ja toivottavasti uudet asiakkaat. Ainakin alku on ollut virkeä ja muutama hevonen on tulossa jo lähipäivinä treeniin, valmentaja iloitsee.

Pitkän uran kansainvälisen raviurheilun huipulla tehnyt Veijo Heiskanen sai merkittävän kunnianosoituksen vuonna 1999 Ruotsin ravigaalassa, kun hänet palkittiin vuoden parhaana valmentajana.

Palkinto on naapurimaassa huippuarvostettu ja palkittujen nimilista pullistelee toinen toistaan nimekkäämpiä raviurheilun legendoja.

Seuraavat vuodet olivat taloudellisesti Heiskasen valmennusuran parasta aikaa. Vuonna 2006 hän pääsi juhlimaan Elitloppetin voittoa Conny Nobellin osaomistajana.

Ikimuistoisimmiksi hetkiksi Heiskanen nostaa mielenkiintoiset ja vähän yllättävätkin lähdöt.

– Heti ensimmäisenä tulee mieleen Solvaton Olympiaravien voitto Åbyssa 2014. Se on Ruotsissa todella arvostettu suuri lähtö ja voitto tuli kotiradalla omalla valmennettavalla.

– Jenkkihevonen Southwind Mozart oli yksi lahjakkaimpia koskaan valmentamiani hevosia ja hävisi meiltä vain yhden lähdön. Se voitti muun muassa Sprintterimestaruuden karsinnan ja voitti kerran maailmantähti Readly Expressin. Loukkaantumisherkkä hevonen ei valitettavasti päässyt näyttämään koko kapasiteettiaan, Heiskanen harmittelee.

Vermossa Heiskaselle ja puoliso Henna Halmeelle, 27, puhaltelevat uudet tuulet. 20-paikkainen ratatalli ja uudet treenipaikat vaativat kaiken nähneeltä valmentajaltakin uutta sopeutumista.

– Uudessa paikassa kestää aina hetken aikaa ajaa hommaa sisään, mutta eiköhän tässä parin viikon aikana saada jo kunnolla juonesta kiinni. Valmennuspaikoista hevosten kuntoon saaminen ei ainakaan jää kiinni.

– Menestysnälkä ja motivaatio treenaamiseen ei ole kadonnut mihinkään. Täysillä mennään edelleen, Heiskanen vakuuttaa.

Zizou ja Henna Halme ovat valmiina ravaamaan voittoja myös Suomen kaviourilta.

Kilpailuissa tallin hevosten ohjastuksesta vastaa pääsääntöisesti Halme. Heiskaselta murtui lonkka hevosonnettomuudessa vuonna 2019 ja ajotehtävät ovat jääneet sen jälkeen harvemmaksi.

– Terveystilanne on tällä hetkellä ihan kohtalainen, vaikka ainahan ikä tuo vanhalle miehelle jotain pientä. Tällä hetkellä ei ole mitään suurempaa valittamista.

– Näille meidän omistamille hevosille Henna on ykköskuski. Treenaaminen on enemmän minun intohimoni.

Treenari nostaa kalustostaan esiin muutamia nimiä, joilta voi odottaa menestystä jo lähiaikojen lähdöissä.

– Sahara Peyote, Zizou ja Don Pedro D.K. ovat omiin sarjoihinsa kyvykkäitä hevosia ja ne kaikki aloittavat kilpailemisen jo tällä viikolla.

Keskiviikon 65-kierroksella tallista on starttiviivalla kaksi hevosta. Valmentaja itse ajaa kolmannessa kohteessa kilpailevaa Lemieux Bokoa, johon myös pelaajat uskovat paljon.

– Ori on ollut hirmu epävarma, mitä sen ei periaatteessa pitäisi olla. Takarivi on meille ihan hyvä lähtöpaikka, mutta lyhyt matka ei suosi. Lemieux Bokon pitäisi kykyjensä puolesta sijoittua ihan keulapäähän, mutta ensin pitää selvittää ravilla koko matka.

Myös Bag's Simonilta valmentaja odottelee hyvää panosta, mutta uskoo voiton olevan kovassa lähdössä tiukassa.

– Lähtörata on Bag's Simonille paras mahdollinen ja matka sopii. Ruuna lähtee hirmu kovaa ja luulen, että se saa kivan reissun sisäradalla. Vastassa on ennakkoon pari kolme aika kovaa.

Tulevaisuuden haaveista kysyttäessä pitkän linjan ravimiehen unelmissa siintää vielä yksi valloittamatta jäänyt kilpailu.

– Prix d’Amériquen olen halunnut voittaa siitä lähtien, kun lähdin tähän leikkiin 45 vuotta sitten.

Heiskanen heittääkin pilke silmäkulmassa kovan ennustuksen unelman toteutumiselle.

– Tammikuun kisa tulee meidän hevosille vähän nopeasti, mutta jos tässä yhden vuoden treenailee ja katsotaan sitten seuraavana vuonna uudestaan, valmentaja naurahtaa.

Pariisissa tammikuun lopulla juostavaa kilpailua pidetään yleisesti maailman vaativimpana ravilähtönä. Jo pelkkä mukaan pääsy on tehty äärimmäisen vaikeaksi.

Kävi Prix d’Amériquen kanssa miten vain, yksi asia on kuitenkin varma. Kotimaan valmentajakollegat saavat olla paluumuuttajan kanssa tarkkana. Veijo Heiskasen liekki valmentamiseen ei ole hiipumaan päin.