V.G. Voitto jyräsi tapahtumarikkaan suomenhevosten Kriteriumin sankariksi - "Menee vasta 60 prosentin tehoilla"

Parvelan Retu pinkoi Erilo-ajossa uuden rataennätyksen.

4-vuotiaiden suomenhevosten kauden pääkilpailu Kriteriumissa odotettiin ennakkoon jo Oulu Expressissä tiukasti yhteen ottaneiden Siirin Valtsun ja V.G. Voiton uusintamatsia.

Sellainen totisesti myös saatiin.

Siirin Valtsu eteni keulaan avauspuolikkaan täyttyessä. V.G. Voitto joutui tarpomaan ensimmäiset 800 metriä kolmatta kunnes pääsi laskeutumaan johtavan rinnalle. Avauskierros hurjasteltiin 23,5-vauhtia ja samassa kärkipari alkoi tehdä eroa muihin.

Loppusuoran matsia odotettiin vesi kielellä, mutta se vesittyi yllättävästi. Siirin Valtsu laukkasi loppukurvissa ja V.G. Voitto näytti marssivan ylivoimaiseen voittoon.

Kaikki ei ollut kuitenkaan näin helppoa, sillä vielä varsamainen ori jäi odottelemaan muita, mutta Ari Moilasen taiten kannustamana piti lopulta varmoin ottein ykköseksi ennen hyvin kirinyttä Franssonia.

– Tietysti olisi aikaisemmin haluttu johtavan rinnalle, mutta ei vain päästy. Hevonen meni vielä kierros jäljellä niin kevyen tuntuisesti, että päätin ajaa kovaa maaliin asti. Siirin Valtsun laukatessa vasta tulikin pulmia, kun ei ollut sisä- eikä ulkopuolella hevosia, niin tuntui, että se pysähtyy kokonaan. Sitten kun rupesi kavion kopina kuulumaan takaa, niin se lähti uudestaan jatkamaan matkaa, Moilanen sanoi radan voittajahaastattelussa.

Vaikka V.G. Voitto suorittaa jo nyt huipputasolla, niin vastustajien harmiksi lahjakkuudella on vielä varaa parempaakin.

– Se menee ehkä 60 prosentin tehoilla. Hevosella on vielä todella paljon annettavaa, Moilanen totesi.

Omistajayhtiön V.G. Training Oy:n edustaja Jukka Grönfors oli luonnollisesti haltioissaan.

– Hieno on fiilis. Sydän pamppailee, mutta silloin tietää olevansa elossa. Olisin ollut tyytyväinen jos tekee ehjän juoksun, oli sija mikä tahansa. Kiitos ohjastajalle, valmentajalle ja ennen kaikkea vaimolle, pitkänlinjan raviharrastaja Grönfors totesi.

Grönfors on myös kasvattanut V.G. Voiton yhdessä Soile Grönforsin kanssa.

V.G. Voittoa valmentaa Seppo Suuronen. Ykkössija palkittiin 46000 eurolla.

Siirin Valtsu ylitti maalilinjan kolmantena, mutta se hylättiin jälkikäteen pitkästä laukasta ja näin Vieskoff peri arvokkaat kolmosrahat.

– Vaikea sanoa miksi laukkasi, pikkuisen ravi rupesi hukkumaan vähän ennen laukkaa ja toki vauhtikin oli siinä vaiheessa kovaa. Totta kai harmittaa, kun Kriterium on vain kerran elämässä, mutta mennään eteenpäin, Siirin Valtsun ohjastaja Hannu Torvinen sanoi.

Torvinen ja Siirin Valtsun valmentaja Petri Laine saivat hyvityksen ilmiömäisen Parvelan Retun kanssa, joka oli suvereeni 10 000 euron euron ykköspalkinnolla ajetussa Erilo-ajossa.

Johtavan rinnalle kolmannesta ulkoa 800 metriä ennen maalia kiertynyt Parvelan Retu kukisti ensin keulassa juosseen Jokivarren Kunkun vastarinnan ja vastasi varmoin ottein ulkoa ohitusta yrittäneelle Nylandille.

– Vaikka vauhti oli kovaa, niin ajattelin, että johtavan rinnalle päästään kiertämään ja niin kävikin. On tämä erikoislaatuinen hevonen. Moni hevonen kilpailee hyvin, mutta tämä on siinä ihan mahdoton. Sen takia laukkojakin on välillä tullut, kun intoa on välillä liikaakin kilpailla toisia vastaan. Toivottavasti pysyykin tällaisena, Torvinen ihasteli vasta 6-vuotiasta hoviajokkiaan.

Vaikka Parvelan Retu löi pöytään Teivon uudet rataennätyslukemat 20,1aly, niin ohjastajan mukaan ori ei ollut edes letkeimmillään.

– Ehkä ihan parhaimmillaan ei ollut pienen tauon jälkeen. Toivottavasti se on ensi viikolla taas parempi, Torvinen sanoi ensi viikon lauantaina Turussa ajettavaan Pohjoismaiden Mestaruuteen viitaten.

vuodesta 1965 ajetussa Tammer-ajossa nähtiin jättiyllätys, kun kotiradan Way To Go sai sisäpareista juuri kreivin aikaa kiritilat ja ehätti kovalla loppuvedollaan ohi jo karkumatkalla olleen Hotshot Lucan.

– Saatiin hyvä juoksupaikka ja lähdössä oli sopivasti tempoa. Loppukurvissa ulkopuolella ollut hevonen otti muutaman laukka-askeleen ja saatiin reikä. Kuvittelin, että Hotshot Luca karkaa, mutta tämä tuli oikein räjähtävästi loppua, ruunaa ajanut Mika Forss totesi.

Vain kolme prosenttia pelatun Way To Gon omistaja ja valmentaja on lempääläinen Kristian Tella. Voitto palkittiin 10000 eurolla.

Yhden iltapäivän näyttävimmän kireistä esitti Masterstroke Aria, joka leiskautti porukan hänniltä omaa vauhtiaan ykköseksi.

– voi j-lauta!, ei meinaa pystyssä pysyä, on niin hieno olo. On tämä niin harvinaista. Monta kertaa näitä Kriterium-raveja ollaan istuttu seuraamassa katsomosta, Masterstroken Arian omistaja ja valmentaja Peter Bonn tunnelmoi.

Oikea Toto75-rivi Teivo 2.10.

Toto75-1: 3 Korven Liideri

Toto75-2: 12 Masterstroke Aria

Toto75-3: 7 V.G. Voitto

Toto75-4: 2 Frankenstein Am

Toto75-5: 2 Way To Go

Toto75-6: 5 Parvelan Retu

Toto75-7: 10 Planbee

Seitsemän oikein -tuloksille: 200 000 euroa

Kuusi oikein: 520,64 euroa

Viisi oikein: 28,76 euroa